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Владельцы МТС заложили долю в Ozon по кредиту на 320 млрд руб.

АФК «Система» договорилась с ВТБ о привлечении финансирования на 320 млрд руб. Залогом, по данным СМИ, выступит доля АФК «Система» в Ozon. Таким образом АФК «Система» хочет сократить уровень своей задолженности.

АФК «Система» привлекает 320 млрд руб. от ВТБ

АФК «Система» заключила «структурную инвестиционную сделку» объемом 320 млрд руб. с госбанком ВТБ. Об этом говорится в сообщении корпорации. Привлеченные средства пойдут на погашение корпоративного долга корпорации и публичных обязательств.

Реализация сделки позволит АФК «Система» «существенно снизить долговую нагрузку и улучшить кредитный профиль компании». «АФК "Система" — прежде всего инвестиционная компания, так что полученный в рамках сделки дополнительный инвестиционный ресурс будет также направлен на развитие текущего портфеля активов и новые перспективные проекты», — заявил первый вице-президент АФК «Система» Илья Филатов.

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Ozon
Владельцы МТС заложили долю в Ozon по кредиту на 320 млрд руб.

Залог в виде пакета акций Ozon

АФК «Система» и ВТБ также отметили «уникальность» данной сделки для российского фондового рынка. «Сделка такого масштаба и уровня структурной сложности — первая в своем роде для российского рынка, — заявил заместитель председателя правления ВТБ Виталий Сергейчук. — Ее реализация потребовала значительной экспертизы от всех участников».

Одновременно на сервере раскрытия информации появилось сообщение от АФК «Система» о заключении сделки с неназванными бенефициаром (конечным владельцем), принципалом и залогодержателем. В соответствии с ней, АФК «Система» выдает бенефициару независимую гарантию, и далее по требованию бенефициара корпорация будет обязана уплачивать денежные суммы в рамках обеспеченных денежных обязательств принципала, имеющихся перед бенефициаром и подлежащих исполнению, возврату или уплате в пользу бенефициара принципалом.

Также в рамках сделки передается залогодержателю в залог ценные бумаги в обеспечение исполнения денежных обязательств залогодержателя по выданной независимой гарантии. В сообщении также указывается, что размер сделки составляет не более 350 млрд руб., что составляет 12,16% от общей стоимости активов АФК «Система» (2,88 трлн руб.).

Одновременно РБК сообщила, что ВТБ будет залогодержателем крупного пакета акций Ozon, принадлежащего АФК «Система». Корпорация владеет 31,8% акций Ozon, еще 34,895% акций маркетплейса принадлежат Александру Чачаве (также является совладельцем «Яндекса» и владельцем игрового разработчика My.Games). Помимо Ozon, другим крупным активом АФК «Система» является МТС («Мобильные ТелеСистемы»). В АФК «Система» от комментариев отказались, в пресс-службе ВТБ не ответили на запрос CNews по данному вопросу.

Распродажа активов АФК «Система»

Ранее РБК и «Коммерсантъ» сообщали о переговорах между АФК «Система» и Сбербанком по продаже доли корпорации в Ozon. Впоследствии основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков заявил, что переговоры со Сбербанком велись, но договоренности не были достигнуты.

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В начале 2026 г. АФК «Система» уже избавилась от другого своего актива — доли в микроэлектронной группе компаний «Элемент». Покупателем выступил Сбербанк, который за 41,9% акций ГК «Элемент» заплатил 27 млрд руб. В том числе 37,6% акций были выкуплены у АФК «Система». Тогда также заявлялось, что АФК «Система» направит вырученные средства на погашение задолженности.

По состоянию на 31 марта 2026 г. чистые финансовые обязательства АФК «Система» составляли 383 млрд руб. При этом президент корпорации Тагир Ситдиков говорил, что комфортным уровнем долговой нагрузки для корпорации он считает 100 млрд руб.

Когда ВТБ вкладывается в Wildberries

Интересно, что у ВТБ есть интерес и к прямому конкуренту Ozon — Wildberries. В мае 2026 г. ВТБ договорился с группой RWB (объединяет Wildberries и ГК Russ) о покупке 5% в дочернем банке Wildberries — «Вайлдберриз Банк» — с потенциальной возможностью увеличения данной доли. При этом объектом сделки будет не только доля в дочернем банке Wildberries, но и во всех финтех-активах группы RWB.

При этом ВТБ заявил о намерении провести SPO (вторичное размещение акций) объемом 300–400 млрд руб. Вырученные средства планируется направлять на финансирование партнерства с RWB.

Игорь Королев

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