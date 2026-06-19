В России создана технология выращивания искусственных нервов

В России специалисты Кубанского ГМУ Минздрава России ведут работу по созданию тканеинженерных конструкций нерва, а также изучают влияние специального белка на основной элемент, участвующий в регенерации нервных окончаний, — шванновские клетки. Технология позволит улучшить результаты лечения тяжелых нервных травм и уменьшить хирургическую травматизацию.

Работа на технологией

В России разрабатывают технологию выращивания искусственных нервов, пишет ТАСС. В качестве основы используется специальный биологический каркас, сохраняющий структуру нервной ткани, который заселяется шванновскими клетками.

Ученые Кубанского государственного медицинского университета (ГМУ) Министерства здравоохранения (Минздрав) России разрабатывают технологию создания искусственных нервов для восстановления после травм. Сам же проект реализуется при поддержке Российского научного фонда (РНФ) и Кубанского научного фонда (КНФ).

В июне 2026 г. специалисты занимаются разработкой тканеинженерных конструкций нерва, а также изучают влияние специального белка на шванновские клетки — основной элемент, ответственный за регенерацию нервных окончаний, об этом сообщила ТАСС кандидат медицинских наук Карина Мелконян.

«Мы разрабатываем тканеинженерную конструкцию, которая по своим свойствам максимально приближена к естественному нерву, — рассказала Мелконян. — В качестве основы используется специальный биологический каркас, сохраняющий структуру нервной ткани и заселяемый шванновскими клетками. Именно эти клетки направляют рост нервных волокон и способствуют восстановлению утраченных связей. Особенность нашего подхода заключается в применении специальных белков, которые значительно повышают активность шванновских клеток. Ведь они стимулируют более быстрое размножение клеток, улучшают их миграцию внутри конструкции и повышают эффективность процессов регенерации».

Magnific - Freepik Российскими учеными создана технология выращивания искусственных нервов

По ее словам, повреждения периферических нервов часто приводят к потере чувствительности и двигательных функций, а их лечение до сих пор остается одной из сложнейших задач современной медицины. 19 июня 2026 г. основным методом восстановления является аутотрансплантация — пересадка собственного нерва пациента из другой части тела. Однако этот подход имеет ряд существенных ограничений: дефицит донорского материала, дополнительную травматизацию пациента и повышенный риск послеоперационных осложнений.

«Наш проект направлен на создание более эффективной альтернативы — тканеинженерного аналога нерва, способного заменить аутотрансплантат, — отметила Карина Мелконян. — Данная технология позволит улучшить результаты лечения тяжелых нервных травм, снизить хирургическую травматизацию и существенно расширить возможности реконструктивной медицины».

Планы на будущее

Карина Мелконян добавила, что в дальнейшем планируется провести тестирование разработанной конструкции на экспериментальной модели повреждения периферического нерва у животных.

По ее словам, в долгосрочной перспективе результаты исследования могут стать основой для создания новых медицинских изделий и технологий лечения повреждений периферических нервов. Благодаря этим разработкам пациенты смогут значительно быстрее восстанавливать двигательные и чувствительные функции после тяжелых травм и хирургических операций.

Учебное заведение

Кубанского ГМУ находится в числе пяти вузов России, которые работают с биологическим материалом. Параллельно с этим в университете развивается фантомное обучение.

Центр практических навыков ФГБОУ ВО Кубанского ГМУ Минздрава России создан на базе межкафедрального фантомного класса в 2009 г. и предназначен для проведения практических занятий, текущей и промежуточной аттестации и итоговой государственной аттестации степени освоения практических профессиональных навыков студентами и слушателями факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов. Создание Центра практических навыков позволяет решить принципиально важную проблему медицинского образования: овладеть мастерством врача, не причиняя вреда больному.

7 ноября 2012 г. на базе Кубанского ГМУ в рамках гранта Правительства России был открыт Международный научно-исследовательский клинико-исследовательский центр регенеративной медицины. Данный центр стал платформой для разработки и внедрения новейших технологий, а также площадкой для обучения специалистов в области регенеративной медицины, обмена знаниями и опытом.