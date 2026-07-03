Разделы

Безопасность ИТ в госсекторе Импортонезависимость
|

Разработчика дисплеев для оборонки оштрафовали на всю сумму госконтракта. Он задержал работы на шесть с половиной лет

Минпромторг оштрафовал АО НПП «АМЭ» на 257,1 млн рублей — это полная цена госконтракта на разработку дисплеев для спецтехники. Исполнитель не сдал финальный этап работ даже спустя 6,5 лет после установленного срока.

Штраф на всю сумму контракта

Как выяснил CNews, Минпромторг оштрафовал АО НПП «Авиационная и морская электроника» (НПП «АМЭ») на 257,1 млн руб. — это полная цена госконтракта на разработку газоразрядных видеомодулей.

Согласно претензии Минпромторга, третий этап ОКР «Дисплей-И7» должен быть завершен к 20 ноября 2019 г. Однако, по состоянию на 26 мая 2026 г., работы выполнены не были. Просрочка составила 2379 дней (почти шесть с половиной лет).

Общая сумма неустойки по расчету ведомства достигла 394,9 млн руб., однако в соответствии с правилами контракта, сумма штрафа не может превышать стоимость работ. Поэтому пеня была ограничена ценой контракта — 257 млн руб. То есть фактически «АМЭ» оштрафовали на полную стоимость госконтракта.

uss_nimitz_in_victoria_canada_036.jpg

Wikipedia
Минпромторг оштрафовал АО НПП «АМЭ» на 257 млн рублей

Контракт на 257 млн руб. был заключен 16 октября 2017 г. Как следует из расчета, первые два этапа работ были сданы в срок, но третий этап так и остался невыполненным. В претензии указано, что перечислить неустойку необходимо в течение 30 дней. В противном случае Минпромторг грозит обратиться в Арбитражный суд.

АО НПП «АМЭ» — петербургский разработчик и производитель электроники для авиационной и морской техники. Специализируется на выпуске дисплеев, индикаторов и средств отображения информации, применяемых в различной морской и летной технике.

Что надо было разработать

Речь идет об ОКР «Дисплей-И7» — разработке и освоении серийного производства газоразрядных видеомодулей, которые должны были заменить импортные электролюминесцентные дисплеи американской фирмы PLANAR. Отечественные аналоги на момент заключения контракта отсутствовали.

Согласно техническому заданию, требовалось создать три типа плазменных видеомодулей оранжевого и зеленого цвета свечения, а также один тип красно-зеленого свечения.

Экономика ИИ: почему будущее ИИ-инфраструктуры за крупными облачными регионами
Экономика ИИ: почему будущее ИИ-инфраструктуры за крупными облачными регионами Цифровизация

Изделия предназначались для установки в защищенную аппаратуру, должны были работать без внешнего охлаждения и обогрева и обеспечивать отображение информации по протоколам, совместимым с дисплеями PLANAR.

Газоразрядные видеомодули, которые должна была разработать компания, применяются в специальной технике, работающей в сложных условиях эксплуатации.

Кристина Холупова

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Что нужно для автоматизации обслуживания зданий в госсекторе

Российский заменитель YouTube недосчитался серверов и требует миллиарды с их поставщика

Экономика ИИ: почему будущее ИИ-инфраструктуры за крупными облачными регионами

Судебные приставы потратят почти миллиард, чтобы избавиться от американского ПО

Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2026» и «Импортозамещение года 2026»

Россия возвращается во времена AliExpress. В стране бешено выросли заказы техники из-за рубежа

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

10 самых бесполезных USB-аксессуаров, которые никому не нужны

Лучшие держатели для смартфона с беспроводной зарядкой в автомобиль: хиты продаж

Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще