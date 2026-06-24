В России остановлена треть проектов по строительству ЦОД

В России заморожены 38 ранее заявленных проектов по возведению ЦОД на общую сумму 168,6 млрд руб. Откладываются по большей части проекты коммерческих дата-центров, которые строят для продажи мощностей.



Заморозка строительства

Из 128 проектов по строительству в России центров обработки данных (ЦОД) с общим объемом инвестиций около 1 трлн руб. 38 приостановлены, пишет Forbes по данным «Техэкспо» и ПКР на июнь 2026 г.

Инвестиции в замороженные объекты составляют 168,6 млрд руб. В качестве примеров приводятся проект Alcon Group (примерно 10 млрд руб., остановлен из-за пожара на месте строительства), проект Wildberries «Верхние поля 51А» (7 млрд руб., приостановлен из-за юридических и земельных вопросов).

На стадии строительства сейчас находится 42 проекта с объемом инвестиций 282,1 млрд рублей. До 2030 г. планируется ввод 97 ЦОД (838,1 млрд руб. инвестиций). С мая 2023 г. по май 2026 г. количество проектов на активных стадиях строительства уменьшилось на 41,6%, а объем инвестиций в них — на 26,3%, отметили аналитики.

Высокая ключевая ставка влияет на рынок

Корректировка отдельных проектов связана с необходимостью адаптации к новым экономическим условиям, изменения требований к мощности объектов и более тщательной проработки финансовых моделей, пояснили в MWS Cloud.

Unsplash - İsmail Enes Ayhan Сумма инвестиций в проекты по строительству ЦОД, которые остановлены или перенесены, составляет больше 168 миллиардов

На планы по строительству ЦОД прежде всего влияет высокая ключевая ставка, которая в прошлом году доходила до 21%, считает аналитик iKS-Consulting Станислав Мирин: «Сейчас она снизилась до 14,25%, но это все равно очень много, учитывая, что проекты коммерческих дата-центров рассчитаны на окупаемость около 10 лет, и с такой ставкой бизнес-модель часто просто не сходится».

Такая ситуация в первую очередь сказывается негативно на коммерческих дата-центрах, которые строят для продажи мощностей за счет частных инвестиций и заемного финансирования. Например, сроки ввода своих объектов перенесли такие компании, как «Кей Поинт» и «Альфа-финанс».

«Для коммерческих проектов решающими становятся стоимость финансирования, доступ к энергии и возможность масштабировать объект без чрезмерной нагрузки на экономику проекта», — сказал генеральный директор ПКР Даниил Новицкий.

Проблемой также является получение разрешения на подключение к электрическим сетям, добавил Мирин: «Порой его приходится ждать больше года. В московском регионе, по сообщениям участников рынка, сейчас вообще для новых инвесторов получить такое разрешение практически невозможно».

Российский рынок ЦОД

Провальным с точки зрения расширения коммерческих дата-центров уже стал 2025 г., как писал CNews в декабре. Темпы ввода новых объектов упали втрое по сравнению с предыдущим годом, при том что на рынке и так наблюдается дефицит ресурсов.

Объем российского рынка ЦОДов в 2025 г. составил 100 млрд руб., согласно оценке МТС. Россия занимает 15 место в мировом рейтинге с 181 ЦОДом, из которых 101 находится в Москве.

Однако в столице уже исчерпаны свободные мощности для строительства ЦОДов. Энергосетевые компании начали отказывать в заключении договоров на подключение к электросетям новых объектов. Все существующие ресурсы либо уже эксплуатируются, либо зарезервированы на 2026-2028 гг. под крупных игроков.