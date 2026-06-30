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Поставок электроэнергии и топлива не будет, но связь останется. Базовые станции предложили запитать от солнца и воздуха

Базовые станции в России научат работать от ветра и солнца. Это позволит установить их там, где нет электросетей, например, вдоль российских железных и автомобильных дорог. Другими словами, россияне смогут позвонить и выйти в интернет даже там, где нет ни электричества, ни топлива для дизель-генераторов.

Природа в помощь

В ближайшие годы базовые станции в России, установленные на территориях со слаборазвитой инфраструктурой, будут оснащаться солнечными панелями и ветряками. Это сделает их независимыми от внешних электросетей и даже от топлива – сейчас многие базовые станции имеют автономную систему электроснабжения на базе дизель-генераторов.

Как пишут «Известия», план по оснащению телеком-оборудования генераторами электричества на базе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) предложило Минцифры России – ведомство намерено внести его в Стратегию развития российской телеком-отрасли до 2035 г.

Ветряками и солнечными панелями оснастят, в том числе, станции, что расположены вдоль автомобильных и железных дорог. Многие россияне, передвигаясь по ним, замечали, что местами мобильный интернет перестает работать, а иногда пропадает даже сотовая связь. Умение телеком-железа питаться от солнца или ветра поможет решить эту проблему.

А как сейчас

Операторы связи давно научились решать проблему отсутствия электричества, питающего базовые станции. Многие телеком-комплексы, расположенные в отдаленных уголках, оснащены аккумуляторами и дизель-генераторами, что позволяет им при отключении электричества питаться от запасенной в аккумуляторах энергии или получать электричество напрямую от генераторов, сжигающих ископаемое топливо.

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Правительство Республики Крым
Базовые станции научат работать без подключения к электросетям

Но это все временные решения. Аккумуляторы не способны держать в себе бесконечный запас энергии, а дизельное топливо, как и бензин, в России сейчас поставляется с перебоями. Видимо, по этим причинам и была сделана ставка на солнце и ветер, которые относятся к возобновляемым источникам энергии.

«В мировой практике, как правило, для электроснабжения, например, базовых станций сотовой связи применяются гибридные комплексы в составе фотоэлектрических модулей, ветроэнергетических установок, дизель-электрических станций и аккумуляторных батарей под управлением контроллеров. Лидерами по разработке и применению автономных источников возобновляемой электроэнергии являются КНР, США, Индия, Бразилия и Германия», – говорится в документе Минцифры (цитата по «Известиям»).

Не смогли, так что ж с того

Как пишут «Известия», российским федеральным операторам в свое время выделили частоты для сетей 4G под условие покрытия 99,9% всех федеральных автотрасс. Это же условие было предъявлено им при продлении лицензий на частоты в 2021 г.

Однако таких результатов достичь не удалось до сих пор. При Минцифры с 2023 г. есть отдельная межведомственная рабочая группа, которая выяснила, в малонаселенных пунктах, а также в протяженных регионах LTE-инфраструктура имеется лишь на отдельных участках дорог. Более того, операторам, так и не сумевшим обеспечить россиянам связь, сделали гигантское послабление.

С весны 2026 г. «большая четверка» более не обязана обеспечивать покрытие 1566 участков дорог, протяженность которых в сумме составляет в пределах 12 тыс. км. Такую поблажку им сделала Госкомиссия по радиочастотам.

Одна из причин – отсутствие электроснабжения. Опрошенные изданием эксперты считают это «большим препятствием для развития сотовых сетей в России». По их подсчетам, света нет на сотнях километров автомобильных дорог. К слову из-за этого на них нет не только сотовых сетей, но даже освещения.

Это проблема не только бесплатных, но и платных дорог, коих в России с каждым годом становится все больше. Есть даже официальная статистика Счетной палаты России. В 2022 г. ведомство уведомляло, что освещение отсутствует на 36% платных дорог, подконтрольных ГК «Автодор».

Когда немного опоздали

Пока власти лишь собираются включить использование возобновляемых источников энергии в стратегию развития телеком-отрасли до 2035 г., операторы связи уже внедряют их.

Например, в МТС заявили «Известиям», что в настоящее время занимаются интеграцией альтернативных источников энергии в свою инфраструктуру, равно как и энергосберегающего оборудования.

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В частности, базовые станции, работающие от автономных и возобновляемых источников энергии, МТС строит в труднодоступных и энергодефицитных регионах. «Для ряда удаленных базовых станций компания применяет комбинированные системы автономного электроснабжения, дополняя дизель-генераторные установки солнечными станциями, а также полностью автономные системы на базе солнечной энергии и накопителей», – сказали «Известиям» представители МТС.

В качестве примера оператор привел Приморский и Краснодарский края – в этих регионах уже установлены базовые станции, питающиеся от солнечных панелей. В Башкирии и Астраханской области базовые станции оснащаются не только фотопанелями, но и дизель-генераторами.

По словам опрошенных изданием экспертов, на Дальнем Востоке «Ростелеком» практикует установку так называемых «автономных узлов связи», в состав которых входят дизель-генератор и солнечная панель.

А вот в Т2 считают, что использование возобновляемых источников энергии для подпитки базовых станций – это слишком сложно и дорого. «Солнечные панели и прочие возобновляемые источники энергии представляются дорогим и сложным решением, поскольку операторы потребляют электроэнергию в больших объемах. Но это не отменяет необходимости исследования этой темы, поскольку по мере распространения генерация возобновляемой энергии дешевеет», – сказали «Известиям» представители Т2.

Геннадий Ефремов

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