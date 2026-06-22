Россия катится в каменный век – россияне перестают пользоваться интернетом. Виноваты замедления и блокировки

Жители России все меньше времени проводят в интернете. Страна, которая в начале XXI века была в лидерах по темпам развития Сети и интернет-технологий, теперь все чаще массово уходит в офлайн. Всему виной замедления и блокировки, лишающие россиян доступа к их любимым ресурсам, а также регулярные отключения мобильного интернета.

Принудительная децифровизация страны

В первом полугодии 2026 г. россияне стали проводить в интернете значительно меньше времени. Суммарное время граждан России в Сети за январь-май 2026 г. сократилось на 4%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на статистику ГК «Родная речь».

Наихудший результат в этом плане был достигнут в апреле-мае 2026 г. В эти месяцы количество времени в интернете у россиян сократилось с 256 до 243 минут в день.

«Коммерсант» подчеркивает: в том, что россияне стали гораздо реже пользоваться интернетом, виноваты нынешние российские реалии. В частности, на это, по мнению издания, влияют в первую очередь «ограничения доступа к некоторым ресурсам». Иными словами, в стране растет количество заблокированных сайтов и веб-сервисов, которыми россияне активно пользовались.

Alena Lavrova / Unsplash Ограниченный и замедленный интернет россиянам не очень-то и нужен

Вторая причина происходящего, отмечает издание – это продолжающиеся «замедления интернета». К моменту выхода материала в стране было замедленно всего лишь несколько популярных ресурсов, в том числе YouTube и Telegram. Ранее замедление применялось, к примеру, к соцсети Х, но позже российские власти перешли от замедлений к ее тотальной блокировке.

Скрыть невозможно

Хуже всех дела с сокращением времени россиян в онлайне обстоят у мессенджеров. Не все желают или умеют пользоваться средствами возвращения нормального интернета и потому проводят в мессенджерах гораздо меньше своего времени.

Например, к концу 2025 г., по данным РБК, мессенджер WhatsApp* был замедлен в России на 80%. Как итог, в период с января по май 2026 г. дневной охват этого сервиса в России обвалился на 43%, составив 25,6 млн человек.

Аналогичная ситуация и у Telegram, в принудительном замедлении которого российские власти сознались в январе 2026 г. Его дневной охват за тот же период упал на 49,3%, вплоть до 40,2 млн, отмечает «Коммерсант».

Вынужденное импортозамещение

Замедление любимых мессенджеров, при помощи которых можно связаться с людьми по всему миру, вынуждает россиян переходить на нацмессенджер «Макс». В этом мессенджере могут зарегистрироваться жители всего 40 стран мира, и в этом списке нет США и государств Западной Европы. Зато есть Никарагуа, Гамбия, Мьянма, Палау, Ливан, Афганистан и Танзания.

Невозможность полноценно пользоваться Telegram и WhatsApp** в России без спецсредств привела к тому, что дневной охват «Макса» за отчетный период вырос на 36,6%, до 68,6 млн пользователей (январь-май 2026 г.).

Популярность российского нацмессенджера, за которым, напомним, стоит холдинг VK, продолжает расти. В июне 2026 г. его ежедневная аудитория достигла 87 млн пользователей, а суммарное число зарегистрированных пользователей перевалило за 125 млн.

Советская схема больше не работает

Во времена, когда в России интернет был только по телефонной линии (dial-up) или когда его не было вовсе, основным средством потребления контента было центральное (в очень редких случаях кабельное) телевидение. Однако пока возвращение к нему в стране не наблюдается – напротив, все меньше россиян хотят тратить на него свое время.

Так, с января по май 2026 г. время просмотра классического телевидения в России упало на 5%, составив 188 минут в день. При этом продавать свои телевизоры россияне совершенно не торопятся.

Это следует из факта, что время просмотра Connected TV выросло на 14%, до 55 минут в среднем. Под этим термином подразумевается потребление интернет-контента через телевизор. Это могут быть онлайн-кинотеатры и просто видеосервисы, запущенные на экране ТВ через встроенные смарт-функции или через внешнюю ТВ-приставку.

Причина номер три

Замедления и полноценные блокировки интернет-ресурсов – не единственные причины, по которым россияне все меньше сидят в интернете. Есть и третья, не менее веская, которую упомянул собеседник «Коммерсанта» – директор по продукту Hybe компании Hybrid Ecosystem Александр Сазанов.

Речь про регулярные отключения мобильного интернета, от которых страдают жители целых регионов. В некоторых из них мобильный интернет пропадает на несколько часов ежедневно – например, жители Волгоградской области почти каждый вечер, а иногда и днем, получают SMS-сообщение о беспилотной (реже о ракетной) опасности, после чего мобильный интернет пропадает. Часто его включают лишь ранним утром следующего дня.

Другой пример – в Москве не было полноценного мобильного интернета на протяжении почти всего марта 2026 г. Не работали сервисы такси и даже банкоматы – жители и гости столицы не могли снять наличные, чтобы оставаться платежеспособными, ведь терминалы оплаты тоже не функционировали. Мобильный интернет Москве вернули лишь в последних числах марта 2026 г.

При этом в России с осени 2025 г. действуют так называемые «белые списки» – перечень сайтов и сервисов, которые открываются при блокировках мобильного интернета. Но они очень далеки от совершенства – например, к 22 июня 2026 г. в них не было сервисов крупнейших российских банков.

Генеральный директор агентства D-Agency Игорь Демидов заявил «Коммерсанту», что если россиянину оставляют только «одобренные» веб-сервисы, то он «почти перестает пользоваться интернетом».

Демидов добавил, что по мере увеличения числа блокировок эта тенденция будет усиливаться и в итоге отразится на разных сферах в том числе и на рекламном рынке.

* WhatsApp** принадлежит корпорации Meta*. Meta* (в прошлом Facebook*) признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны. Принадлежащие ей социальные сети Facebook** и Instagram** заблокированы в России.

* Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. по реализации продуктов социальных сетей Facebook и Instagram входит в перечень организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации экстремистскими