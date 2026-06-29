Гигантский российский аэропорт мощно избавился от иностранного ПО для управления багажом. Импортозамещение обошлось в сотни миллионов

Аэропорт «Внуково» импортозаместил программный комплекс для управления багажом. Ранее использовалось сразу два софта – немецкий и ирландский, теперь же только российское ПО. Но такой переход был не быстрым и далеко не бесплатным – по разным оценкам, аэропорт потратил на него около двух лет и вплоть до 250 млн руб.

Одна российская программа против двух иностранных

В московском аэропорту «Внуково» заработало российское программное обеспечение в составе системы управления багажом, сообщили CNews представители компании «Рексофт». Оно полностью заменило иностранные разработки, притом европейские, которые работали здесь в течение более четырех лет после введения первых антироссийских санкций со стороны Запада.

Ранее обработкой багажа во «Внуково» занимались программы Vanderlande из Нидерландов и Beumer из Германии. Отныне их работу выполняет специализированный программный комплекс российской компании «Рексофт».

Долго и дорого

Переход на российскую систему управления багажа не был моментальным, да и оперативным его назвать нельзя. По информации «Ведомостей», он растянулся на два года, то есть процесс стартовал лишь в 2023 г., спустя год после первых европейских санкций.

Стороны намеренно не раскрывают стоимость импортозамещения, однако опрошенные изданием эксперты смогли подсчитать приблизительный объем финансовых затрат аэропорта.

Минтранс России Аэропорт «Внуково» снизил степень своей зависимости от иностранного ПО

Так, по оценке генерального директора группы компаний ST IT и эксперта рынка TechNet НТИ Антона Аверьянова, аэропорт «Внуково» мог потратить на интеграцию ПО «Рексофта» от 100 до 250 млн руб. Столь гигантский разброс он никак не объяснил, но уточнил, что это вполне может быть минимальный уровень.

Аверьянов заявил «Ведомостям», что аэропорт мог потратить гораздо большую сумму, если вместе с софтом модернизировал и аппаратную составляющую системы обработки багажа. Во сколько примерно это могло обойтись ему, эксперт не уточнил.

К середине 2026 г. система управления багажом аэропорта «Внуково» состояла из 90 стоек регистрации, двух трансферных выводов и 10 каруселей выдачи багажа. Помимо этого, она также включала систему досмотра с компьютерными томографами, состоящую из нескольких уровней.

При использовании иностранного софта такая система позволяла обрабатывать 5400 единиц багажа в час. Насколько интеграция ускорила или замедлила ее, к моменту выхода материала известно не было.

Что именно заместили

В рамках импортозамещения в ИТ-систему «Внуково» была внедрена российская SCADA-система. Это программный комплекс для мониторинга, управления и сбора данных с промышленных объектов, работающий в реальном времени. SCADA – это Supervisory Control And Data Acquisition или «диспетчерское управление и сбор данных».

Как сообщили CNews представители компании-разработчика, новая SCADA-система дает возможность «отслеживать полную информацию о состоянии багажа на любом этапе, предоставляя ее всем службам и системам посредством интеграционных модулей».

Разработанный и внедренный программный комплекс включает не только SCADA-систему, но также систему автоматики и диспетчеризации, ПО для управления контроллерами. В совокупности этот набор полностью заменил ранее использовавшееся ПО Vanderlande.

Также выполнен реинжиниринг программного комплекса по управлению высокопроизводительным сортировщиком производства Beumer.

По примеру «Шереметьево»

«Внуково» стал вторым российским аэропортом, который за последний месяц импортозаместил систему управления багажом. В середине июня 2026 г. аналогичный шаг сделал «Шереметьево».

«Шереметьево» полностью перевел управление багажной системой на отечественное программное обеспечение. Но если «Внуково», по предварительным оценкам, потратил на это до 250 млн руб., то расходы «Шереметьево» могут быть почти втрое выше – до 700 млн руб.