Ozon допустил создание сети мобильных АЗС для заправки только собственного транспорта

Ozon в рамках открытых закупочных процедур провел мониторинг рынка на создание собственной заправочной инфраструктуры. Маркетплейс сообщил потенциальным подрядчикам, что собирается устанавливать мобильные АЗС для своего парка транспортных средств вблизи крупнейших хабов. Компанию интересовали цистерны для бензина или дизеля емкостью от 3 до 10 тыс. литров. Эксперт считает, что собственные АЗС позволят Ozon получить доступ к топливу по оптовым ценам.



Ozon нужны свои заправки

Как выяснил CNews, маркетплейс Ozon приступил к изучению рынка мобильных АЗС для развития собственной сети. Соответствующая информация опубликована для поставщиков на портале Bidzaar, где компания уже провела 8800 закупок. Тендер был объявлен 19 июня 2026 г.

«Компания Ozon приглашает вас принять участие в тендере на установку мобильных заправок для собственного парка транспортных средств Ozon. Установка осуществляется в непосредственной близости от сортировочных центров Ozon (радиус во все стороны 10 км). Данной заправкой могут пользоваться только наши водители», — говорится в закупочной документации маркетплейса на странице сервиса Bidzaar, с которой удалось ознакомиться CNews.



Заявки на участие маркетплейс планировал принимать до 26 июня 2026 г. CNews направил запрос в Ozon, после чего закупку завершили на четыре дня раньше срока.

«Мы ежедневно ищем возможности для снижения издержек на всех этапах логистической цепочки. В рамках этой работы мы в том числе изучаем рынок мобильных топливных станций под нужды собственного автопарка. Мы провели процедуру квалификации на площадке, чтобы проанализировать рынок и оценить эффективность решения», — заявили CNews в пресс-службе Ozon.

Ozon.ru Ozon мониторит рынок в поисках подрядчиков строительства собственных АЗС

Маркетплейс планировал собрать информацию от возможных подрядчиков о стоимости создания мобильной заправки с установкой. В закупочной документации отмечалось, что в приоритете у компании установка АЗС около хабов, где сейчас проблемы. Какие именно проблемы — компания не уточняла. «Там АЗС при хабе нужна в ближайшее время», — говорится в документах компании. На втором месте по приоритетности крупные хабы без проблем. На третьем месте — остальные хабы компании.

Установка планировалась для 25 хабов по приоритету №1, их обслуживает 1,7 тыс. автомобилей, следует из документации. В числе хабов первого приоритета отмечены Тверь, Нижний Новгород, Самара, Воронеж и Краснодар и другие. Общее потребление топлива транспортом за май 2026 г. составило 1,5 млн литров, указано в списке.

Bidzaar Ozon ищет поставщиков мобильных АЗС в первую очередь рядом с теми хабами, где есть проблемы

Требования к мобильным АЗС

Мобильные АЗС, которыми интересовался Ozon у подрядчиков, представляют собой контейнерные или рамные модули, предназначенные для хранения, учета и выдачи дизельного топлива или бензина в полевых условиях. Объем цистерн варьируется от 3 до 10 тыс. л. Питание системы осуществляется от бортовой сети автомобиля с напряжением 12 или 24 вольта либо от внешнего генератора на 220 вольт.

Резервуар станции изготавливается из стали марок Ст3сп или 09Г2С с толщиной стенки не менее 4 мм. Внутреннее покрытие цистерны обладает антистатическими свойствами и устойчиво к воздействию нефтепродуктов. Топливораздаточный узел оснащен насосом производительностью от 50 до 80 л в минуту, фильтром грубой очистки и фильтром-сепаратором влаги, обеспечивающим очистку до 5–10 микрон.

Bidzaar Так может выглядеть заправка Ozon

Топлива с мобильных АЗС будет отпускать строго по RFID-ключам или картам. Сами АЗС будут защищены от пожара. При заполнении резервуара на 95% будет срабатывать звуковая и световая сигнализация, предупреждающая о переливе.

Что происходит на рынке топлива

В настоящее время ряд российских регионов объявил о введении ограничений на рынке топлива. По данным «Коммерсант», речь идет о более чем 20 регионах. В частности, о подобных мерах объявили в Крыму, Пензенской, Вологодской, Курской, Белгородской, Брянской и Тюменской областях.

Источник издания указывал, что нефтяники в первую очередь направляют ресурс на собственные АЗС. А вот на бирже топливо на 37–50% дешевле, но для его приобретения нужно использовать торговых роботов.

«Действительно, на рынке нефтепродуктов непростая конъюнктура, есть объективные факторы, есть фундаментальные — высокий сезонный спрос, интенсивные сельхозработы, которые накладываются на внеплановые работы на НПЗ», — объяснял глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Сечин добавлял, что не приветствует «использование канистр» и высказывался против ажиотажа.

Ситуация с обеспечением внутреннего рынка топливом находится под постоянным контролем Минэнерго России, заявили в Правительстве России. ФАС России ведет работу по пресечению спекулятивных перепродаж горючего. Крупнейшие сервисы электронной торговли, в том числе Wildberries и Ozon, начали пресекать размещение объявлений о продаже бензина.

Доступ к оптовым ценам

Предприниматель, ритейлер, эксперт в области электронной коммерции и маркетплейсов Александр Глуглин пояснил CNews, что благодаря собственной инфраструктуре компания перестанет зависеть от розничных сетей и получит доступ к оптовым ценам.

«Для водителей маркетплейса это прямой путь к снижению топливных расходов. Приоритет — хабы с проблемами доступности топлива. В регионах, где АЗС мало или цены завышены, появление мобильной заправки у хаба решает проблему доступности: топливо становится ближе и дешевле», — рассказал эксперт.

Глуглин добавил, что снижение затрат на топливо — одна из главных статей в логистике.

«Чем ниже расходы перевозчиков, тем дешевле обходится доставка, а значит, маркетплейс может удерживать низкие цены или не повышать их так быстро. Кроме того, заправка у хаба сокращает время на заправку и холостой пробег. Водителю не нужно искать АЗС по пути, тратить время в очереди и делать крюк. Это ускоряет оборот машин и сокращает время доставки. Особенно актуально для пиковых сезонов, когда каждая минута на счету», — пояснил эксперт.

Александр Глуглин уверен, что мобильные АЗС у хабов Ozon — это про контроль над издержками и скоростью. Чем дешевле и быстрее логистика, тем доступнее товары для покупателей, констатировал специалист.

Wildberries успела раньше

В ноябре 2025 г. Wildberries открыла собственную сеть АЗС. Как писал CNews, заправки появились на территории логистических центров компании. Сеть доступна пока только водителям Wildberries, но планировалось открыть ее для партнеров и обычных автомобилистов. В компании утверждали, что сеть собственных АЗС позволит водителям не тратить время на дорогу до ближайшей заправки и сократит таким образом сроки доставки и расходы на логистику.

«Удобство расположения положительно влияет на сокращение сроков доставки товаров между объектами, а следовательно, и до покупателя. Кроме того, на собственных заправках будут более выгодные условия, что позволит снизить расходы на логистику», — сообщала компания.