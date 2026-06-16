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Россияне массово покупают ноутбуки, которыми уже кто-то пользовался. Из новых предпочитают малоизвестные китайские бренды

Россияне все активнее покупают подержанные ноутбуки вместо новых. На бывшие в употреблении мобильные ПК в I квартале 2026 г. пришлось 83% продаж. Также в значительной степени выросли продажи новых китайских ноутбуков от малоизвестных брендов, которые невозможно купить в большинстве крупнейших розничных сетей.

Старое лучше нового?

В России зафиксирована сверхвысокая популярность подержанных ноутбуков. Как сообщили CNews представители «Авито Товаров», по итогам I квартала 2026 г. (1 января – 31 марта) из всех проданных в стране мобильных ПК лишь 17% были новыми.

Оставшимися 83% ноутбуков ранее кто-то пользовался, и не исключено даже, что многие из них за свою «жизнь» успели сменить нескольких владельцев. Динамику продаж подержанных ноутбуков в сравнении предыдущими периодами, например, с первой четвертью 2025 г., «Авито Товары» не приводит.

Редакция CNews поинтересовалась у представителей сервиса, с чем связан такой гигантский разрыв между новыми и бывшими в употреблении ноутбуками в плане объемов продаж, а также почему россияне ринулись покупать подержанные портативные ПК, и ожидает ответа.

Что в имени тебе моем

Еще одна привлекающая внимание тенденция российского рынка ноутбуков – это рост интереса россиян к продукции компаний, чьи бренды известны лишь далеко не самому широкому кругу лиц в стране. Например, если рассматривать сегмент именно новых устройств, то здесь все рекорды роста продаж по итогам I квартала 2026 г. побила компания Mechrevo.

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Ритейлеры не торопятся предлагать покупателям малознакомые бренды

Согласно статистике «Авито Товаров», продажи этого бренда всего за год выросли на 350%, то есть его ноутбуки россияне стали покупать в 3,5 раза чаще, чем в I квартале 2025 г. Абсолютные цифры сервис не приводит. И это при том факте, что они вовсе не самые дешевые – по данным «Авито Товаров», в среднем они стоят 116 тыс. руб.

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Впрочем, есть исключение

Здесь стоит отметить, что две из трех крупнейших российских розничных сетей техники и электроники не предлагают россиянам ни единого ноутбука Mechrevo. К моменту выхода материала их невозможно было купить в «Ситилинке» и DNS, и лишь «М.Видео» продавал единственную модель, но стоила она почти 216 тыс. руб.

Зато на крупнейших маркетплейсах выбор ноутбуков Mechrevo огромен. CNews нашел их и на Wildberries, и на Ozon, притом склады с ними гарантированно находятся на территории России. Об этом свидетельствует скорость доставки – некоторые модели могут приехать в ближайший пункт выдачи спустя всего сутки с момента заказа.

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Вот, где все Mechrevo

На официальном сайте Mechrevo не указан год ее основания, но отмечено, что она работает «более 10 лет» (for over a decade). Это китайская компания, у которой, по ее собственному утверждению, есть четыре R&D-центра – по одному в Пекине, Сучжоу, Шэньчжэне и Тайбэе (города Китая).

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Mechrevo не раскрывает свой точный возраст

Согласно информации из открытых источников, Mechrevo была основана в 2014 г.

Многолетняя привычка

И все же про более широко распространенные бренды ноутбуков россияне забывать не торопятся, несмотря на то, что многие из них ушли из России в 2022 г., а другие по решению российских властей больше нельзя ввозить по параллельному импорту.

В сегменте новых ноутбуков россияне чаще всего берут устройства Apple (доля продаж –46%), Asus (10%), Lenovo (8%), Honor (6%) и MSI (4%).

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Примечательно, что пока средняя цена ноутбуков Mechrevo в первой четверти 2026 г. составляла 116 тыс. руб., Apple MacBook оценивались в среднем в 91 тыс. руб. Темпы роста их продаж составили 46% год к году.

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© sytnik / Фотобанк Фотодженика
Россияне предпочитают тратить деньги на подержанные ноутбуки

Тройку лидеров по скорости роста продаж замыкают ноутбуки Gigabyte – за отчетный период они продавались на 38% активнее, нежели годом ранее. Средняя цена таких ноутбуков в новом состоянии – 80 тыс. руб.

Что происходит в ресейле

На вторичном рынке среди самых востребованных брендов ни Mechrevo, ни других не очень известных китайских компаний пока не наблюдается. По доле продаж среди брендов в российском ресейле в I квартале 2026 г. лидировали Apple и Asus (доля рынка – по 17% у каждой), а также и Lenovo (13%). За ними следовали HP (10%) и Acer (10%).

Самый заметный рост продаж год к году показали ноутбуки китайской компании Honor – на вторичном рынке их стали покупать на 24% чаще, чем год назад, а их средняя цена составила 28 тыс. руб. На втором месте по темпам роста продаж – бывшие в употреблении ноутбуки Huawei (+5% год к году, средняя цена – 27 тыс. руб.). Топ-3 замыкает американский бренд Dell, его продажи выросли на 4%. Такие ноутбуки на вторичном рынке обходились россиянам в среднем в 18 тыс. руб.

При этом важно подчеркнуть, что россияне стали экономить даже на подержанных ноутбуках. Несмотря на огромную долю (83% суммарного объема продаж) их средняя цена снизилась на 5% год к году.

Куда же без трендов

Помимо ноутбуков россияне активно покупали комплектующие для настольных ПК. Их продажи на «Авито» за год выросли на 3%, притом чаще всего приобретались видеокарты (доля продаж – 25%), оперативная память (17%), жесткие диски (14%), материнские платы (12%) и процессоры (11%).

Самый заметный рост продаж год к году продемонстрировала оперативная память, которая из-за искусственного интеллекта очень быстро дорожает по всему миру. По данным «Авито Товаров», ОЗУ стали покупать чаще на 79% год к году.

В среднем подержанная оперативная память обходилась россиянам в 6000 руб. Средняя цены новых планок составила 14 тыс. руб. Динамику цен «Авито» не приводит.

Геннадий Ефремов

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