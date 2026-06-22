Индонезийский производитель смартфонов и бытовой техники возвращается на российский рынок

Индонезийская Modena ищет партнеров для возобновления продаж своих смартфонов на российском рынке, который она потеряла в 2022 г., когда ее дистрибутор ушел из нашей страны в связи с введением антироссийских санкций. Возможен также запуск в России производства бытовой техники.



Планы возвращения

Индонезийская корпорация Modena планирует возобновить поставки смартфонов в Россию до конца 2026 г., пишут «Известия».

О планах вернуться на российский рынок изданию заявил исполнительный вице-президент компании Майкл Джизара (Michael Jizhar).

Modena рассматривает также возможности запуска производства бытовой техники в России.

Партнеры Modena

На данный момент в России ведутся поиски подходящих партнеров, рассказал Джизара. До 2022 г. у Modena был дистрибьютор в России, но он ушел из страны из-за санкций. «Сейчас мы активно пытаемся найти новых партнеров для этого направления», — сказал Джизара.

magnific.com/senivpetro На российских полках вскоре должны появиться смартфоны индонезийской компании Modena

Компания проводит закрытые тесты и готовит к выпуску новую модель смартфонов, для чего заключила в ноябре 2025 г. соглашение о глобальном партнерстве с китайской Meizu (конкурент Xiaomi, принадлежащий с 2022 г. автомобильной компании Geely).

«Россия — очень большой рынок, и нам очень интересно понять, как мы можем выйти сюда не только для продаж, но и для локализации производства», — отметил топ-менеджер и добавил, что в Белоруссии уже есть совместное предприятие с «Атлантом».

Барьеры в торговле России и Индонезии

Главный барьер в торговле двух стран — жесткое давление США и ЕС на финансовый сектор Индонезии, экономика которой сильно зависит от доллара и европейских банков, пишет издание.

Однако сама Индонезия к санкциям против России не присоединилась, а в декабре 2025 г. подписала Соглашение о свободной торговле с ЕАЭС. Договор обнулил пошлины для 90% товаров, что вызвало интерес ряда индонезийских компаний, в том числе производителей электроники, бытовой техники и телекоммуникационного оборудования.

До глобального прорыва в двусторонних торговых отношениях пока далеко, отметили опрошенные «Известиями» эксперты, но российские предприниматели тоже заинтересованы в сотрудничестве с Индонезией, которая входит в первую десятку экономик мира по ВВП по паритету покупательной способности.

«В нынешней геополитической обстановке, с учетом сохраняющегося санкционного давления и попыток ряда западных государств воспрепятствовать развитию взаимовыгодных связей России с зарубежными партнерами, преждевременное публичное раскрытие деталей коммерческих переговоров может создать дополнительные риски как для их участников, так и для реализации самих проектов», — добавили представители российского посольства.