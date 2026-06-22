Власти скорректировали законопроект об ИИ с учетом предложений бизнеса

Законопроект о развитии нейросетей в России одобрен Правительственной комиссией. В законопроект внесли корректировки с учетом замечаний представителей бизнеса.



Законопроект о развитии ИИ

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о поддержке развития ИИ в России, сообщили CNews в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

По словам Григоренко, законопроект был доработан с учетом предложений бизнеса.

«Законопроект формирует нормативную рамку для развития ИИ в России», — пояснил вице-премьер. Документ содержит определения ключевых понятий, конкретизирует предмет регулирования, задает параметры национальных и суверенных фундаментальных моделей, которые планируется внедрять, например, в госуправлении.

Акценты на поддержку российских ИИ-решений

Приоритетной поддержкой государства будут пользоваться именно суверенные и национальные модели. Перечень стимулирующих мер находится в разработке.

Официальный сайт Правительства России Правительственная комиссия одобрила закон об ИИ с внесенными корректировками

«Основной акцент — на поддержке российских ИИ-моделей. Сейчас работаем над конкретным перечнем стимулирующих мер», — сказал Григоренко.

При этом, как писал CNews в июне 2026 г., в финальной версии российские власти отказались от идеи введения запрета на использование зарубежных нейронных сетей. Правительство не будет принудительно внедрять отечественные большие языковые модели во все информационные системы страны.

Доработанный документ об искусственном интеллекте (ИИ) стал более либеральным по сравнению с предыдущими версиями. Для уже эксплуатируемых иностранных ИИ-решений в чувствительных сферах предусмотрен переходный период до 2032 г. при условии, что все данные хранятся и обрабатываются исключительно на территории России. Сферы обязательного применения суверенного ИИ будет определять Правительство России. В частном секторе и иных областях внедрение отечественных ИТ-разработок планируется стимулировать мерами государственной поддержки, а не запретительными механизмами.

Что не понравилось бизнесу в мартовской версии

18 марта 2026 г. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России опубликовало для общественного обсуждения законопроект «Об основах государственного регулирования сфер применения ИИ-технологий», впервые на законодательном уровне закрепляющий правила разработки и использования ИИ в России — от маркировки сгенерированного контента до ответственности за вред, причиненный нейронными сетями.

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», говорили тогда, что проект требует доработки. Участники рынка отмечали, что он создает дополнительную регуляторную нагрузку не только на ИТ-разработчиков ИИ-моделей, но и на операторов и владельцев соответствующих онлайн-сервисов; существенно усиливает ответственность за результат, который ИИ предоставляет пользователю; а его регуляторные нормы создают существенные барьеры прежде всего для малого и среднего бизнеса, который традиционно работает с минимальным уровнем формальностей.

Предлагалось также уточнить формулировки и включить прямое разрешение на обучение ИИ на всех открытых данных.