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Новым главой СДЭК стал бывший топ-менеджер МТС

Новым генеральным директором СДЭК назначен Павел Кузнецов. Ранее он работал на руководящих должностях в МТС, «Ситроникс» и «Кронштадт», а также владеет холдингом «АйСи Инвест», объединяющим крымские телекоммуникационные и ИТ-компании.

Новый глава СДЭК

Генеральным директором логистического оператора СДЭК назначен Павел Кузнецов. Об этом говорится в сообщении компании. Ранее занимавший этот пост Артем Ткачев займется развитием собственных проектов в логистическом бизнесе.

Кузнецов сосредоточится на дальнейшем развитии СДЭК как цифровой логистической платформы, усилении ключевых бизнес-функций, масштабировании сервисов и повышении операционной эффективности компании за счет технологий, данных и развития инфраструктуры.

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СДЭК
СДЭК возглавил Павел Кузнецов из МТС

Чем известен Павел Кузнецов

Как отмечают в СДЭК, Кузнецов имеет большой опыт работы в телекоммуникационной и ИТ-отраслях. Он руководил «Московской городской телефонной сетью» (МГТС, «дочка» МТС), управлял бизнесом МТС в Москве и возглавлял системного интегратора «Ситроникс» (принадлежит АФК «Система» — основному акционеру МТС).

Как уточняет агентство «Интерфакс», Кузнецов возглавлял «Ситроникс» в 2016–2018 гг., МГТС — в 2018–2019 гг., а в 2024–2026 гг. он руководил разработчиком БПЛА «Кронштадт». Данная компания до 2022 г. принадлежала АФК «Система», сейчас она называется «Аэромакс».

Кроме того, Кузнецов — владелец «АйСи Инвест» — головной структуры IC Group, владеющей различными бизнесами на полуострове Крым. В частности, с 2022 г. IC Group владеет сотовыми операторами «К-Телеком» (торговая марка Win Mobile) и «КТК Телеком» (торговая марка «Волна Мобайл»). Также в группу входит компания «АйСи Тех», разрабатывающая российские базовые станции сотовой связи.

Кроме того, в состав IC Group входят ИТ-компания IC, логистический оператор IC Logistics и строительная компания «СпецСтройКрым». В пресс-службе СДЭК не стали комментировать вопрос о совмещении ее новым гендиректором работы с «АйСи Инвест». В пресс-службе «АйСи Инвест» не ответили на запрос CNews по данному вопросу.

Краткая история СДЭК

СДЭК была основана в 2000 г. в Новосибирске как служба доставки интернет-магазина Korzina.ru по Сибири и Дальнему Востоку. Затем компания начала активную федеральную экспансию.

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В 2024 г. основатель СДЭК Леонид Гольдорт вышел из капитала компании и продал 55,44% в ООО «СДЭК Глобал» (головная структура СДЭК) компании «Кластер Капитал». Эта компания принадлежит фонду «Андромеда-2» и находится под управлением управляющей компании «Современные фонды недвижимость» (СФН). Сумма сделки не разглашалась.

Сейчас, по данным базы «Контур.Фокус», помимо «Кластер Капитал», совладельцами «СДЭК Глобал» являются Вячеслав Пиксаев (37%) и Инна Яковлева (6,5%). В 2025 г. выручка компании составила 47,8 млрд руб., чистая прибыль — 3,78 млрд руб.

Российский рынок доставки

Рынок курьерских услуг в России в 2024 г. составил 54,4 млрд руб. Он состоит из двух сегментов: собственная логистика маркетплейсов и крупных ритейлеров (Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет» и др.) и независимая электронная коммерция. Объем сегмента независимой электронной коммерции, в котором работает СДЭК, Data Insight оценивает в 12–18 млрд руб.

На СДЭК приходится 35–40% указанного сегмента. Другими крупными игроками в этом сегменте являются BoxBerry (приобретен «Яндексом» в 2025 г.), DPD, ПЭК и «Деловые линии».

Игорь Королев

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