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Власти передумали создавать установки для производства чипов за 835 миллионов, потому что это нецелесообразно

Минпромторг отменил создание установок для производства электронных компонентов за 835 млн рублей. Причиной стало мнение РАН о нецелесообразности производства, хотя еще две недели назад проект считался приоритетным для импортозамещения европейского оборудования.

Замена европейских установок

Как выяснил CNews, Минпромторг 1 июня 2026 г. опубликовал тендер на разработку и изготовление опытных образцов установок обработки необожженных керамических карт, выделив на эти цели 834,9 млн руб. Однако через две недели объявил, что создание такого оборудования нецелесообразно и отменил тендер.

Средства были выделены министерством на создание трех установок на замену европейского оборудования KEKO. Среди них должны были быть установка формирования отверстий в необожженной керамической карте, установка резки керамики и сборки необожженных керамических листов в стопку с последующим регулируемым поэтапным прессованием для производства перспективных образцов электронных компонентов.

Эти три установки словенской компании KEKO — ключевые элементы технологической цепочки по производству многослойных керамических электронных компонентов, таких как корпуса микросхем, СВЧ-модули и датчики.

Почему отменили

Минпромторг отменил изготовление опытных образцов установок из-за письма Российской академии наук, в котором говорится о нецелесообразности проекта.

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© uflypro / Фотобанк Фотодженика
Минпромторг отменил тендер после письма РАН

Конкурс был отменен до подведения итогов, которые должны были состояться 17 июня. Это следует из карточки тендера, опубликованного на портале госзакупок.

По словам независимого эксперта и автора Telegram-канала RUSmicro Алексея Бойко, установка ленточного литья — это ключевой узел в техпроцессе создания микроэлеткроники.

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А причины отмены могут быть различными, говорит собеседник CNews на рынке микроэлектроники. Например, в России пока нет возможности импортзаместить ключевые узлы установки, и создание установки сохранило бы импортзависимость от поставщиков таких узлов. «Другой вариант — необходимость перераспределения бюджетных средств с целью их экономии», — говорит собеседник.

При этом такие установки придется продолжить закупки за рубежом, напрямую или в рамках параллельного импорта.

Не первая отмена

Помимо отмены тендера «Комплект» в июне 2026 г, Минпромторг в конце 2025 г. отменил еще как минимум три крупных тендера по разработке критически важных материалов для производства чипов. Без них в России не смогут работать литографы с топологией 90 нанометров и ниже.

Источники CNews тогда связали отмену с нехваткой финансирования, что имеет свои основания. Так как программе развития электронного машиностроения недостает 33,1 млрд руб. на 2026–2028 гг.

Кристина Холупова

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