Московское метро изгоняет иностранный софт и переходит на отечественный Linux

Метрополитен Москвы отказывается от использования иностранного софта в своих терминалах. Его заменят на российскую ОС Astra Linux. К модернизации готовят десятки тысяч установленных устройств, а новые сразу будет выпускаться с предустановленным российским ПО.

Подземное импортозамещение

Московский метрополитен вознамерился перевести все цифровое оборудование, с которым взаимодействуют пассажиры, на отечественное программное обеспечение, сообщили CNews представители «Группы Астра». Это коснется, в числе прочего, кассовых аппаратов, информационных терминалов и аппаратов по продаже билетов.

В общей сложности, по информации «Группы Астра», на суверенное ПО будет переведено несколько десятков тысяч устройств по всей столичной подземке. Точное их количество в «Группе Астра» не раскрыли, но сообщили, что весь проект растянется на несколько лет.

В качестве заменителя иностранного ПО была выбрана российская ОС Astra Linux в версиях для настольных ПК, серверов, а также для встраиваемых устройств – Desktop, Server и Embedded соответственно. Редакция CNews поинтересовалась у «Группы Астра», какой иностранный софт сейчас используется в инфраструктуре столичного метрополитена. «Группа Астра» от комментариев отказалась.

Свое роднее

Как сообщили CNews представители «Группы Астра», основная мотивация перевода столичного метро на российский софт – это «обеспечение бесперебойной работы транспортной инфраструктуры и достижение технологической независимости от зарубежных поставщиков».

Официальный сайт мэра и правительства Москвы Московский метрополитен хочет поскорее перейти на российское ПО

«Московский метрополитен – это критически важная инфраструктура. Многочисленное оборудование и системы функционируют круглосуточно, – сказали CNews в «Группе Астра». – В таких условиях к операционной среде предъявляются повышенные требования: высокая стабильность, совместимость с критически важным прикладным ПО – в частности, с билетной системой Москвы, – а также возможность оперативного обслуживания и замены компонентов вне зависимости от зарубежных поставок. Не менее важен гарантированный доступ к вендорской технической поддержке, который в текущих условиях обеспечивают только российские разработчики».

В компании добавили также, что весь процесс поделен на несколько этапов, и первый из них настоящему моменту уже завершен. Общее число этапов не раскрывается.

Сколько ждать

Реализация проекта по переводу московского метрополитена на Astra Linux рассчитана в сумме на три года. В числе этапов есть перевод на российскую ОС более 6000 платежных устройств предприятия.

Что касается первого этапа, то он был выполнен в 2025 г. и подразумевал непосредственно поставок столичному метрополитену лицензий для Astra Linux Desktop, Server и Embedded. Последняя – это специализированная редакции оригинальной Astra Linux, создававшаяся специально для использования в автоматах по продаже билетов, информационных терминалах и турникетах.

«Параллельно в сотрудничестве с производителями оборудования реализуется отдельные контракты, предусматривающие выпуск новых устройств с предустановленной ОС Astra Linux Embedded», – сказали CNews представители «Группы Астра».

«Мы уже не первый год успешно переходим на решения отечественного производства, чтобы транспортная ИТ-инфраструктура стала полностью независимой от внешних факторов. Следующий этап – интеграция отечественной операционной системы в работу турникетов. В ближайшие три года переведем на нее все турникеты московского метро. Это позволит сделать билетную систему столицы еще более надежной и безопасной для пассажиров», — сказал CNews заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Пока не для всех

К середине 2026 г. в России было семь городов с полноценным действующим метро – Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, Казань, Екатеринбург и Самара. Волгоград в список не входит – у него есть лишь несколько подземных станций, по которым ездит обычный трамвай, а не поезда метро.

Проект «Группы Астра» распространяется пока только на столичный метрополитен. На вопрос CNews, планируется ли интеграция Astra Linux в информсистемы в метро других городов, представители «Группы Астра» отвечать отказались.

В подземке Санкт-Петербурга, по данным «Фонтанки», тоже планируется избавление от иностранного ПО в пользу российского. На него хотят перевести турникеты.

Издание уточняет, что мониторинг цен начался 16 июня 2026 г. «Речь о разработке специализированного ПО в рамках перехода на отечественное программное обеспечение для универсальных турникетов», – пишет «Фонтанка».

Все работы по импортозамещению планируется провести до конца марта 2027 г. Судя по всему, в основу ляжет ОС Astra Linux Special Edition 1.8 – именно с ней должно быть совместимо будущее ПО, отмечает издание.