В Южной Корее заканчивается газ для производства чипов. Дефицит ударит по ценам на память

Наметился дефицит CO 2

Как утверждает The Elec со ссылкой на источники в отрасли, запасов этого промышленного газа, накопленных южнокорейскими компаниями, хватит менее чем на 1 месяц, причем уменьшение этого показателя началось сравнительно недавно.

В обычных условиях и производители чипов, и их партнеры, отвечающие за снабжение двуокисью углерода, стараются поддерживать как минимум двухнедельный запас. Таким образом, в случае возникновения непредвиденных обстоятельств у чипмейкера всегда сохраняется возможность обеспечивать непрерывный выпуск продукции на протяжении примерно месяца, пока решаются проблемы в цепочках поставок.

По информации TrendForce, Samsung Electronics потребляет около 1,8-2 тыс. тонн высокочистого CO 2 в месяц, SK Hynix – порядка 600-700 тонн. Пока наметившийся кризис не успел зацепить этих ключевых производителей интегральных микросхем из Южной Кореи, однако снижение уровня складских запасов уже подтолкнуло обе компании к поиску дополнительных источников их пополнения, что оказалось сложной задачей: добыть «лишний» CO 2 на рынке даже с переплатой в настоящее время непросто.

© sto-noname@yandex.ru / фотобанк «Фотодженика» Южнокорейских запасов высокочистой двуокиси углерода, необходимой для производства современных чипов, теперь не хватит и на месяц

Источники издания Mydrivers сообщают, что дальнейшее сохранение дефицита CO2 может стать дополнительным фактором, оказывающим влияние на рост стоимости микросхем памяти DRAM и флеш-памяти NAND, которые и так ощутимо подорожали с начала 2026 г.

Виноват конфликт на Ближнем Востоке

Когда двуокись углерода достигает критических показателей давления и температуры, она переходит в состояние так называемой сверхкритической жидкости, которая демонстрирует свойства и жидкости, и газа. В таком состоянии она способна эффективно растворять остатки материалов на полупроводниковых пластинах, а также глубоко проникать в тонкие структуры полупроводниковых элементов для удаления загрязнений, отмечает The Elec. Технология широко используется в передовых процессах производства современных интегральных микросхем.

Доступность высокочистого CO 2 тесно связана с поставками сырья, необходимого для его производства, которое может быть получено в процессе нефтепереработки, нефтехимического синтеза и производства водорода – в качестве побочного продукта.

В настоящее время на глобальном рынке нефти-сырца ситуация нестабильна, что обусловлено напряженной обстановкой на Ближнем Востоке. В случае с Samsung Electronics и Sk Hynix ситуацию дополнительно усугубляют сниженные темпы работы южнокорейских нефтехимических предприятий. Все это в совокупности создает проблемы в цепочке поставок CO 2 .

Дефицит сохранится

Согласно The Elec, цены на сжиженный CO 2 выросли на 20% с начала 2026 г. Источники в отрасли ожидают сохранение дефицита этого газа до конца 2026 г. В числе крупных поставщиков высокочистого CO 2 , представленных на рынке Южной Кореи, Sundo Chemical, Dongkwang Chemical, SK Airplus и Taekyung Chemical.

Дефицит CO 2 – не единственная проблема, возникшая из-за конфликта США и Израиля с Ираном и сулящая дополнительные сложности представителям отрасли полупроводников. В марте 2026 г. CNews писал о наметившемся дефиците гелия – еще одного газа, без которого невозможно современное производство передовых чипов. Гелий, побочный продукт, получаемый в процессе сжижения природного газа и используемый для охлаждения пластин, а также обеспечения чистоты процесса, начал резко дорожать с началом военных действий против Ирана со стороны США и Израиля. К середине марта 2026 г. его спотовая цена удвоилась относительно довоенных значений.

Кроме того, ранее наблюдались проблемы с доступностью безводного фтористого водорода, а также метоксипропилацетата, которые широко применяются в процессе производства полупроводников.