Китай «изобрел» и массово продает пластиковые графические процессоры. Но покупать их ни в коем случае нельзя

В Китае массово продаются видеокарты на базе графических чипов, сделанных из пластика. Это новая мошенническая схема – вместо реальных GPU установлены муляжи, которые не отличить от настоящих без должных знаний. Такие карты распространяются массово и стоят намного дешевле оригинальных, что привлекает потенциальных покупателей.

Китайское новшество

В продаже появились видеокарты Nvidia GeForce RTX 4090 по цене примерно $222 или около 16,3 тыс. руб. по курсу ЦБ на 19 июня 2026 г. Их отличительная особенность – полностью пластиковый графический чип, заменивший собой обычный, сделанный из кремния, пишет портал Tom’s Hardware.

Для сравнения, в российской офлайн-рознице таких карт на момент выхода материала не было в принципе, а маркетплейсы просили за них сотни тысяч рублей. Сэкономить и купить такой ускоритель можно в Китае, вот только на нем не получится запустить даже Doom.

Пластиковый графический чип – это не новое изобретение китайских инженеров и не прорыв в области производства микросхем, а всего лишь новая мошенническая схема. Внешне видеокарта почти ничем не отличается от настоящей, и даже если снять систему охлаждения и посмотреть на чип, то разницу увидит не каждый.

Кот в мешке

Графический процессор на любой современной дискретной видеокарте скрыт под массивным радиатором охлаждения. Один из пользователей, получивших карту с пластиковым GPU, решил посмотреть, почему она не работает. На его фотографиях процессор видеокарты выглядит даже слишком правдоподобно.

x.com На вид вполне обычная карта. Но если приглядеться, всплывают нюансы

Понять, что карта не работает именно из-за чипа, можно лишь по маркировке и по тому, что вокруг чипа нет компаунда. Например, на попавшемся пользователю экземпляре стоит дата производства 2030 г. – она зашифрована в последовательности TW 3043E2.

Разумеется, вероятность того, что через четыре года Nvidia научится делать свои GPU полностью из пластика и несколько из них направит в недавнее прошлое, стремится к нулю.

Настоящие 4090 стоят в десятки раз дороже

Чтобы вызвать у пользователей сомнения в том, что перед ними все же подделка, мошенники нанесли на чип несколько корректных данных. В частности, на нем написано AD102-300-A1, а это индекс кристалла, который используется в в оригинальных картах RTX 4090.

Для пущей убедительности

Подделку выдала не только неверная дата производства. На нем отсутствовало несколько пометок, характерных для подлинных чипов Nvidia, а обвязка кристалла выглядела так, будто ее припаивали вручную.

А вот другой не менее важный компонент любой видеокарты, память, оказался вполне настоящим. Каждый модуль был из кремния, тут никаких вопросов у пользователя не возникло.

© zver2334 / Фотобанк Фотодженика Покупка качественной видеокарты превратилась в полноценный квест с высоким шансом провала

Другое дело, что каждая банка памяти GDDR6 в итоге оказалась бракованной – она или работала с завода, или вышла из строя во время эксплуатации, например, во время майнинга. Ее историю не узнать.

Впрочем, едва или стоило ожидать, что память будет рабочей на карте 4090 за $222. Эти чипы сами по себе очень дорогие, и мошенники не стали бы устанавливать из на заведомо фальшивый видеоускоритель.

Набили руку

Видеокарты с пластиковыми GPU – это новый уровень мошенничества. Ранее азиатские предприниматели провернули такой же фокус с планками оперативной памяти, которые сейчас в большом дефиците.

В мае 2026 г. CNews писал о волне фальшивых планок RAM прямиком из стран Азии, захлестнувшей весь мир. Мошенники распространяли поддельные модули DDR5 для ноутбуков, но уровень качества таких муляжей был гораздо ниже в сравнении с нынешними пластиковыми GPU GeForce 4090.

В частности. Распознать фальшивку можно было, взглянув сначала на наклейку с информацией о модуле, а затем непосредственно на сами чипы памяти. Очень часто названия брендов на них не совпадали – например, на модулях было написано SK Hynix, а на наклейке – Samsung, Эти компании объединяет лишь то, что они обе из Южной Кореи, но на деле они давние конкуренты в сегменте чипов ОЗУ.

Также микросхемы памяти на поддельных планках имели неправильную форму. Их углы были избыточно закруглены, что совершенно не характерно для современных микросхем.