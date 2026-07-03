Французские силовики добили самый посещаемый торрент-сайт в стране. Его администраторы арестованы за пиратство и отмывание денег

Конец YggTorrent

Национальная жандармерия Франции объявила о ликвидации организации, стоящей за YggTorrent, крупнейшим веб-сайтом торрент-тематики в стране, пишет TorrentFreak.

Сообщается об аресте 12 человек, причастных к деятельности организации. Им вменяется ряд правонарушений, в том числе отмывание денег, приобретенных преступным путем, организованное нарушение авторских и смежных прав, а также в управлении платформой, осуществляющей незаконные финансовые трансакции.

Расследование ведет подразделение жандармерии по борьбе с киберпреступностью UNCyber.

Согласно пресс-релизу, опубликованному французской полицией, не все аресты были совершены недавно: отловом подозреваемых по данному делу правоохранительные органы занимаются с конца 2023 г.

Amy Syiek / фотобанк Unsplash Французская полиция добила YggTorrent

Уголовное дело в отношении администрации YggTorrent было возбуждено на основании заявлений, поданных Обществом музыкальных авторов, композиторов и издателей (SACEM), Ассоциации по борьбе с пиратством в сфере кино и телевидения (ALPA) и Синдиката цифрового видеоиздания (SEVN).

Противостояние администрации сайта с SACEM в правовом поле длится по крайней мере с 2018 г., когда YggTorrent потерпел первое крупное поражение, лишившись доменного имени в зоне .com.

Добивая лежачего

В жандармерии утверждают, что в ходе обысков, проведенных в ряде регионов Франции удалось обнаружить криптовалюту, связанную с деятельностью организации, стоящей за YggTorrent. Кроме того, было изъято компьютерное оборудование на общую сумму в 45 тыс. евро.

Как отмечает TorrentFreak, французская полиция в своем пресс-релизе использует осторожные формулировки, из которых нельзя сделать однозначного вывода о том, что сайт YggTorrent был уничтожен силами правоохранительных органов, что можно было бы назвать спорным утверждением.

Дело в том, что интернет-площадка не функционирует с марта 2026 г., когда на нее была осуществлена разрушительная хакерская атака. Злоумышленник, скрывающийся под псевдонимом Gr0lum, вторгся в инфраструктуру сайта, уничтожил важную информацию, хранившуюся на серверах, а также опустошил криптокошелек, использовавшийся администрацией для сбора денег с пользователей сервиса, подключающих «турбо-режим» (“Turbo Mode”).

Помимо этого, он выложил в открытый доступ полный архив данных веб-ресурса объемом 11 ГБ, отметив, что содержащиеся в нем сведения способны заинтересовать правоохранительные органы.

Администрация же в итоге решила, что заниматься восстановлением сайта смысла не имеет.

Пиратским торрент-сайтам в наши дни живется нелегко, даже самым крупным и устойчивым из них. Периодически «падает» и самый посещаемый торрент-ресурс в мире – YTS. В последний раз свою работу, как ранее сообщил CNews, он на время прекращал в начале июня 2026 г.

Серьезные последствия

Недавние аресты, о которых сообщает французская полиция, похоже, всколыхнули пиратское торрент-сообщество – релизные группы и владельцев ресурсов вроде YggTorrent, допускающих раздачу нелегального контента. Так, релизный индексатор Predb FR закрылся по собственной инициативе, частный трекер Nexum был уничтожен собственным владельцем – от греха подальше, а индексатор USENET UNFR внезапно прекратил свою работу.

По информации KultureGeek, за последнее время были под арест попали бывшие лидеры известных релизных групп Forward (FW) и TFA, специализировавшиеся на выкладывании фильмов и сериалов, нелегально скопированных со стриминговых сервисов. Forward, к примеру, успела «залить» около 35 тыс. торрентов до своей ликвидации.

Кроме того, было задержано несколько модераторов, в прошлом работавших на YggTorrent.

Пока достоверно неизвестно, есть ли среди 12 арестованных жандармерией упомянутые выше люди.

Крупнейшая торрент-площадка Франции

Как отмечает TorrentFreak, YggTorrent до прекращения работы представлял собой крупнейшую и популярнейшую торрент-площадку во Франции с очень живым и активным сообществом, насчитывавшим свыше 10 млн человек.

От других популярных площадок YggTorrent отличало наличие не только индексатора торрентов, но и выделенного торрент-трекера, что в наши дни является относительной редкостью. Наличие трекера упрощает поиск пиров и ускоряет темпы скачивания файлов.

В декабре 2025 г. лояльность комьюнити подверглась серьезному испытанию: администрация ввела «турбо-режим», подключив который можно было загружать торренты в неограниченных количествах за разовый платеж в размере 86 евро (около 7,7 тыс. руб. по курсу ЦБ на 3 июля 2026 г.). Для тех же, кто не пожелал платить, был введен лимит на загрузку не более чем пяти торрентов в сутки, а также 30-секундное ожидание перед началом скачивания очередного торрент-файла.

Необходимость введения «турбо-режима» администрация объяснила тем, что на поддержание сайта в работоспособном режиме требуются дополнительные средства. Данный шаг администрации встретил понимание далеко не у всех пользователей сервиса, что привело к оттоку аудитории.