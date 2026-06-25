Москву отключили от мобильного интернета? В Минцифры опровергают

В Москве начались отключения мобильного интернета, сообщает Baza. Операторы уведомляют абонентов о недоступности сервисов, не входящих в «белые списки». В прошлый раз мобильный интернет в столице отключили почти на месяц. В Минцифры опровергли данную информацию, назвав ее «фейком».

Рубильник вниз

В российской столице начались отключения мобильного интернета. Как пишет Baza в своем канале в нацмессенджере «Макс», операторы связи начали уведомлять своих абонентов об очередных ограничениях.

«Во время ограничений сохранится доступ к сайтам из "белого списка", а также будут работать СМС и звонки», – пишет Baza.

При этом к моменту выхода материала канал Baza не уточнял, в каких районах Москвы происходят отключения мобильного интернета, и абонентам каких именно операторов связи вновь приходится страдать от недоступности Глобальной сети.

max.ru Пост Baza

Что касается «белых списков», то очень ограничен перечень сайтов и сервисов, которые остаются доступными для россиян при блокировках мобильного интернета. Он появился в сентябре 2025 г. и с тех пор постепенно расширяется, однако к концу июня 2026 г. в нем по-прежнему отсутствовали сервисы многих крупнейших российских банков.

А так ли все плохо

Редакция CNews опросила нескольких жителей Москвы, находящихся в разных районах города и подключенных к разным операторам связи из «большой четверки». К моменту выхода материала лишь один человек подтвердил информацию об отключениях мобильного интернета.

Два собеседника CNews из Северного административного округа сообщили, что у них мобильный интернет пока функционирует в полном объеме, то есть работают сайты не только из «белого списка».

Другой респондент, находившийся в момент опроса рядом с метро «Ленинский проспект», сообщил, что у него мобильный интернет тоже работает. Однако другой собеседник, дислоцирующийся недалеко от этой же станции, заявил о недоступности сервисов вне «белого списка».

wayhomestudio / FreePik Блокировки интернета положительные эмоции у россиян, как правило, не вызывают

Об отсутствии ограничений в работе мобильного интернета CNews сообщили жители Москвы из Мещанского района и ЮВАО.

Быть может, только начало

О причинах блокировки мобильного интернета в российской столице канал Baza к моменту выхода материала не писал. Также он не уточнял и примерные сроки ограничений.

В прошлый раз, когда Москву накрывали массовые отключения мобильного интернета, это продолжалось на протяжении почти целого месяца. Все началось в первых числах марта 2026 г. и завершилось в конце месяца.

В течение этого периода в Москве не работали многие сервисы такси, банкоматы, терминалы оплаты, сбоили службы доставки, и это лишь часть проблем, с которыми столкнулись жители и гости российской столицы. В первые дни блокировки мобильного интернета у многих даже не было возможности подключиться к публичным сетям Wi-Fi – авторизация в них организована через SMS, но операторы блокировали получение и отправку текстовых сообщений.

То, что объединяет страну

Неработающий мобильный интернет – это явление, затрагивающее далеко не только Москву. Более того, в столице такие неприятности происходят в разы реже, чем в других российских регионах.

Операторы начали блокировать мобильный интернет весной 2025 г. Власти страны объясняют эти меры заботой о безопасности.

В ряде южных регионов страны мобильный интернет отключают почти каждый вечер и включают лишь под утро. Перед этим жители этих регионов получают SMS с предупреждением о беспилотной или ракетной атаке. Также за последние полгода им несколько раз поступали уведомления о воздушной атаке.

Комментарий Минцифры

Минцифры России отреагировало на информацию об ограничениях мобильного интернета в Москве, назвав ее иностранным словом «фейк».

Пост Минцифры

«Минцифры сообщает об отсутствии планов по отключению и ограничению мобильного интернета в Москве 25 июня (2026 г. – прим. CNews). Распространившиеся в сети сообщения об этом – фейк. В случае угроз безопасности будут приниматься все необходимые меры и граждане будут заранее оповещены», – говорится в официальном сообщении Минцифры.