Китай «изобрел» и массово продает пластиковые графические процессоры. Но покупать их ни в коем случае нельзя
В Китае массово продаются видеокарты на базе графических чипов, сделанных из пластика. Это новая мошенническая схема – вместо реальных GPU установлены муляжи, которые не отличить от настоящих без должных знаний. Такие карты распространяются массово и стоят намного дешевле оригинальных, что привлекает потенциальных покупателей.
Китайское новшество
В продаже появились видеокарты Nvidia GeForce RTX 4090 по цене примерно $222 или около 16,3 тыс. руб. по курсу ЦБ на 19 июня 2026 г. Их отличительная особенность – полностью пластиковый графический чип, заменивший собой обычный, сделанный из кремния, пишет портал Tom’s Hardware.
Для сравнения, в российской офлайн-рознице таких карт на момент выхода материала не было в принципе, а маркетплейсы просили за них сотни тысяч рублей. Сэкономить и купить такой ускоритель можно в Китае, вот только на нем не получится запустить даже Doom.
Пластиковый графический чип – это не новое изобретение китайских инженеров и не прорыв в области производства микросхем, а всего лишь новая мошенническая схема. Внешне видеокарта почти ничем не отличается от настоящей, и даже если снять систему охлаждения и посмотреть на чип, то разницу увидит не каждый.
Кот в мешке
Графический процессор на любой современной дискретной видеокарте скрыт под массивным радиатором охлаждения. Один из пользователей, получивших карту с пластиковым GPU, решил посмотреть, почему она не работает. На его фотографиях процессор видеокарты выглядит даже слишком правдоподобно.
Понять, что карта не работает именно из-за чипа, можно лишь по маркировке и по тому, что вокруг чипа нет компаунда. Например, на попавшемся пользователю экземпляре стоит дата производства 2030 г. – она зашифрована в последовательности TW 3043E2.
Разумеется, вероятность того, что через четыре года Nvidia научится делать свои GPU полностью из пластика и несколько из них направит в недавнее прошлое, стремится к нулю.
Чтобы вызвать у пользователей сомнения в том, что перед ними все же подделка, мошенники нанесли на чип несколько корректных данных. В частности, на нем написано AD102-300-A1, а это индекс кристалла, который используется в в оригинальных картах RTX 4090.
Для пущей убедительности
Подделку выдала не только неверная дата производства. На нем отсутствовало несколько пометок, характерных для подлинных чипов Nvidia, а обвязка кристалла выглядела так, будто ее припаивали вручную.
А вот другой не менее важный компонент любой видеокарты, память, оказался вполне настоящим. Каждый модуль был из кремния, тут никаких вопросов у пользователя не возникло.
Другое дело, что каждая банка памяти GDDR6 в итоге оказалась бракованной – она или работала с завода, или вышла из строя во время эксплуатации, например, во время майнинга. Ее историю не узнать.
Впрочем, едва или стоило ожидать, что память будет рабочей на карте 4090 за $222. Эти чипы сами по себе очень дорогие, и мошенники не стали бы устанавливать из на заведомо фальшивый видеоускоритель.
Набили руку
Видеокарты с пластиковыми GPU – это новый уровень мошенничества. Ранее азиатские предприниматели провернули такой же фокус с планками оперативной памяти, которые сейчас в большом дефиците.
В мае 2026 г. CNews писал о волне фальшивых планок RAM прямиком из стран Азии, захлестнувшей весь мир. Мошенники распространяли поддельные модули DDR5 для ноутбуков, но уровень качества таких муляжей был гораздо ниже в сравнении с нынешними пластиковыми GPU GeForce 4090.
В частности. Распознать фальшивку можно было, взглянув сначала на наклейку с информацией о модуле, а затем непосредственно на сами чипы памяти. Очень часто названия брендов на них не совпадали – например, на модулях было написано SK Hynix, а на наклейке – Samsung, Эти компании объединяет лишь то, что они обе из Южной Кореи, но на деле они давние конкуренты в сегменте чипов ОЗУ.
Также микросхемы памяти на поддельных планках имели неправильную форму. Их углы были избыточно закруглены, что совершенно не характерно для современных микросхем.