В России налажено гигантское производство плат для российских ТВ-приставок. Выпущены тысячи единиц
Предприятие НПО «Цифровые Телевизионные Системы» в Калининграде выпустило 8000 плат для российской ТВ-приставки IMAQLIQ G-Box S.100, и это только первая партия. Производство выполнено в полном цикле – от SMT-монтажа до тестирования.
Россияне для россиян
На российской площадке контрактного производства электроники АО «НПО «Цифровые Телевизионные Системы» (размещена в Калининграде, входит в GS Group) завершилась сборка первой партии печатных плат для российской ТВ-приставки IMAQLIQ G-Box S.100. Как сообщили CNews представители GS Group, с конвейера сошли 8000 экземпляров печатных плат, все они уже направлены заказчику в лице компании IMAQLIQ.
IMAQLIQ – это российский разработчик и производитель телеком-оборудования. В его активе есть ТВ-приставки, роутеры, радиорелейное оборудование и устройства умного дома. В распоряжении компании есть собственный дата-центр в Санкт-Петербурге.
Добавим также, что в марте 2025 г. специалисты НПО «Цифровые Телевизионные Системы» освоили производство сложных для сборки средних серверных плат. Завод способен выпускать их в количестве до 108 тыс. в год.
Полный цикл. Почти
В GS Group рассказали CNews, что производство печатных плат для IMAQLIQ G-Box S.100 было выполнено по полному циклу. Он включает в себя, помимо прочего, SMT-монтаж.
Под этим подразумевается установка всех компонентов прямо на поверхность печатной платы, то есть без использования сквозных отверстий. SMT – это Surface Mount Technology, технология монтажа на поверхность.
Также в производственном цикле плат для ТВ-приставки присутствовал этап выводного монтажа, при котором выводы ряда электронных компонентов монтируются в сквозные отверстия на печатной плате и припаиваются с обратной ее стороны. Одновременое применение обоих методов широко применяется при производстве готовых плат различной современной электроники, например, при выпуске материнских плат настольных ПК.
Завершающим этапом производства плат для G-Box S.100 было финальное тестирование. Задачу по установке плат в корпуса приставок (финишная сборка) будут выполнять специалисты компании IMAQLIQ.
Две приставки вместо одной
В каталоге IMAQLIQ есть две приставки G-Box S – с индексами 100 и 120. Они имеют незначительные отличия друг от друга – к примеру, у G-Box S.120 вдвое меньше пиковый объем оперативной памяти.
Компания «Цифровые Телевизионные Системы» выпустила платы только для модели G-Box S.100. Редакция CNews поинтересовалась, есть ли в планах производство новых партий плат для IMAQLIQ, каковы возможные объемы выпуска, есть ли другой опыт сотрудничества с этой компанией, и осуществляется ли выпуск плат для приставок других фирм, и ожидает ответа.
Что умеет приставка
G-Box S.120 – это IPTV-приставка. В GS Group сообщили CNews, что при ее разработке «были учтены требования широкого круга операторов связи», и что в ней «реализованы программные интерфейсы (API) IMAQLIQ, что обеспечивает возможность бесшовного перехода с любых моделей телевизионных приставок данной разработки».
Отдельно отмечено, что в настоящее время приставка проходит процедуру внесения в реестр российской промышленности. Это откроет ей доступ к госзакупкам.
К моменту выпуска материала в реестре числилось пять устройств IMAQLIQ, два из которых – IPTV-приставки.
Согласно описанию на сайте IMAQLIQ, в распоряжении модели G-Box S.100 есть до 2 ГБ ОЗУ DDR-2400, встроенный накопитель еММС до 16 ГБ и неназванный ARM-процессор. В список интерфейсов входят 100-мегабитный Ethernet, два полноразмерных USB-A 2.0, композитный видеоинтерфейс, ИК-приемник и HDMI с разрешением до 4К. Модули Bluetooth и Wi-Fi в составе модели S.100 не упомянуты.
В комплект поставки входят блок питания 12 В, кабель HDMI и пульт дистанционного управления. Работает новинка на базе Android или Linux в зависимости от модификации.