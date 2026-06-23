«Яндекс Еда» заставила крупный ТЦ отказаться от «коридора позора» для курьеров

«Яндекс Еда» в тестовом режиме возобновила доставку готовой еды из ТЦ «Академический» в Екатеринбурге. Ранее «Яндекс» решил прекратить доставку из данного ТЦ, поскольку там курьерам в ожидании заказов приходилось стоять в «коридоре позора». Эта история стала важным прецедентом для рынка, так как грозит ТЦ потерями доходов от арендаторов.



«Яндекс Еда» договорилась о возобновлении доставки из ТЦ «Академический»

Сервис «Яндекс Еда» возобновил в тестовом режиме доставку готовой еды из ТЦ (торгового центра) «Академический» в Екатеринбурге. Об этом CNews рассказали в пресс-службе сервиса.

«Совместно с торговым центром мы пересмотрели схему заказов из расположенных в нем ресторанов и магазинов, — рассказали в «Яндекс Еда». — Теперь курьеры могут забирать заказы непосредственно в ресторане или магазине, включая точки на фуд-корте, без необходимости ожидания в служебном коридоре».

© Gesrey / Фотобанк Фотодженика «Яндекс Еда» впервые прекратил доставки из крупного ТЦ, поскольку его администрация отправляла курьеров в «коридор позора»

В ближайшее время «Яндекс Еда» начнет собирать обратную связь от курьеров и при необходимости дорабатывать процесс. «Мы регулярно анализируем отзывы курьеров о работе точек партнёров и стремимся обеспечивать комфортные условия для получения заказов, — рассказали представители сервиса. — Если возникают сложности, прорабатываем их совместно с партнерами, а в отдельных случаях можем временно приостановить доставку до устранения проблем. Рассчитываем, что обновлённый порядок получения заказов будет удобен как для курьеров, так и для гостей торгового центра».

Причины отключения доставки: курьеры вынуждены были стоять в «коридоре позора»

О закрытии доставки из ТЦ «Академический» весной 2026 г. руководитель операционного управления «Яндекс Еда» Сергей Долгов рассказывал на встрече с курьерами. «ТЦ "Академический" долго "террорил" службы доставки: курьеров приходилось ждать в "коридоре позора", — рассказал Долгов. — Мы не смогли решить этот вопрос дискуссионным образом с администрацией ТЦ. Да, мы потеряем какое-то количество заказов, но зато жизнь наших курьеров станет лучше».

Тогда же Сергей Долгов пояснил, что подобного рода решение стало первым в истории службы, но не последним. Долгов призвал курьеров оставлять обратную связь, назвав ее «глазами службы», рассказывать о плохих точках, перекрестках, проблемах с навигацией в определенных местах.

Опасный прецедент для рынка: ТЦ теряет доход от арендаторов

История с отключением «Яндекс Еда» доставки от ТЦ «Академический» вызвала большой резонанс в отрасли электронной коммерции. «В торговом центре небольшой фуд-корт и много заказов онлайн, поэтому администрация приняла решение часть курьеров перевести в зону ожидания в техническом коридоре, установив там скамейки, — объяснял вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. — Дополнительно, как сообщили коллеги из ТЦ, было длительное ожидание курьерами, видимо, из-за того, что рестораны не справлялись с потоком заказов.

«Знаю, у "Яндекса" есть брендированные зоны ожидания, но не везде они есть, поэтому, на мой взгляд, наличие лавочек — уже плюс, — рассуждал Люлин. — Но тут важен сам прецедент, что сервис может ограничить доступ неугодным ТЦ и его ресторанам к доставке. Ресторан теряет онлайн-оборот, а ТЦ — платежеспособного арендатора или долю в обороте. Может ли это использоваться в качестве экономических мер для неугодных?»

Российский рынок доставки готовой еды

В 2025 г. объем рынка доставки готовой еды из ресторанов составил 788 млрд руб., увеличившись за год на 21,9%. В 2026 г. объем рынка доставки готовых блюд превысит 1 трлн руб. По данным РБК, «Яндекс Еда» вместе с аффилированным сервисом «Маркет Деливери» (бывший Delivery Club, приобретенный «Яндексом» в 2022 г.) занимают на рынке 34,1%. Еще 0,7% рынка принадлежат сервису «Чибис». Также из агрегаторов на рынке присутствуют «Купер» (бывший «Сбермаркет», ранее принадлежал Сбербанку) и BroniBoy.

Помимо агрегаторов, на рынке доставки готовой еды есть еще две группы игроков. Одна из них — это ритейлеры: X5 Group («Пятёрочка», «Перекрёсток»), «Магнит», «Лента», «ВкусВилл» и др. Они активно развивают направление готовой еды: превращают магазины и dark stores в мини-кухни, запускают собственные сервисы доставки. Прогнозируется, что к 2030 г. доля ритейла на рынке готовой еды может достичь 40%.

Третья группа — это рестораны и виртуальные бренды. Сюда входят как крупные сети (Burger King, KFC, «Суши Wok»), так и нишевые игроки и виртуальные бренды, такие как «Много лосося» или AlphaChef. По данным «Делового профиля», их доля на рынке составляет 22%.