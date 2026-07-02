Разделы

Бизнес Кадры Электроника Импортонезависимость
|

Не как трамвай по рельсам: в России создали принимающего самостоятельные решения робота-грузчика

В МАИ разработали робота-грузчика для «цифрового предприятия». Он работает без какого-либо участия человека, свободно перемещается в пространстве и способен оптимизировать процесс, принимая самостоятельные решения.

Умный робот-грузчик

В Московском авиационном институте (МАИ) в сотрудничестве с компанией «Статус консалт» создан умный робот-грузчик, функционирующий без участия водителя или дистанционного оператора, пишет ТАСС.

«Платформа МАИ позволяет перевести транспортные процессы в автономный режим: перераспределить ресурсы специалистов в пользу более сложных задач, снизить эксплуатационные издержки и повысить безопасность производственной среды», — сообщили агентству представители вуза.

В работе учитывалась концепция «цифрового предприятия», то есть несколько таких платформ, координируя движение между собой, смогут полностью взять на себя обеспечение логистических коридоров без участия человека.

robot700.jpg

«ГигаЧат»
Робот-грузчик в представлении нейросети «ГигаЧат»

Разработчики уже завершили испытания и получили два патента. Платформу можно применять внутри заводов, складов или аэропортов.

Полная автономия

Робот самостоятельно ориентируется в пространстве и сам строит себе маршруты. Он использует несколько видов данных — спутниковую навигацию, инерциальные датчики, камеры, лидары, сверхширокополосную связь. Это позволяет не зависеть от сбоев отдельных источников.

В процессе движения устройство постоянно проверяет правильность навигационного решения и «смотрит» по сторонам, объезжая препятствия. «Привычные складские роботы двигаются как трамваи по рельсам: специально для них в пол вмонтированы магнитные ленты с радиочастотными метками. Это удобно на идеально структурированном складе, но почти не работает в реальных условиях крупного производства, где обстановка постоянно меняется», — пояснили авторы проекта.

Ключевое техническое решение этой разработки — комплексный подход к автономности, отметили они.

Решения для оптимизации перевозки робот принимает самостоятельно. Платформа встраивается в цифровую инфраструктуру предприятия для обмена данными с системами управления производством и адаптации к изменениям в режиме реального времени.

Роботы для внутренней логистики

Перемещение материалов, комплектующих и готовой продукции между участками отнимает рабочее время специалистов и в условиях непрерывного производства не прощает ошибок, прокомментировал ведущий инженер кафедры «Пилотажно-навигационные и информационно-измерительные комплексы» МАИ Владимир Петрухин.

Сергей Логашин, «РСХБ-Страхование»: Практически все классы защитных систем уже представлены на российском рынке
Сергей Логашин, «РСХБ-Страхование»: Практически все классы защитных систем уже представлены на российском рынке безопасность

«Крупные предприятия автоматизируют производство, но внутренняя логистика во многом до сих пор держится на ручном труде, — добавил Петрухин. — Особенно остро проблема стоит в аэропортах и на объектах транспортной инфраструктуры, где грузопоток не прекращается круглосуточно».

В апреле 2026 г. CNews писал, что «Пулково» станет первой воздушной гаванью России, внедрившей роевой ИИ. До конца 2026 г. аэропорт и российский разработчик робототехники и технологий искусственного интеллекта компания «Когнитив Пилот» запустят полностью беспилотный флот управляемых нейросетями багажных тягачей, способных общаться между собой.

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Что дает переход от разрозненных консолей к единому окну управления и оптимизации инфраструктуры

Квантовый рывок России: ученые создали источник «сжатого» света, который есть лишь у единиц в мире

Обзор: Решения для управления виртуальными рабочими местами (VDI) 2026

Научная победа: российские ученые создали первый отечественный материал для 3D-печати радиоэлектронных деталей

Андрей Король, «ЭОС»: Руководители МФЦ вынуждены балансировать между цифровизацией, импортозамещением и качеством

Intel теряет лучших. В Tesla сбежал эксперт по запуску производств передовых чипов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие защищенные видеокамеры для отпуска: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova Y74: сбалансированный и надежный

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Показать еще

Наука

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить
Показать еще