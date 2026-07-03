Новый уровень импортонезависимости. В России появилось крупномасштабное производство печатных плат для принтеров

В России к осени 2026 г. наладят выпуск десятков тысяч отечественных печатных плат для принтеров, чтобы изменить баланс сил на этом рынке. Сейчас он почти полностью поделен между иностранными компаниями. Выпуском займется «дочка» холдинга GS Group с внушительным опытом в этой сфере.

Отечественное снаружи, российское внутри

Российский холдинг GS Group в кратчайшие сроки выпустит крупную партию плат питания и высоковольтных плат для компании «Катюша» – отечественного бренда печатной техники. Как пишут «Ведомости», производством займется компания ЦТС («Цифровые телевизионные системы», которая входит в холдинг GS Group.

ЦТС намерена подготовить 50 тыс. таких плат к осени 2026 г. Как сообщил изданию коммерческий директор ЦТС Егор Макеев, это будет первая партия таких плат после запуска производства.

И высоковольтная плата, и плата питания являются видами печатных плат. Первая нужна для генерации высокого напряжения и затем его распределения между нуждающимися в нем компонентами устройств печати.

Magnific / Freepik В России научились делать печатные платы для принтеров и МФУ

Плата питания преобразует сетевое напряжение (из розетки) и направляет его составляющим элементам принтера или МФУ.

Российская сборка на сотни миллионов

Производство первой партии печатных плат для принтеров «Катюша» наладили в городе Гусев Калининградской области. Здесь находится кластер «Технополис GS», относящийся к холдингу GS Group.

К моменту выпуска материала партнеры не раскрывали стоимость заключенной между ними сделки. По предварительным оценкам, она может исчисляться сотнями миллионов рублей.

Как сообщила «Ведомостям» генеральный директор холдинга SNDGlobal Ольга Квашенкина, итоговая цена контракта может варьироваться в пределах 250-500 млн руб. с учетом оптовых скидок.

Природу такого разброса цен Квашенкина не уточнила. Напомним, объем первой партии плат известен – 50 тыс. единиц.

Опыт есть

Компания ЦТС располагает опытом по выпуску печатных плат различного назначения, в том числе крупномасштабного и для клиентов из России. Например, в июне 2026 г. CNews писал о производстве на ее мощностях 8000 плат для российской ТВ-приставки IMAQLIQ G-Box S.100.

Это была лишь первая партия. Производство ЦТС наладила по полному циклу, который включает в себя поверхностный (SMT, Surface Mount Technology) и выводной монтаж. Также специалисты ЦТС провели финишное тестирование плат. Задача по их установке в корпуса ТВ-приставок в задачи ЦТС не входила.

Помахать загранице рукой

Масштабный выпуск 50 тыс. плат для принтеров «Катюша» позволит отказаться от использования импортных плат при их производстве, сказал «Ведомостям» управляющий директор ГК «Катюша» Дмитрий Владимиров. По его словам, проекты такого рода дают возможность «снижать стоимость продукции для конечного заказчика и делать российскую технику более конкурентоспособной».

Высоковольтные платы и платы питания отечественного производства пополнят в технике «Катюша» набор российских критически важных узлов. Сейчас в него входят материнские платы, считыватели бесконтактных карт доступа, притом произведены они с использованием российского текстолита, подчеркнул Владимиров.

Управляющий директор ГК «Катюша» назвал партнерство с ЦТС «частью стратегии компании по постепенному увеличению доли отечественной ЭКБ в продукции». ЭКБ – это электронная компонентная база.

И все же о полном отказе от иностранных печатных плат в России речи пока нет. Как сообщал CNews, к лету 2026 г. платы зарубежного производства занимали три четверти российского рынка. В частности, в 2025 г. емкость рынка печатных плат составила 123 млн квадратных дециметров, из которых лишь 24% – российского производства.

При этом развитие отечественного производства печатных плат продолжается. Объем их выпуска в стране, по прогнозам, может вырасти на 127% к 2030 г.