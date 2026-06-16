Вся техника на свете подорожает из-за химиката, о котором «почти никто не слышал». Виноваты США и Ближний Восток

Печатные платы всего за месяц подорожали почти в полтора раза из-за полифениленэфирной смолы. Она теперь в дефиците, потому что завод в Саудовской Аравии, обеспечивавший 70% мировых поставок этого материала, простаивает с марта 2026 г. Печатные платы есть в каждом современном устройстве, от сотового телефона до комбайна, что грозит подорожанием всех видов техники.

Таинственный и всем нужный материал

В мире зафиксирован резкий скачок цен на печатные платы, что может грозить столь же стремительной индексацией стоимости всей существующей современной техники. Как пишет портал TechSpot, печатные платы, являющиеся основой любой современной электроники, вплоть до чайника с Bluetooth, подорожали на 40% всего за месяц.

Всему виной очередной дефицит. На этот раз в мире не хватает высокочистой полифениленэфирной смолы – материала, о котором, как пишет TechSpot «подавляющее большинство людей на планете никогда не слышали» (most people have never heard of). Тем не менее, это очень важный компонент для производства печатных плат, и почти весь объем его общемирового выпуска завязан всего на одну страну.

Magnific / Freepik В мире очередной крупномасштабный дефицит, напрямую связанный с электроникой

Главным поставщиком высокочистой полифениленэфирной смолы является Саудовская Аравия. Нефтехимический комплекс в Джубайле обеспечивал 70% глобальных поставок этого материала, но проблема в том, что он простаивает с марта 2026 г.

Для чего это нужно

Как пишет TechSpot, высокочистая полифениленэфирная смола занимает важное место в цепочке поставок электроники и одновременно играет критически важную роль в том, как печатные платы отводят тепло. Этот материал помогает платам внутри смартфонов, ноутбуков, серверов центров обработки данных, базовых станций 5G, автомобилей и бесчисленного множества других устройств продолжать работать в сложных условиях. Поэтому, когда в начале этого года был остановлен нефтехимический и промышленный комплекс в Джубайле, Саудовская Аравия, эта малоизвестная смола внезапно стала серьезной проблемой для производителей электроники.

Кто виноват

Новый дефицит, грозящий ростом затрат на технику едва ли не каждому человеку на Земле – это следствие происходящего на Ближнем Востоке а именно – конфликта между Ираном, Израилем и США. Нарушения работы нефтехимического комплекса начались с того, что руководство комплекса посчитало перевозку грузов через Ормузский пролив слишком рискованным в условиях конфликта.

Затем в начале апреля 2026 г. последовали ракетные удары по нефтекомплексу. Атаки усугубили ситуацию с и без того парализованной логистической системой.

Первые последствия

Проблемы с производством высокочистой полифениленэфирной смолы уже оказали свое влияние на весь мир. Она является основным компонентом в производстве печатных плат, и отказ от нее требует перепроектирования плат, повторного проведения тестов на надежность и производительность, а также получения новых сертификатов и прочих разрешительных документов.

Китайский контрактный партнер производителя видеокарт Nvidia, компания Victory Giant, один из крупнейших в мире производителей печатных плат, предупредила, что конфликт на Ближнем Востоке может привести к росту цен на медь и смолу. Согласно аналитической записке Goldman Sachs, цены на печатные платы выросли на 40% в период с марта по апрель 2026 г. Американская компания TTM, производитель печатных плат, чьи акции выросли более чем на 400% за последний год, сообщила CNBC, что повышает цены примерно на 5-25%.

Лучше все делать самим

Компания TTM сетует, что за последнюю четверть века производство печатных плат стало сильно зависеть от множества иностранных государств. По данным компании, в 2000 г. примерно 30% всех печатных плат в мире производилось в США; сегодня эта доля приближается к 4%, и Китай доминирует в мировом производстве.

И хотя производство готовой к использованию печатной платы может осуществляться в разных странах, она по-прежнему зависит от смолы, поставляемой небольшой группой поставщиков, и значительная часть этого высокочистого материала поступала с завода в Джубайле.

Эксперт по цепочкам поставок и профессор Университета штата Вичита Уша Хейли (Usha Haley) заявила, что саудовский комплекс поставлял около 70% мирового объема высокочистой смолы. «Производство сейчас остановилось, и нет альтернативного поставщика, который мог бы восполнить этот пробел. Цены на печатные платы выросли на 40% за месяц, а сроки поставки эпоксидных смол увеличились с трех недель до пятнадцати», – сказала Хейли.

Дальше будет хуже

По мнению ряда экспертов, последствия падения производства смолы отразятся на стоимости техники не сразу. Марк Вена (Mark Vena), генеральный директор и главный аналитик SmartTech Research, полагает, что рост цен сильнее всего скажется на устройствах с низкой рентабельностью. Вена относит к ним ПК, аксессуары, игровые устройства, маршрутизаторы и Android-смартфоны среднего ценового сегмента,

По его словам эти категории устройств особенно уязвимые, поскольку у производителей в этих сегментах меньше возможностей для компенсации резкого роста стоимости печатных плат. Он также отметил, что складные смартфоны, вероятно, тоже не останутся в стороне из-за своей более сложной конструкции.

Шридхар Таюр (Sridhar Tayur), профессор управления производственными процессами в Университете Карнеги-Меллона, отметил, США не обладают возможностью восполнить утраченные запасы смолы из Джубайла, и что навыки и производство этого материала переместились в другие места, а политики часто не сосредотачиваются на этих узких местах, пока они уже не окажутся в кризисной ситуации. «Внезапно люди начнут использовать имеющиеся запасы», – сказал Таюр.

Если завод в Саудовской Аравии останется неработоспособным еще несколько месяцев, Таюр ожидает, что проблемы станут более очевидными. «Ситуация затронет центры обработки данных, маршрутизаторы и высокопроизводительные телефоны 5G – именно здесь тип используемой смолы имеет наибольшее значение», – сказал он.