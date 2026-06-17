Разделы

Бизнес Законодательство Кадры Цифровизация Электроника Техника Импортонезависимость
|

Российский производитель сапфиров для iPhone подал заявление о банкротстве. Его долги достигли почти 15 млрд рублей

Россия может лишиться производителя искусственных сапфиров для электроники, еще в 2022 г. занимавшего лидирующие позиции на мировом рынке. АО «Монокристалл» накопило многомиллиардные долги и подало заявление о банкротстве.

Признание несостоятельности

Производитель сапфиров АО «Монокристалл» обратилось в Арбитражный суд Ставрополья с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом). Размер долговых обязательств предприятия перед кредиторами достиг почти 15 млрд руб., пишет ТАСС.

«Монокристалл» входит в концерн «Энергомера». Штаб-квартира расположена в Ставрополе. «Основанием для обращения в суд послужило наличие у должника задолженности перед кредиторами в сумме 14,995578 млрд руб. Должник ссылается на недостаточность имущества для удовлетворения требований кредиторов в полном объеме», — указано в определении суда.

Синтетический сапфир используется в электронной и оптоволоконной промышленности. Например, он применяется при производстве стекол для смартфонов Apple iPhone и умных часов Apple Watch. На своем сайте компания заявляет, что является глобальным лидером в производстве сапфира для индустрии светоизлучающих диодов и потребительской электроники, а также металлизационных паст для солнечной энергетики.

Как «Монокристалл» докатился до банкротства

О намерении АО «Монокристалл» обратиться в Арбитражный суд Ставропольского края с заявлением о признании себя банкротом CNews писал в середине мая 2026 г. Руководство объясняет ухудшение ситуации на предприятии перебоями в поставками сырья, закрытием европейского рынка, снижением спроса на электронику в Азии и повреждением завода в Белгородской области в результате обстрелов, о которых CNews сообщал в мае 2023 г.

mono700.jpg
«Монокристалл»
АО «Монокристалл» накопило долгов на сумму почти 15 млрд рублей

В отчете холдинга «Энергомера» за 2024 г. говорилось, что в 2023 г. Белгородский завод по выращиванию сапфира группы компаний «Монокристалл» был значительно поврежден и на полное восстановление потребуется около двух лет. В отчете за 2025 г. сокращение мощностей еще не восстановленного производства оценивалось на уровне 25% от установленных.

Однако, вероятно, есть и другая причина проблем «Монокристалла». По данным агентства, в суде Ставрополья возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении управленцев группы компаний «Монокристалл». В деле четыре фигуранта, которые заключены под стражу.

Ухудшение финансовых показателей

Президенту концерна «Энергомера» Владимиру Полякову принадлежат 86,1% «Энергомеры» и 81,8% завода.

В отчете за 2022 г. «Монокристалл» сообщал о росте выручки на 17% до 6,4 млрд руб. благодаря увеличению продаж «умных» часов и прочих устройств в Китай, а также развитию рынка светодиодов. По итогам 2022 г. «Монокристалл» занимал треть мирового рынка, опережая в этом плане крупнейшие технологические страны мира — США, Китай, Тайвань и Японию.

Свои потери выручки в 2024 г. из-за остановки выращивания сапфира компания оценила в сумму более 3 млрд руб.

Российские процессоры — инфографика CNews, проблемы, будущее
Российские процессоры — инфографика CNews, проблемы, будущее Импортонезависимость

За 2025 г., согласно пояснениям к бухгалтерской отчетности, опубликованной самой компанией, выручка от продажи продукции и услуг упала свыше чем на 500 млн руб. — с 1,8 млрд руб. до 1,2 млрд руб. Штат сократился на 250 человек, до 512 сотрудников.

По итогам 2025 г. активы АО «Монокристалл» сократились с 15,7 млрд до 13,3 млрд руб., объем краткосрочных заемных средств увеличился до 5,15 млрд руб., кредиторская задолженность составила 639,4 млн руб., долгосрочные обязательства — более 9,4 млрд руб.

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вайбкодинг угрожает цифровому суверенитету России?

Российский производитель оптоволокна хочет собрать миллиарды на бирже для расплаты со Сбербанком

Новые правила ФСТЭК: больше 10 мобильных устройств — нужна система управления

Блокировки нипочем. Рекламодатели увеличивают бюджеты в Telegram

Как ИИ влияет на процесс разработки ПО

Власти мощно отомстят интернет-магазинам за издевательства над продавцами. Грядут справедливость и гигантские штрафы

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Умные программы SmartCook AI Technology от DEMIAND: алгоритм идеального ужина

Лучшие держатели в машину с беспроводной зарядкой: хиты продаж

Всегда под рукой: самые полезные гаджеты и приспособления для дома

Показать еще

Наука

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири
Показать еще