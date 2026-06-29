Россияне стали меньше платить за сотовую связь и больше за домашний интернет

В России изменились размеры среднего чека за проводной интернет и за сотовую связь. В первом случае сумма выросла, во втором, напротив, уменьшилась.

Мобильный дешевле, интернет дороже

В России зафиксировано снижение среднего чека на оплату сотовой связи при одновременном увеличении расходов россиян на домашний интернет. Как сообщили CNews представители банка «Русский Стандарт», разница в суммах по итогам первой половины 2026 г. существенная по сравнению с первым полугодием 2025 г.

Для примера, средний чек за домашний интернет в современных российских реалиях составил 825 руб. В большинстве случаев доступ в стране осуществляется по выделенной линии (витая пара или оптика), реже – по телефонной линии с технологией xDSL, и почти всегда — с фиксированной помесячной абонентской платой.

Годом ранее средний чек за проводной интернет в России был равен 805 руб. В «Русском Стандарте» не уточнили, с чем связана эта разница, но отметим, что провайдеры если и меняют цены, то в подавляющем большинстве случаев только в большую сторону.

rawpixel.com / FreePik Россияне пока исправно оплачивают домашний интернет и сотовую связь

Также нельзя исключать, что рост вполне мог оказаться еще выше. Увеличение среднего чека всего на 20 руб. может, например, свидетельствовать о переходе россиян на менее дорогие тарифы или полный отказ от интернета вследствие недоступности многих его ресурсов из России. Часть из них заблокированы российскими властями, другие не открываются из-за блокировки российских IP-адресов их владельцами. «Русский Стандарт» не комментирует это.

Что не так с сотовой связью

Если за домашний интернет россияне стали платить больше, то за сотовую связь, наоборот, меньше. Средний чек за мобильную связь в первой половине 2026 г. составил 568 руб. против 628 руб. годом ранее.

Здесь падение значительно более существенное по сравнению со средним чеком за домашний интернет. При этом россияне начали пополнять мобильный счет заметно чаще, чем год назад – сразу на 18%.

Иными словами, в 2026 г. россияне стали оплачивать услуги сотовых операторов чаще, но на более низкие средние чеки. Эксперты «Русского Стандарта» никак не объясняют это явление – вполне может оказаться, что и тут жители России стали выбирать более доступные тарифы и при этом не допускать образования долга на мобильном счете.

Весна идет, интернету дорогу

Активнее всего в первой половине 2026 г. россияне оплачивали домашний интернет в марте. В этом месяце средний чек за эту услугу зафиксировался на уровне 839 руб.

В марте 2026 г. в России случилось лишь одно крупномасштабное событие, которое потенциально могло поспособствовать росту количества фактов оплаты домашнего интернета. В первых числах этого месяца в столице был заблокирован мобильный интернет. Не работали почти все наиболее часто используемые сервисы – доставка, такси, оплата картой, навигация и многое другое, включая даже общественные туалеты. Банкоматы тоже сбоили – наличные деньги было не снять.

Публичные сети Wi-Fi панацеей не стали. Как сообщал CNews, их число по всей стране начало расти с весны 2025 г., когда стартовали первые блокировки мобильного интернета. Однако в марте 2026 г. подключиться к ним в Москве было невозможно – авторизация в них осуществлялась по SMS, а операторы заблокировали не только интернет, но и обычные текстовые сообщения.

Мобильный интернет вернулся в столицу лишь через несколько недель. Блокировки были сняты в конце марта 2026 г.

От блокировок не спастись

Россияне все чаще подключают себе домашний интернет, чтобы был хоть какой-нибудь выход в Сеть в периоды блокировок мобильного интернета. Однако спастись от ограничений они не смогут.

В начале 2026 г. Власти разрешили ФСБ блокировать в стране домашний интернет Притом операторы смогут не компенсировать абонентам период, когда интернет не работал – это прописано в законе.

В середине февраля 2026 г. стало известно, что российские провайдеры получат право разрывать договоры с абонентами, если те не пустят к себе в дом их сотрудника, который без их согласия пришел менять витую пару на оптический кабель. А в марте 2026 г. «ЭР-Телеком» (бренд «Дом.Ру»), один из крупнейших в России провайдеров проводного интернета, начал резать скорость абонентам своего проводного интернета за превышение суммарного объема скачивания в 3 ТБ.

В том же месяце появилась информация о скором внедрении «белых списков» в домашний интернет. Власти спешно опровергли ее. «Белые списки» – это крайне ограниченный перечень веб-сайтов и сервисов, доступных при блокировках интернета. Пока что их действие распространяется только на мобильный интернет.