Разделы

ПО Софт Цифровизация Внедрения Техника Импортонезависимость
|

Гигантский российский аэропорт мощно избавился от иностранного ПО для управления багажом. Импортозамещение обошлось в сотни миллионов

Аэропорт «Внуково» импортозаместил программный комплекс для управления багажом. Ранее использовалось сразу два софта – немецкий и ирландский, теперь же только российское ПО. Но такой переход был не быстрым и далеко не бесплатным – по разным оценкам, аэропорт потратил на него около двух лет и вплоть до 250 млн руб.

Одна российская программа против двух иностранных

В московском аэропорту «Внуково» заработало российское программное обеспечение в составе системы управления багажом, сообщили CNews представители компании «Рексофт». Оно полностью заменило иностранные разработки, притом европейские, которые работали здесь в течение более четырех лет после введения первых антироссийских санкций со стороны Запада.

Ранее обработкой багажа во «Внуково» занимались программы Vanderlande из Нидерландов и Beumer из Германии. Отныне их работу выполняет специализированный программный комплекс российской компании «Рексофт».

Долго и дорого

Переход на российскую систему управления багажа не был моментальным, да и оперативным его назвать нельзя. По информации «Ведомостей», он растянулся на два года, то есть процесс стартовал лишь в 2023 г., спустя год после первых европейских санкций.

Стороны намеренно не раскрывают стоимость импортозамещения, однако опрошенные изданием эксперты смогли подсчитать приблизительный объем финансовых затрат аэропорта.

vnu6.jpg

Минтранс России
Аэропорт «Внуково» снизил степень своей зависимости от иностранного ПО

Так, по оценке генерального директора группы компаний ST IT и эксперта рынка TechNet НТИ Антона Аверьянова, аэропорт «Внуково» мог потратить на интеграцию ПО «Рексофта» от 100 до 250 млн руб. Столь гигантский разброс он никак не объяснил, но уточнил, что это вполне может быть минимальный уровень.

Аверьянов заявил «Ведомостям», что аэропорт мог потратить гораздо большую сумму, если вместе с софтом модернизировал и аппаратную составляющую системы обработки багажа. Во сколько примерно это могло обойтись ему, эксперт не уточнил.

К середине 2026 г. система управления багажом аэропорта «Внуково» состояла из 90 стоек регистрации, двух трансферных выводов и 10 каруселей выдачи багажа. Помимо этого, она также включала систему досмотра с компьютерными томографами, состоящую из нескольких уровней.

При использовании иностранного софта такая система позволяла обрабатывать 5400 единиц багажа в час. Насколько интеграция ускорила или замедлила ее, к моменту выхода материала известно не было.

Что именно заместили

В рамках импортозамещения в ИТ-систему «Внуково» была внедрена российская SCADA-система. Это программный комплекс для мониторинга, управления и сбора данных с промышленных объектов, работающий в реальном времени. SCADA – это Supervisory Control And Data Acquisition или «диспетчерское управление и сбор данных».

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Как сообщили CNews представители компании-разработчика, новая SCADA-система дает возможность «отслеживать полную информацию о состоянии багажа на любом этапе, предоставляя ее всем службам и системам посредством интеграционных модулей».

Разработанный и внедренный программный комплекс включает не только SCADA-систему, но также систему автоматики и диспетчеризации, ПО для управления контроллерами. В совокупности этот набор полностью заменил ранее использовавшееся ПО Vanderlande.

Также выполнен реинжиниринг программного комплекса по управлению высокопроизводительным сортировщиком производства Beumer.

По примеру «Шереметьево»

«Внуково» стал вторым российским аэропортом, который за последний месяц импортозаместил систему управления багажом. В середине июня 2026 г. аналогичный шаг сделал «Шереметьево».

«Шереметьево» полностью перевел управление багажной системой на отечественное программное обеспечение. Но если «Внуково», по предварительным оценкам, потратил на это до 250 млн руб., то расходы «Шереметьево» могут быть почти втрое выше – до 700 млн руб.

Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Евгений Мартынов, «Рег.облако»: В Россию приходит мировой тренд  —  доступ к ИИ за токены

Эксперты сравнили функциональность российских социальных сетей, победил «Вконтакте»

Обзор: Решения для управления виртуальными рабочими местами (VDI) 2026

Дмитрий Чудинов, «Почта России»: 70% успеха в ИИ — перестройка процессов, а не погоня за большой моделью

Обзор: Видеокарты (GPU) для ИИ в облаке GPU Cloud 2026

«Элемент» строит современный завод по производству чипов 55-40 нм с перспективой перехода на 28 нм

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova Y74: сбалансированный и надежный

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Обзор DEMIAND HARRINGTON DK-5100: аэрогриль, который готовит сам

Показать еще

Наука

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту
Показать еще