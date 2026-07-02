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Власти подгоняют внедрение ИИ в САПР для микроэлектроники

Искусственный интеллект приходит в российские САПР для микроэлектроники уже в 2029 г. — Минпромторг запускает три ОКР по внедрению ИИ в цифровое, аналоговое и СВЧ-проектирование.

ИИ в САПР

Как стало известно CNews, в 2029 г. в рамках «дорожной карты» развития систем автоматизированного проектирования (САПР) для микроэлектроники планируется запуск опытно-конструкторских работ по внедрению искусственного интеллекта. Ранее планировали запустить эти работы после 2030 г.

Речь идет о внедрении ИИ в САПР для цифрового, аналогового и СВЧ-проектирования. Это следует из презентации директора департамента цифровых технологий Минпромторга Владимира Дождева (есть в распоряжении CNews).

Согласно презентации, представленной на конференции по электронному машиностроению в Минске в июне 2026 г., Минпромторг заказал три ОКР с пометкой «внедрение ИИ»: «САПР Цифра-Про» (цифровое проектирование), «САПР Аналог-Про» (аналоговое) и «САПР СВЧ-Про» (СВЧ-проектирование).

«Смещение сроков внедрения ИИ вызвано стремительным развитием средств ИИ, а также окончанием части задельных работ, среди которых можно отметить проекты Фонда перспективных исследований», — рассказал CNews представитель МНЦТ МИЭТ (участвуют в разработке и курировании «дорожной карты» по САПР).

Зачем ИИ в САПР

По словам МНТЦ МИЭТ, внедрение ИИ прежде всего направлено на улучшение технических характеристик разрабатываемых инструментов и маршрутов в целом. Планируется развитие предшествующих задельных работ, например для решения задачи анализа шин питания.

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© IgorVetushko / Фотобанк Фотодженика
ИИ в САПР начнут внедрять в 2029 году

Из известных на российском рынке примеров, ИИ-ассистенты могут быть интегрированы в конструкторские САПР (CAD) и в технологические (CAPP/CAM), поясняет Павел Щербинин, директор по стратегическому маркетингу в машиностроении «Аскон».

«Одно из потенциальных применений ИИ в CAD — реверс-инжиниринг, когда ИИ пошагово строит CAD-модель на основе облака точек, полученного методом 3D-сканирования, — продолжает Щербинин. — В технологической САПР ИИ-ассистент может помочь в разработке технологии изготовления — проанализировать конструкторскую документацию и выдать прототип технологического процесса с маршрутной картой и списком необходимого оборудования».

По его словам, еще одна точка приложения ИИ в инженерном ПО — системы управления инженерными данными и жизненным циклом изделия (PDM/PLM) и системы управления нормативно-справочной информацией (MDM). Здесь ИИ может взять на себя выявление дублирующихся данных на этапе выверки нормативно-справочной информации, а также помощь в обработке и формировании текстовых документов, заключил Щербинин.

«России нужны собственные системы класса САПР с использованием различных технологий ИИ, от ML до генеративных и агентных систем, что позволит сократить время разработки и влияние «человеческого фактора» — ошибок, допускаемых людьми, — говорит секретарь Консорциума исследований безопасности технологий искусственного интеллекта Дмитрий Служеникин. — Но все эти важные вопросы можно решить только обеспечив точность, надежность и безопасность решений с ИИ».

Что входит в «дорожную карту»

В рамках «дорожной карты» помимо ИИ реализуются и другие проекты по развитию САПР для микроэлектроники. В цифровом направлении уже завершен проект ФПИ «Обсидиан» — демонстратор технологии 180 нм, а также ведутся работы по ОКР «САПР Цифра-Б» для техпроцессов до 90 нм.

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В аналоговом направлении разрабатываются инструменты для техпроцессов 350–180 нм в рамках ОКР «САПР Аналог-Б» и до 130–65 нм в рамках ОКР «САПР Аналог-Р». Для СВЧ-проектирования создаются решения базового уровня («САПР СВЧ-Б») и следующего поколения («САПР СВЧ-Р»).

Также ведется комплексный проект САПР для корпусирования СБИС, включая технологии flip chip, проволочный монтаж, интерпозеры, TSV и чиплеты.

«Дорожная карта» САПР

Общие затраты на НИОКР по созданию отечественных САПР до 2030 г. оцениваются в 54,6 млрд руб. Цель программы — к 2030 г. обеспечить использование отечественных инструментов САПР более чем в 90% дизайн-центров, работающих для российских производств.

Необходимость создания отечественных САПР связана с тем, что российские дизайн-центры сейчас используют программное обеспечение зарубежных компаний Synopsys и Cadence, которые прекратили поддержку для российских клиентов после 2022 г.

В Минпромторге подчеркивали, что в первую очередь российские САПР должны поддерживать уже освоенные в стране техпроцессы, а разработка будет универсальной и сможет работать с проектированием на иностранных предприятиях.

Кристина Холупова

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