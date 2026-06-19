В России реанимировано производство «железа» на «Эльбрусах». Поставки чипов возобновлены спустя четыре года простоя

«МЦСТ» возобновил поставки процессоров «Эльбрус-2С3» и «Эльбрус-16С» в Россию, наладив выпуск на мощностях в дружественной стране. Российский разработчик вновь взаимодействует с производителями электроники, готовя адаптацию своих чипов под устройства заказчиков.

Возрождение «МЦСТ»

Как стало известно CNews, российский разработчик процессоров «МЦСТ» возобновил производство и поставки своих чипов в страну. Об этом CNews рассказали четыре источника: два среди производителей электроники и два — среди топ-менеджеров микроэлектронных компаний.

Напомним, что после введенных санкций в 2022 г. тайваньский чипмейкер TSMC прекратил выпуск российских микросхем. На ее заводах производились процессоры МЦСТ R2000, «Эльбрус-2С3», «Эльбрус-8С» и «Эльбрус-8СВ», «Эльбрус-16С».

По словам одного из собеседников CNews, «МЦСТ» с весны 2026 г. возобновил работу с производителями электроники: компания готова поставлять разработчикам свои решения для их адаптации под устройства.

Среди решений, которые «МЦСТ» завозит в Россию, присутствуют процессоры «Эльбрус-2С3» и «Эльбрус-16С», говорит один из источников CNews. «Речь идет о тысячах штук 16С и десятках — 2С3», — подтверждает другой собеседник CNews.

МЦСТ «МЦСТ» снова поставляют свои процессоры в страну

«Эльбрус-2С3» — это двухъядерный процессор, созданный по 16-нанометровому техпроцессу. Он предназначен для ноутбуков, тонких клиентов, промышленной автоматики и встраиваемых решений. «Эльбрус-16С» — флагманский 16-ядерный процессор того же поколения, предназначенный для высокопроизводительных серверов и рабочих станций. Особенность чипов этой компании — наличие собственной процессорной архитектуры «Эльбрус», разработанной в России с нуля.

«Производство было налажено на мощностях одной из дружественных стран», — полагают собеседники издания.

В самом «МЦСТ» информацию о поставках и налаженном производстве не подтверждают.

Это хорошо, но есть нюанс

«В целом, это крайне позитивная новость для российской отрасли микроэлектроники, — рассказал CNews Александр Михайлов, руководитель проектов практики "Промышленность и технологии" Strategy Partners. — На текущем этапе производство процессоров такого уровня на территории России ограничено технологическими возможностями, поэтому развитие собственных разработок в сочетании с контрактным производством за рубежом оставалось единственным вариантом».

По словам Михайлова, такие процессоры востребованы в широком спектре направлений: от серверных решений и промышленной электроники до специализированных систем, предъявляющих повышенные требования к надежности и технологическому суверенитету. Наиболее устойчивый спрос на процессоры «Эльбрус» ожидается в сферах, связанных с критической информационной инфраструктурой (КИИ), отметил он.

Однако нужно учитывать особенности архитектуры «Эльбрус». «Использование собственной процессорной архитектуры создает определенные ограничения с точки зрения совместимости с массовым программным обеспечением, — говорит Михайлов. — Вместе с тем, такой подход обеспечивает существенные преимущества в специализированных и чувствительных к вопросам технологического суверенитета областях применения, где независимость от зарубежных технологий имеет приоритетное значение».

Одним из ключевых факторов дальнейшего развития проекта являются текущие объемы производства процессоров и способность производителя масштабировать выпуск продукции в соответствии с растущим спросом, заключил эксперт.

«Для страны возобновление поставок — это возврат управляемости в чувствительном сегменте, — говорит Ольга Квашенкина, гендиректор холдинга SNDGLOBAL. - У разработчиков снова появляется опорная платформа, вокруг которой можно планировать долгие циклы: разводку плат, портирование ОС, сертификацию и сопровождение».

По ее словам, смысл возврата не в мгновенном эффекте, а в том, что он сохраняет стране хотя бы один отечественный маршрут для инфраструктурных задач.

«Новость хорошая для всего рынка в том, что «Эльбрусы» уже начинают присутствовать на рынке в качестве доступного решения. По нашим данным, сервера с российскими процессорами пользуются спросом в силовых ведомствах. В целом можно сказать, что возобновление поставок даст новый импульс к импортозамещению, прежде всего в государственном секторе, где до сих пор в своей массе использовалось оборудование на зарубежных процессорах (примерно 97% на Intel, еще 2% - на AMD). Регулятор теперь сможет дополнительно стимулировать закупку российской электроники, потому что ранее основным барьером выступал именно вопрос объемов: будут ли поставки покрывать тот спрос, который в результате таких мер возникнет. Сейчас позитивное движение в этом направлении начинается», - заявил директор по стратегическому развитию производителя электроники Fplus Станислав Поплавский.

Внешнее управление

В 2024 г. ситуация вокруг «МЦСТ» обострилась: Минпромторг ввел в ее отношении внешнее управление. Как сообщали «Ведомости» со ссылкой на источники, причиной стал срыв гособоронзаказа: у МВД возникли проблемы с заменой серверов на «Эльбрусах» из-за отсутствия новых партий процессоров.

Это решение вызвало вопросы у отрасли. Все-таки управляющей организацией был назначен НПЦ «Элвис» — разработчик мобильных процессоров «Скиф» и прямой конкурент «МЦСТ». Ассоциация разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) обратилась к первому вице-премьеру Денису Мантурову с просьбой проверить целесообразность передачи разработчика «Эльбрус» под контроль частной компании-конкурента.

В феврале 2026 г. гендиректором «МЦСТ» стал Андрей Пименов — выходец из НПЦ «Элвис», где он занимал пост директора по маркетингу и связям с общественностью. Он сменил основателя компании Александра Кима, руководившего «МЦСТ» с момента основания в 1992 г.

О разработчике

«МЦСТ» — один из старейших российских разработчиков микропроцессоров. Компания была основана в 1992 г. на базе коллектива, создававшего суперкомпьютер «Эльбрус-3» в Институте точной механики и вычислительной техники им. С.А. Лебедева РАН, и стала правопреемником ТОО «Московский центр SPARC-технологий».

Компания известна прежде всего как разработчик процессоров оригинальной российской архитектуры «Эльбрус», а также создатель системного ПО, включая операционные системы и оптимизирующие компиляторы.

В 2024 г. компания открыла исходный код более 700 программных пакетов для архитектуры «Эльбрус», чтобы расширить экосистему разработчиков.

В настоящее время компания продолжает разработку новых поколений процессоров («Эльбрус-8В7» для ноутбуков, 32-ядерный «Эльбрус-32С»).