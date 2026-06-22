Российские власти передумали запрещать иностранные нейросети. Бизнес не заставят мигрировать на отечественный ИИ

Российские власти отказались от идеи вводить запрет на использование зарубежных нейросетей. Правительство России также не будет принудительно внедрять отечественные большие языковые модели во все информационные системы страны. При этом для уже работающих иностранных ИТ-решений в чувствительных сферах предусмотрен переходный период до 2032 г., но при условии, что все данные хранятся и обрабатываются на территории России.

Кардинальный пересмотр подходов

Власти передумали запрещать иностранные нейронные сети в России, пишут «Известия». Доработанный документ об искусственном интеллекте (ИИ) стал более либеральным по сравнению с предыдущими версиями.

22 июня 2026 г. российские власти отказались от идеи введения запрета на использование зарубежных нейронных сетей. Как следует из финальной версии законопроекта об ИИ, с которым ознакомились журналисты «Известий», Правительство России не будет принудительно внедрять отечественные большие языковые модели во все информационные системы страны.

При этом для уже эксплуатируемых иностранных ИИ-решений в чувствительных сферах предусмотрен переходный период до 2032 г. при условии, что все данные хранятся и обрабатываются исключительно на территории России. Сферы обязательного применения суверенного ИИ будет определять Правительство России. В первую очередь речь идет о государственном управлении, объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) и государственных информационных системах (ГИС), предупреждал CNews. В частном секторе и иных областях внедрение отечественных ИТ-разработок планируется стимулировать мерами государственной поддержки, а не запретительными механизмами.

Magnific - pch.vector Российские власти передумали запрещать иностранные нейросети, а частный бизнес не будут заставлять мигрировать на отечественный ИИ

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Григоренко подчеркнул, что законопроект не предусматривает обязательного использования российских ИИ-моделей в частном секторе, писал CNews. Российский бизнес сохраняет полное право самостоятельно выбирать технологические ИТ-решения. Он также отметил, что в законопроекте отсутствуют какие-либо запретительные положения. Основная цель документа — стимулировать ИТ-разработку и спрос на отечественные ИИ-решения.

Доработанная версия законопроекта об ИИ стала заметно более либеральной по сравнению с предыдущими редакциями. Из документа исключены нормы, позволявшие государству запрещать использование отдельных зарубежных нейронных сетей на территории России. Также снято требование об обязательной маркировке ИИ-контента — теперь ИТ-разработчики обязаны лишь обеспечить техническую возможность такой маркировки. Кроме того, законопроект теперь регулирует исключительно большие фундаментальные ИИ-модели и не распространяется на малые нейросетевые модели и ИТ-решения в сфере машинного зрения (MV).

Мотивы к пересмотру

По данным «Известий», одной из главных причин смягчения позиции стало опасение, что принудительный и одномоментный переход всех ИТ-систем на отечественные ИИ-разработки может создать серьезные препятствия для дальнейшего развития нейросетевых технологий в стране. Ведь многие российские онлайн-сервисы летом 2026 г. построены на базе открытых зарубежных ИИ-моделей.

22 июня 2026 г. документ будет рассмотрен комиссией по законопроектной деятельности Правительства России, после чего планируется его внесение в Государственную Думу (Госдуму).

Нагрузка на ИТ-разработчиков

CNews информировал о том, что изначальный проект закона создает дополнительную регуляторную нагрузку на участников рынка, причем не только на ИТ-разработчиков ИИ-моделей, но и на операторов и владельцев соответствующих онлайн-сервисов, отметила руководитель группы консалтинга адвокатского бюро «Залесов, Тимофеев, Гусев и партнеры» Анастасия Залесова. По ее словам, владельцы ИТ-сервисов будут обязаны информировать пользователей о взаимодействии с ИТ-системами. Кроме того, на них могут быть распространены дополнительные требования, предусмотренные законодательством о регулировании ИТ-платформ.

Управляющий партнер адвокатского бюро «А-Про» Олег Попов соглашался с данной оценкой и добавлял, что законопроект частично снижает правовую неопределенность в вопросах обучения ИИ-моделей, однако существенно усиливает ответственность за результат, который нейросеть предоставляет пользователю.

Старые регуляторные нормы создавали существенные барьеры прежде всего для малого и среднего бизнеса, который традиционно работает с минимальным уровнем формальностей. Требования к обязательной маркировке нейросетевого контента, оформлению прав на использование данных и приоритетному применению отечественных ИИ-моделей представляют собой дополнительную административную и финансовую нагрузку, отмечал в апреле 2026 г. сооснователь и продюсер продакшен-студий Spot Film и Big Black Studio Павел Галин.