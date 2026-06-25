Российские власти будут давать заводам деньги на разработку оборудования для чипов

Минпромторг готовит новую меру поддержки производителей микроэлектроники. Это должно вовлечь фабрики в создание отечественных установок.

Субсидия заказчикам

Как стало известно CNews, Минпромторг планирует выдавать субсидии на НИОКР заказчикам оборудования для производства микроэлектроники. Это следует из презентации министерства, представленной на конференции по «Электронному машиностроению» в Минске в июне 2026 г. (есть в распоряжении CNews).

Как следует из документа, это решит проблемы невовлеченности фабрик в разработки и сложности с передачей опытных образцов.

Сейчас действует иной механизм: Минпромторг опрашивает заводы-потребители об их потребностях в оборудовании и технологических параметрах установки, поясняет собеседник CNews среди производителей микроэлектроники. «Дальше составляется техническое задание потенциальным разработчикам и разыгрывается конкурс, — продолжает он. — Далее за разработку отвечает компания-разработчик».



Представители Минпромторга не ответили на запрос CNews о том, как планируется реализовать этот механизм и когда ввести.

Мнение отрасли

Как пояснил CNews собеседник, близкий к инициативе, мера необходима для разработки оборудования под конкретную фабрику. «Минпромторг будет субсидировать расходы заводу, а фабрика заказывает разработку, поставку и наладку оборудования у российского производителя», — говорит он.

FreePik Минпромторг хочет субсидировать заводы

При этом пока механизм не известен. Но по всей видимости, отвечать за субсидию будет завод, а перед ним — разработчик.

Производители микроэлектроники знакомы с этой инициативой. И в целом ее поддерживают. «На мой взгляд хорошая инициатива, будет стимулировать покупки российского оборудования», — говорит глава одного из заводов по производству чипов.

Оборудование для микроэлектроники

Вопрос разработки отечественного оборудования для производства чипов стоит особенно остро. По данным Минпромторга, в России используется не менее 400 моделей оборудования для производства микроэлектроники, и только около 12% из них «в лучшем случае» можно было произвести на территории страны.

Программа развития электронного машиностроения до 2030 г. предполагает импортозамещение около 70% оборудования и материалов. Для этого запланировано 110 опытно-конструкторских работ (ОКР) на разработку установок. Однако финансирование программы серьезно отстает от плана. В 2024 г. при запланированных 43,3 млрд руб. фактически выделили 23,7 млрд, в 2025 г. — 15,7 млрд из 40 млрд. Дефицит бюджета программы на 2026–2028 гг. составляет 33,1 млрд руб.

В результате, как сообщал CNews, к концу 2025 года отставание по запуску НИОКР достигло более 60 работ. Некоторые критически важные тендеры были отменены. В конце 2025 г. Минпромторг снял с торгов разработку слитков монокристаллического фторида кальция (на 1,6 млрд руб.) — материала для оптики литографов, необходимого для выпуска чипов с топологией 90 нм и ниже.