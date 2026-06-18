В России налажено гигантское производство плат для российских ТВ-приставок. Выпущены тысячи единиц

Предприятие НПО «Цифровые Телевизионные Системы» в Калининграде выпустило 8000 плат для российской ТВ-приставки IMAQLIQ G-Box S.100, и это только первая партия. Производство выполнено в полном цикле – от SMT-монтажа до тестирования.

Россияне для россиян

На российской площадке контрактного производства электроники АО «НПО «Цифровые Телевизионные Системы» (размещена в Калининграде, входит в GS Group) завершилась сборка первой партии печатных плат для российской ТВ-приставки IMAQLIQ G-Box S.100. Как сообщили CNews представители GS Group, с конвейера сошли 8000 экземпляров печатных плат, все они уже направлены заказчику в лице компании IMAQLIQ.

IMAQLIQ – это российский разработчик и производитель телеком-оборудования. В его активе есть ТВ-приставки, роутеры, радиорелейное оборудование и устройства умного дома. В распоряжении компании есть собственный дата-центр в Санкт-Петербурге.

Добавим также, что в марте 2025 г. специалисты НПО «Цифровые Телевизионные Системы» освоили производство сложных для сборки средних серверных плат. Завод способен выпускать их в количестве до 108 тыс. в год.

Полный цикл. Почти

В GS Group рассказали CNews, что производство печатных плат для IMAQLIQ G-Box S.100 было выполнено по полному циклу. Он включает в себя, помимо прочего, SMT-монтаж.

IMAQLIQ IMAQLIQ S.100

Под этим подразумевается установка всех компонентов прямо на поверхность печатной платы, то есть без использования сквозных отверстий. SMT – это Surface Mount Technology, технология монтажа на поверхность.

Также в производственном цикле плат для ТВ-приставки присутствовал этап выводного монтажа, при котором выводы ряда электронных компонентов монтируются в сквозные отверстия на печатной плате и припаиваются с обратной ее стороны. Одновременое применение обоих методов широко применяется при производстве готовых плат различной современной электроники, например, при выпуске материнских плат настольных ПК.

IMAQLIQ Интерфейсы приставки

Завершающим этапом производства плат для G-Box S.100 было финальное тестирование. Задачу по установке плат в корпуса приставок (финишная сборка) будут выполнять специалисты компании IMAQLIQ.

Две приставки вместо одной

В каталоге IMAQLIQ есть две приставки G-Box S – с индексами 100 и 120. Они имеют незначительные отличия друг от друга – к примеру, у G-Box S.120 вдвое меньше пиковый объем оперативной памяти.

S.100 не стоит путать с S.120

Компания «Цифровые Телевизионные Системы» выпустила платы только для модели G-Box S.100. Редакция CNews поинтересовалась, есть ли в планах производство новых партий плат для IMAQLIQ, каковы возможные объемы выпуска, есть ли другой опыт сотрудничества с этой компанией, и осуществляется ли выпуск плат для приставок других фирм, и ожидает ответа.

Что умеет приставка

G-Box S.120 – это IPTV-приставка. В GS Group сообщили CNews, что при ее разработке «были учтены требования широкого круга операторов связи», и что в ней «реализованы программные интерфейсы (API) IMAQLIQ, что обеспечивает возможность бесшовного перехода с любых моделей телевизионных приставок данной разработки».

Отдельно отмечено, что в настоящее время приставка проходит процедуру внесения в реестр российской промышленности. Это откроет ей доступ к госзакупкам.

Продукция IMAQLIQ в реестре Минпромторга

К моменту выпуска материала в реестре числилось пять устройств IMAQLIQ, два из которых – IPTV-приставки.

Согласно описанию на сайте IMAQLIQ, в распоряжении модели G-Box S.100 есть до 2 ГБ ОЗУ DDR-2400, встроенный накопитель еММС до 16 ГБ и неназванный ARM-процессор. В список интерфейсов входят 100-мегабитный Ethernet, два полноразмерных USB-A 2.0, композитный видеоинтерфейс, ИК-приемник и HDMI с разрешением до 4К. Модули Bluetooth и Wi-Fi в составе модели S.100 не упомянуты.

Описание новинки

В комплект поставки входят блок питания 12 В, кабель HDMI и пульт дистанционного управления. Работает новинка на базе Android или Linux в зависимости от модификации.