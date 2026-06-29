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Польша разгромила киберпреступную группировку, промышлявшую подменой SIM-карт

В Польше задержали серийных мошенников, занимавшихся кражей и отмыванием криптовалют. Нанесённый ими ущерб оценивается в $5 млн.

Ловись, SIM-ка

Власти Польши арестовали четырех подозреваемых в создании киберпреступной группы, которые специализировались на взломах телекоммуникационных фирм и почтовых аккаунтов для последующих атак с подменой SIM-карт.

Конечной целью было получение доступа к счетам в криптовалютных биржах.

По данным расследования, злоумышленники смогли похитить несколько миллионов долларов, которые затем отмывались через «распределённую финансовую сеть».

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Фото: Freepik
Подозреваемые рассматривали свою деятельность как «обычный источник дохода»

«С помощью специализированного программного обеспечения и социальной инженерии подозреваемые получали несанкционированный доступ к инфраструктуре организаций, сотрудничающих с телеком-операторами, и почтовым адресам работников этих компаний, — говорится в публикации Польского управления по борьбе с киберпреступностью. — Данные, полученные в результате этих атак, позволяли осуществлять так называемую подмену SIM-карт, которая подразумевает нелегальное клонирование и перехват контроля над телефонными номерами жертв».

Власти Польши указывают, что подозреваемые рассматривали свою деятельность как «обычный источник дохода» и использовали многочисленные банковские счета, открытые в разных странах, и цифровые кошельки для перемещения украденных средств.

Десятки миллионов злотых

По оценкам правоохранителей, злоумышленники похитили активов на десятки миллионов злотых (польская национальная валюта). Как указывает издание BleepingComputer, это примерно соответствует $5 млн.

Все четверо помещены под стражу. В соответствии с польским законодательством им грозит до 25 лет тюремного заключения.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Власти Польши не стали называть имена подозреваемых, однако исследователь безопасности блокчейна ZachXBT опознал одного из них по видео и обозначил его как Войтека Кулиша (Wojtek Kulisz), известного в соответствующих кругах под никнеймом Merry. ZachXBT назвал его специалистом по социальной инженерии.

«Из игры выведена активная и "плодовитая" банда, но таким, как они, нет числа, — считает Дмитрий Пешков, эксперт по информационной безопасности компании SEQ. — Приходится констатировать, что единственный способ бороться с ними — это долгое, тщательное расследование, сбор улик и, в конечном счёте, аресты и конфискации. Но пока злоумышленников ищут, они успевают нанести огромный ущерб и отмыть украденные средства так, что их реституция становится технически невозможной. Пользователям криптовалют необходимо постоянно быть начеку и учиться распознавать и пресекать мошеннические атаки».

Роман Георгиев

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