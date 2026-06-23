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Российский Центр космической связи подвергся атаке беспилотников

Беспилотники атаковали Центр космической связи в подмосковной Дубне. По сведениям владельца площадки — ГПКС — вещание спутникового телевидения и связи не было прервано.

Удар по Центру космической связи

Центр космической связи (ЦКС) в подмосковном городе Дубна подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом агентству ТАСС сообщили на предприятии ГПКС («Государственное предприятие космическая связь»), являющемся владельцем данного центра.

В ГПКС отметили, что атака была массовой, однако персонал станции не пострадал. Также не было нарушений в функционировании телевизионного вещания и связи.

Издание Avia.pro сообщает, что 22 июня 2026 г. жители Дубны слышали звуки сильнейшего взрыва. Это может быть результатом работы противовоздушной обороны или радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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kwanchaidp / Фотобанк Фотодженика
Центр космической связи в Дубне подвергся атаке БПЛА

ЦКС был введён в эксплуатацию в 1980 г. перед Олимпийскими играми в Москве. Центр занимается спутниковым телевещанием и обеспечением правительственной связи.

Мнение эксперта

По словам источника CNews на рынке спутниковой связи, центры космической связи являются уязвимыми объектами для атаки. Они представляют из себя площадки с большими спутниковыми антеннами, которые легко обнаружимы. Кроме того, на такого рода площадках находится множество кабелей и различной электроники, которые могут быть уязвимы к ударам даже в случае отсутствия взрывчатки.

В то же время вещание операторов спутникового телевидения осуществляется с других подмосковных площадок — Медвежьи Озёра и Сколково, — заметил собеседник издания.

Также еще одна площадка ГПКС расположена в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области. 22 июня 2026 г. этот город также подвергся атаке БПЛА, сообщал губернатор области Александр Авдеев. Но об ударе именно по площадке ГПКС в этом городе не сообщалось.

Как Россия потеряла телевизионный спутник

Весной ГПКС сообщила о потере аппарата «Экспресс-АТ1», находившегося в позиции 56 градусов восточной долготы. Аппарат предназначался для непосредственного спутникового вещания, через него работали «Национальная спутниковая компания» (НСК, бренд «Триколор»), «НТВ-Плюс» и «Русский мир» (работает в Крыму и на новых территориях).

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При этом НСК и «НТВ-Плюс» для вещания на европейскую территорию России также использовали аппарат «Экспресс-АМУ1». Для вещания на территорию Сибири и Урала НСК договорился об аренде бортов на спутнике ABS-2, принадлежащем компании Agility Beyond Space из Дубая (ОАЭ). «НТВ-Плюс» для вещания на территорию Урала и Сибири начал работать со спутником «Ямал-402», принадлежащим «Газпром — Космические системы» («НТВ-Плюс» также входит в структуры «Газпрома»).

Кроме того, ГПКС переориентировала другой космический аппарат — «Экспресс-АТ2» — с позиции 140 градусов восточной долготы на 56 градусов восточной долготы. Однако это привело к потере сигнала у абонентов «НТВ-Плюс» на Дальнем Востоке. Сложнее всего ситуация сложилась с платформой «Русский мир», вещание которой было полностью приостановлено. Однако позднее оператор сообщил о возобновлении вещания.

Игорь Королев

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