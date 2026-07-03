«Роботизированная копия птицы»: на Западе испытали небольшие дроны, летающие при порывистом ветре

Разработчики смогут проектировать дроны, способные продолжать полет при резких порывах ветра. Небольшая птица вдохновила ученых на создание технологии, которая позволит следующему поколению беспилотников парить при сильном ветре, как сокол.



Исследование ученых

Команда исследователей из Университета RMIT (Мельбурн, Австралия) и Бристольского университета (Великобритания) провела испытания в аэродинамической трубе, которые дали ответ на вопрос, как небольшие БПЛА могут выдержать ветреную погоду, чего они до сих пор делать не могут, пишет New Atlas.

Научная группа исследовала природные приспособления австралийской пустельги (мелкая хищная птица рода соколов) и определили ее секрет, который заключается в согласованной работе крыльев и хвоста. На основе полученных выводов они планируют разработать недорогую платформу для производства беспилотников.

«Наши результаты открывают новые пути для проектирования летательных аппаратов, которые лучше справляются с турбулентностью», — прокомментировал старший научный сотрудник RMIT Абдулгани Мохамед (Abdulghani Mohamed).

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RMIT уже ищет компании, которые станут партнерами для продолжения этой работы. В случае успеха, следующее поколение небольших дронов будет парить при порывах ветра, как сокол. В дальнейшем ученые рассчитывают развить технологию так, чтобы применить ее и к более крупным летательным аппаратам.

Секреты пустельги

В аэродинамической трубе испытывалась созданная с помощью компьютерной томографии высокоточная роботизированная копия птицы, способной без усилий зависать в воздухе при порывистом ветре.

Оказалось, что важнейшую роль в ее суперспособностях играет взаимодействие крыльев и хвоста. Робот одновременно расправлял их, как это делает настоящая пустельга, что значительно увеличило подъемную силу, чем сумма этих двух движений по отдельности. Обычный дрон, использующий для этого регулировку мощности двигателя или угла наклона направляющих поверхностей, неизбежно опрокидывается в процессе.

Хвост также выполняет функцию регулятора устойчивости. В широко расправленном состоянии он эффективно противостоит любым порывам ветра, которые могут наклонить птицу вверх или вниз. В сжатом состоянии птица гораздо легче резко маневрирует. Пустельга может при необходимости моментально переключаться между этими двумя режимами. Ни один из современных дронов не может делать это на лету.

Кроме того, пустельга обладает более чем 22 степенями свободы для корректировки своего положения в полете. У типичного дрона их всего четыре. Пустельга также значительно легче в нужных местах. Масса ее тела сосредоточена в туловище, поэтому она может вращаться и корректировать свое положение в ответ на порыв ветра примерно в два раза быстрее, чем дрон аналогичного размера.

«Птицы не полагаются на какой-либо один способ реагирования на порывы ветра. Они постоянно корректируют положение крыльев и хвоста, чтобы сохранять равновесие, а естественная гибкость перьев и суставов помогает им поглощать внезапные изменения воздушного потока. Они также очень быстро чувствуют помехи, что позволяет им реагировать практически мгновенно и сохранять контроль», — сказал исследователь из RMIT Мэтт Пенн (Matt Penn).

Ученые также планируют выяснить, как пустельга ловит едва уловимые сигналы турбулентности, чтобы наделить такой способностью летательные аппараты.

«Это исследование показывает, чего можно достичь, когда инженеры обращаются к природе за решениями», — отметил Абдулгани Мохамед.

Вдохновение от природы

Разработчики часто берут из природы идеи для совершенствования техники. В январе 2026 г. CNews писал, что в Китае для программирования столкновений между роями беспилотников использовали ИИ-модели, обученные на данных наблюдений за поведением ястребов и голубей.

Ученые МФТИ в декабре 2025 г. сообщили CNews, что разработали систему управления крыльев робота-птицы, имитирующую работу нервных центров живых существ. Птицы экономят энергию, точно подстраивая форму, амплитуду и фазу взмаха под режим полета. Робот тоже может эффективно использовать энергию и маневрировать в труднодоступных местах: лесах, пещерах, внутри разрушенных зданий или густой городской застройке.