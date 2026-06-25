Госсектор закупил VPN на 10 миллиардов рублей

После провала в первом квартале закупки корпоративных VPN в госсекторе вернулись к прошлогоднему уровню. За пять месяцев 2026 г. объем госзакупок составил 10,3 млрд руб. Особенно активно в закупочных процедурах участвуют коммерческие организации с госучастием.



Возвращение к уровню прошлого года

Аналитическая система «Тендерплан» зафиксировала объем госзакупок (по 44-ФЗ и 223-ФЗ) корпоративных VPN и защищенных каналов связи по итогам января-мая 2026 г. на уровне первых пяти месяцев 2025 г., пишет «Коммерсант».

За указанный период состоялось 2,08 тыс. процедур на общую сумму 10,3 млрд руб. Годом ранее показатели составляли 1,9 тыс. закупок и 11,4 млрд руб.

При этом в I квартале 2026 г. было замечено серьезное падение этого рынка. По данным «СКБ Контур», общая сумма контрактов обвалилась с 6,9 млрд до 2,02 млрд руб., несмотря на рост числа процедур на 22,6% год к году.

Активность компаний с госучастием

Положительную динамику в этом году обеспечили не госорганы и 100%-но принадлежащие государству компании (44-ФЗ), а коммерческие организации с госучастием (223-ФЗ). За пять месяцев 2026 г. их объем в доле от общего числа вырос с 9% до 12% год к году.

https://static.cnews.ru/img/news/2026/06/25/dengi700.jpg Количество госзакупок VPN в этом году выросло, а денежный объем немного не дотянул до прошлогоднего показателя

Такой рост свидетельствует о высокой активности субъектов естественных монополий и крупных корпоративных заказчиков, для которых развитие защищенной инфраструктуры остается приоритетом на фоне роста числа кибератак и рисков компрометации цепочек поставок, полагает эксперт по информационной безопасности «Контур.Эгиды» и Staffcop Юрий Драченин.

Потенциальный рост может быть обусловлен удорожанием криптографического оборудования, допускает руководитель отдела продвижения продуктов «Кода Безопасности» Павел Коростелев.

Почему рост количества закупок не влияет на рост объемов рынка

В 2025 г. объем контрактов тоже снижался при росте числа закупок, как сообщили CNews представители «Контура» в феврале 2026 г. Коммерческий сегмент и малые закупки формируют значительный объем процедур, но остаются менее капиталоемкими, отметили аналитики.

Общее количество завершенных закупок выросло на 18,5% год к году — с 8,7 тыс. до 10,3 тыс., тогда как суммарный объем рынка сократился на 25,9%, с 32,97 млрд до 24,43 млрд руб. Средняя начальная максимальная цена контракта (НМЦК) в целом по рынку в 2025 г. составила 2,44 млн руб. против 3,92 млн руб. годом ранее.

По оценке экспертов, снижение совокупного объема закупок VPN при росте числа процедур во многом связано с эффектом отложенного спроса. Значительная часть крупных заказчиков закрыла потребности в VPN-инфраструктуре, заключив контракты сразу на несколько лет, что сократило потребность в новых крупных закупках в 2025 г.

«Крупные организации, уже внедрившие комплексные и дорогостоящие VPN-платформы, сокращают объем новых закупок, тогда как спрос смещается в сторону малого и среднего бизнеса. Это усиливает ценовую конкуренцию и приводит к снижению средней стоимости контрактов при росте количества процедур», — пояснил Драченин.