Российский производитель сапфиров для iPhone подал заявление о банкротстве. Его долги достигли почти 15 млрд рублей

Россия может лишиться производителя искусственных сапфиров для электроники, еще в 2022 г. занимавшего лидирующие позиции на мировом рынке. АО «Монокристалл» накопило многомиллиардные долги и подало заявление о банкротстве.



Признание несостоятельности

Производитель сапфиров АО «Монокристалл» обратилось в Арбитражный суд Ставрополья с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом). Размер долговых обязательств предприятия перед кредиторами достиг почти 15 млрд руб., пишет ТАСС.

«Монокристалл» входит в концерн «Энергомера». Штаб-квартира расположена в Ставрополе. «Основанием для обращения в суд послужило наличие у должника задолженности перед кредиторами в сумме 14,995578 млрд руб. Должник ссылается на недостаточность имущества для удовлетворения требований кредиторов в полном объеме», — указано в определении суда.

Синтетический сапфир используется в электронной и оптоволоконной промышленности. Например, он применяется при производстве стекол для смартфонов Apple iPhone и умных часов Apple Watch. На своем сайте компания заявляет, что является глобальным лидером в производстве сапфира для индустрии светоизлучающих диодов и потребительской электроники, а также металлизационных паст для солнечной энергетики.



Как «Монокристалл» докатился до банкротства

О намерении АО «Монокристалл» обратиться в Арбитражный суд Ставропольского края с заявлением о признании себя банкротом CNews писал в середине мая 2026 г. Руководство объясняет ухудшение ситуации на предприятии перебоями в поставками сырья, закрытием европейского рынка, снижением спроса на электронику в Азии и повреждением завода в Белгородской области в результате обстрелов, о которых CNews сообщал в мае 2023 г.

«Монокристалл» АО «Монокристалл» накопило долгов на сумму почти 15 млрд рублей

В отчете холдинга «Энергомера» за 2024 г. говорилось, что в 2023 г. Белгородский завод по выращиванию сапфира группы компаний «Монокристалл» был значительно поврежден и на полное восстановление потребуется около двух лет. В отчете за 2025 г. сокращение мощностей еще не восстановленного производства оценивалось на уровне 25% от установленных.

Однако, вероятно, есть и другая причина проблем «Монокристалла». По данным агентства, в суде Ставрополья возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении управленцев группы компаний «Монокристалл». В деле четыре фигуранта, которые заключены под стражу.

Ухудшение финансовых показателей

Президенту концерна «Энергомера» Владимиру Полякову принадлежат 86,1% «Энергомеры» и 81,8% завода.

В отчете за 2022 г. «Монокристалл» сообщал о росте выручки на 17% до 6,4 млрд руб. благодаря увеличению продаж «умных» часов и прочих устройств в Китай, а также развитию рынка светодиодов. По итогам 2022 г. «Монокристалл» занимал треть мирового рынка, опережая в этом плане крупнейшие технологические страны мира — США, Китай, Тайвань и Японию.

Свои потери выручки в 2024 г. из-за остановки выращивания сапфира компания оценила в сумму более 3 млрд руб.

За 2025 г., согласно пояснениям к бухгалтерской отчетности, опубликованной самой компанией, выручка от продажи продукции и услуг упала свыше чем на 500 млн руб. — с 1,8 млрд руб. до 1,2 млрд руб. Штат сократился на 250 человек, до 512 сотрудников.

По итогам 2025 г. активы АО «Монокристалл» сократились с 15,7 млрд до 13,3 млрд руб., объем краткосрочных заемных средств увеличился до 5,15 млрд руб., кредиторская задолженность составила 639,4 млн руб., долгосрочные обязательства — более 9,4 млрд руб.