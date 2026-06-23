Разделы

Кадры E-commerce
|

«Яндекс Еда» заставила крупный ТЦ отказаться от «коридора позора» для курьеров

«Яндекс Еда» в тестовом режиме возобновила доставку готовой еды из ТЦ «Академический» в Екатеринбурге. Ранее «Яндекс» решил прекратить доставку из данного ТЦ, поскольку там курьерам в ожидании заказов приходилось стоять в «коридоре позора». Эта история стала важным прецедентом для рынка, так как грозит ТЦ потерями доходов от арендаторов.

«Яндекс Еда» договорилась о возобновлении доставки из ТЦ «Академический»

Сервис «Яндекс Еда» возобновил в тестовом режиме доставку готовой еды из ТЦ (торгового центра) «Академический» в Екатеринбурге. Об этом CNews рассказали в пресс-службе сервиса.

«Совместно с торговым центром мы пересмотрели схему заказов из расположенных в нем ресторанов и магазинов, — рассказали в «Яндекс Еда». — Теперь курьеры могут забирать заказы непосредственно в ресторане или магазине, включая точки на фуд-корте, без необходимости ожидания в служебном коридоре».

yandeks_eda_700.jpg

© Gesrey / Фотобанк Фотодженика
«Яндекс Еда» впервые прекратил доставки из крупного ТЦ, поскольку его администрация отправляла курьеров в «коридор позора»

В ближайшее время «Яндекс Еда» начнет собирать обратную связь от курьеров и при необходимости дорабатывать процесс. «Мы регулярно анализируем отзывы курьеров о работе точек партнёров и стремимся обеспечивать комфортные условия для получения заказов, — рассказали представители сервиса. — Если возникают сложности, прорабатываем их совместно с партнерами, а в отдельных случаях можем временно приостановить доставку до устранения проблем. Рассчитываем, что обновлённый порядок получения заказов будет удобен как для курьеров, так и для гостей торгового центра».

Причины отключения доставки: курьеры вынуждены были стоять в «коридоре позора»

О закрытии доставки из ТЦ «Академический» весной 2026 г. руководитель операционного управления «Яндекс Еда» Сергей Долгов рассказывал на встрече с курьерами. «ТЦ "Академический" долго "террорил" службы доставки: курьеров приходилось ждать в "коридоре позора", — рассказал Долгов. — Мы не смогли решить этот вопрос дискуссионным образом с администрацией ТЦ. Да, мы потеряем какое-то количество заказов, но зато жизнь наших курьеров станет лучше».

Тогда же Сергей Долгов пояснил, что подобного рода решение стало первым в истории службы, но не последним. Долгов призвал курьеров оставлять обратную связь, назвав ее «глазами службы», рассказывать о плохих точках, перекрестках, проблемах с навигацией в определенных местах.

Опасный прецедент для рынка: ТЦ теряет доход от арендаторов

История с отключением «Яндекс Еда» доставки от ТЦ «Академический» вызвала большой резонанс в отрасли электронной коммерции. «В торговом центре небольшой фуд-корт и много заказов онлайн, поэтому администрация приняла решение часть курьеров перевести в зону ожидания в техническом коридоре, установив там скамейки, — объяснял вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. — Дополнительно, как сообщили коллеги из ТЦ, было длительное ожидание курьерами, видимо, из-за того, что рестораны не справлялись с потоком заказов.

«Знаю, у "Яндекса" есть брендированные зоны ожидания, но не везде они есть, поэтому, на мой взгляд, наличие лавочек — уже плюс, — рассуждал Люлин. — Но тут важен сам прецедент, что сервис может ограничить доступ неугодным ТЦ и его ресторанам к доставке. Ресторан теряет онлайн-оборот, а ТЦ — платежеспособного арендатора или долю в обороте. Может ли это использоваться в качестве экономических мер для неугодных?»

Российский рынок доставки готовой еды

В 2025 г. объем рынка доставки готовой еды из ресторанов составил 788 млрд руб., увеличившись за год на 21,9%. В 2026 г. объем рынка доставки готовых блюд превысит 1 трлн руб. По данным РБК, «Яндекс Еда» вместе с аффилированным сервисом «Маркет Деливери» (бывший Delivery Club, приобретенный «Яндексом» в 2022 г.) занимают на рынке 34,1%. Еще 0,7% рынка принадлежат сервису «Чибис». Также из агрегаторов на рынке присутствуют «Купер» (бывший «Сбермаркет», ранее принадлежал Сбербанку) и BroniBoy.

Владимир Зуев, RED Security: Четыре-пять лет назад атаки через подрядчиков были экзотикой, сейчас это насущная проблема
Владимир Зуев, RED Security: Четыре-пять лет назад атаки через подрядчиков были экзотикой, сейчас это насущная проблема безопасность

Помимо агрегаторов, на рынке доставки готовой еды есть еще две группы игроков. Одна из них — это ритейлеры: X5 Group («Пятёрочка», «Перекрёсток»), «Магнит», «Лента», «ВкусВилл» и др. Они активно развивают направление готовой еды: превращают магазины и dark stores в мини-кухни, запускают собственные сервисы доставки. Прогнозируется, что к 2030 г. доля ритейла на рынке готовой еды может достичь 40%.

Третья группа — это рестораны и виртуальные бренды. Сюда входят как крупные сети (Burger King, KFC, «Суши Wok»), так и нишевые игроки и виртуальные бренды, такие как «Много лосося» или AlphaChef. По данным «Делового профиля», их доля на рынке составляет 22%.

Игорь Королев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российские платформы унифицированных коммуникаций переходят от замены мессенджеров к управлению рабочей средой

Рекламный рынок в России показал рост ниже инфляции: видеореклама стагнирует, аудио обваливается

Владимир Зуев, RED Security: Четыре-пять лет назад атаки через подрядчиков были экзотикой, сейчас это насущная проблема

Российские власти передумали запрещать иностранные нейросети. Бизнес не заставят мигрировать на отечественный ИИ

Сергей Трандин, «Базальт СПО»: Свободный код — союзник в борьбе за безопасность

Эксперты прогнозируют в 2026 году рост российского рынка корпоративного ПО до 277 миллиардов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Бесплатные нейросети для заботы о здоровье: выбор ZOOM

Лучшие умные кондиционеры: выбор ZOOM

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа
Показать еще