Гигантский российский геосервис научился видеть города и дороги там, где не работает GPS

Компания «2ГИС» получила патент на сервис «Ситискан», который с помощью технологий компьютерного зрения позволяет автоматически собирать данные об объектах городской инфраструктуры. ИТ-система распознает дорожные знаки, светофоры, люки, вывески, ямы, шлагбаумы, опоры освещения, мусор и другие элементы городской среды. Сервис способен определять положение объектов даже при нестабильном сигнале спутниковой навигации.

Получение патента

«2ГИС» запатентовал сервис для управления городской средой, об этом CNews сообщили представители компании-разработчика. ИТ-сервис предназначен для городских служб и бизнеса, которым требуется контролировать состояние городской среды.

В июне 2026 г. компания «2ГИС» получила патент на сервис «Ситискан», разработанный на базе собственных технологий компьютерного зрения. Для бизнеса это означает наличие прозрачной интеллектуальной собственности, снижение юридических рисков при закупках, а также упрощение внедрения решений в проектах, где требуются высокая надежность и ИТ-импортозамещение.

Unsplash - Arthur Sharaev В России запатентовали картографический ИТ-сервис для автоматической оцифровки инфраструктуры, он работает даже там, где сигнал нестабилен

По словам руководителя B2B-продуктов «2ГИС» Дарьи Марковой, «Ситискан» работает на собственной картографической платформе «2ГИС» с использованием точных данных. Маркова отметила CNews, что это снижает риски при закупках и закрывает требования по ИТ-импортозамещению в России. При этом «Ситискан» решает задачи, которые другие не закрывают: точная работа там, где сигнал нестабилен или возникают помехи.

Метод работы

В основе сервиса «Ситискан» лежит технология компьютерного зрения. Сбор данных может производиться как с помощью мобильной камеры, так и посредством панорамной камеры, установленной на транспортном средстве. Сама же панорамная камера фиксирует окружающее пространство на 360 градусов за один проезд. Алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ) автоматически анализируют полученные изображения, определяют расстояние до объектов и локализуют их на карте с высокой точностью географических координат. ИТ-сервис способен определять местоположение объектов даже при нестабильном сигнале спутниковой навигации благодаря технологии Radar API.

Через Radar API камера (мобильная или панорамная на автомобиле) фиксирует окружающее пространство и распознает характерные объекты (дома, вывески, столбы, дорожные знаки и т.д.). ИТ-система сравнивает то, что видит камера, с высокоточными данными «2ГИС» (это называется визуальной локализацией или visual positioning). По известным координатам объектов на карте ИИ-алгоритмы вычисляют, где именно находится камера в данный момент. Radar API комбинирует визуальную информацию с данными от других сенсоров устройства: акселерометр и гироскоп (IMU); одометрия (данные о движении); слабый GPS-сигнал (если есть). В результате ИТ-система способна определять координаты с высокой точностью (до нескольких метров) даже в условиях плотной городской застройки, тоннелях, под деревьями или в районах со слабым спутниковым покрытием.

Собранные данные визуализируются в сервисе геоаналитики «2ГИС Про». Это позволяет, в частности, сравнивать результаты повторных проездов и оперативно отслеживать изменения состояния инфраструктуры — например, увеличение количества ям и трещин на дорогах.

Такой подход помогает бизнесу и городским службам эффективно контролировать состояние объектов инфраструктуры и своевременно прогнозировать необходимость проведения ремонтных работ. Кроме того, данные могут быть выгружены через API в сторонние системы (BI, ERP, системы контроля подрядчиков и другие) без сложной дополнительной ИТ-разработки.

Доступность сервиса

Сервисы доступны для использования государственными структурами и коммерческими организациями, занимающимися управлением городской средой. Они позволяют значительно быстрее и эффективнее выявлять проблемы и принимать обоснованные управленческие решения. Например, с их помощью можно проводить регулярный мониторинг состояния придорожной инфраструктуры без необходимости ручного осмотра каждого объекта.