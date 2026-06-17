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«Диасофт» обновил цифровые сервисы ЦИПР-2026 на базе решения Digital Q.Events

В этом году компания «Диасофт» выступила партнером ЦИПР-2026 и отвечала за техническое обеспечение сайта конференции, использовав собственное решение Digital Q.Events. В рамках партнерства специалисты компании улучшили Личный кабинет участника, автоматизировали процессы премии «ЦИПР Диджитал» и разработали панель администрирования для организаторов. Через платформу прошло более 20 000 заявок на участие в конференции.

Обновление личного кабинета ЦИПР

Специалисты «Диасофт» улучшили интерфейс личного кабинета и расширили набор инструментов.

Регистрация и оплата участия были объединены в единый пользовательский сценарий, а сама система стала автоматически адаптироваться под разные категории участников: представителей бизнеса, органов власти, прессы, научных организаций и других. Каждый пользователь мог видеть только необходимые ему поля и сервисы, благодаря чему процесс регистрации стал быстрее и удобнее. Персональные данные участников при этом были надежно защищены.

Существенное развитие получила биржа деловых контактов — один из ключевых сервисов ЦИПР для нетворкинга. Участники получили возможность самостоятельно управлять запросами на общение и выбирать потенциальных собеседников на основе расширенных анкет.

Также была автоматизирована система бронирования переговорных комнат. Теперь участники могли выбирать удобное время и площадку для встречи через личный кабинет без участия организаторов.

Премия «ЦИПР Диджитал»

В этом году на премию «ЦИПР Диджитал» поступило 650 заявок в 12 номинациях. Решение «Диасофт» позволило настроить интерфейс сайта под каждый этап премии, а переход между ними шел автоматически по расписанию организаторов. Подсчет голосов и формирование лонг- и шорт-листов тоже были автоматизированы.

Админ-панель для организаторов

На основе решения «Диасофт» Digital Q.Events была разработана единая панель администрирования для организаторов конференции. Она объединила в одном окне модерацию заявок и управление данными участников, назначение промокодов, а также визуализацию статистики и финансовых показателей.

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© REDPIXEL / Фотобанк Фотодженика
Специалисты «Диасофт» улучшили интерфейс личного кабинета конференции и расширили набор инструментов

«С каждым годом требования к цифровой платформе ЦИПР становятся все выше. Для нас принципиально важно, чтобы процессы регистрации и взаимодействия с Личным кабинетом и другими сервисами конференции были простыми и быстрыми для участников, платформа выдерживала пиковые нагрузки, а персональные данные оставались под надежной защитой. Вместе с командой «Диасофт» мы заметно продвинулись по каждому из этих направлений», — отметила Ольга Пивень, директор и сооснователь конференции ЦИПР.

«ЦИПР — один из самых масштабных технологических проектов в нашей практике. Спроектированная архитектура на базе Digital Q.Events позволила достичь поставленных целей в крайне сжатые сроки: работы велись с февраля 2026 года. В тесном сотрудничестве с командой ЦИПРа наши эксперты реализовали масштабные задачи по автоматизации ключевых процессов конференции», — сказала Марина Тэн, руководитель проекта автоматизации ЦИПР, «Диасофт».

Digital Q.Events («Управление мероприятиями») — решение «Диасофт» для организации корпоративных и публичных мероприятий: от регистрации участников до контроля исполнения решений. Предназначено для компаний любых отраслей, общественных комитетов и государственных органов.

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