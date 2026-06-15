Разработчики моментального определения профпригодности россиян по лицу выходят на государственный уровень

Небольшой сколковский стартап «Ньювижн-Эмоции» подал заявку в Минцифры на включение своей системы в области биометрического профайлинга «Профотбор будущего» в реестр российского ПО. Это позволит разработчику продавать решение в области почти моментальной профориентации граждан по фотографиям через госзакупки для госорганов, госструктур и госкомпаний. Один из главных аргументов в пользу выбора системы — экономия средств. Если психологи тестируют профпригодность россиян по цене 2000 руб. за каждого, то стартап утверждает, что его система обойдется всего в 10 руб. за одного человека. Тестирование уже началось в одном из российских регионов.

Профайлинг в реестре Минцифры

Как выяснил CNews, резидент «Сколково» — ООО «Ньювижн-Эмоции» — подал заявку в Минцифры о включении в реестр российского ПО адаптированной версии интеллектуальной системы профдиагностики «Профотбор будущего», созданной на основе технологии биометрического профайлинга. Заявка была подана 15 июня 2026 г., а теперь готовится ее экспертная оценка.

Биометрический профайлинг — это технология, которая анализирует уникальные биологические и поведенческие признаки человека (мимика, движения глаз, жесты, голос) для автоматического построения его психологического портрета, оценки эмоционального состояния и прогнозирования поведения. В отличие от биометрии, которая отвечает на вопрос «тот ли это человек», профайлинг указывает: «что это за человек и что он будет делать».

Изображение от wavebreakmedia_micro на Magnific Биометрический профайлинг позволит экономить существенные суммы для бюджетов

Для использования ПО «Профотбор будущего» достаточно наличия веб-камеры, доступа в интернет и ОС Windows. Система позволяет выявлять профессиональные склонности человека за пару минут по его фотографии, загруженной в систему. Одно из главных требований к изображению — высокий уровень детализации лица, естественно открытые глаза, спокойное выражение, открытый лоб, строго прямой взгляд.

После обработки фотографии будет составлен аналитический портрет человека, призванный помочь его профориентации. Например, по типу взаимодействия человек может быть классифицирован как «Человек-Техника», что говорит о его способности преобразовывать детали или ремонтировать механизмы. Еще один вариант — «Человек-Знаковая система», что говорит о способности работать почтальоном или бухгалтером. По еще одной шкале обследуемый может получить такие характеристики, как «Ожидающий блага извне», «Берущий целенаправленно», «Стремящийся к обмену», «Методично сберегающий». Эти характеристики направлены на выявление способа получения кандидатом ресурсов у окружающего мира. В свою очередь характеристики «Деятельный», «Доброжелательный», «Сознательный» отражают запас позитивного потенциала кандидата, возвращаемого обществу в целом и ближайшему окружению в частности.

Также может быть проведена экспресс-диагностика, которая выявляет природные задатки и показывает особенности личности, представленные в виде списка характеристик. Например, по лицу можно определить «Системность в переговорах», «Трудоспособность», «Многозадачность». И это лишь часть возможностей системы, основанной на принципах биометрического профайлинга, описанных в материалах, подготовленных для Минцифры.

Разработчики утверждают, что это альтернатива привычному тестированию с ответами на вопросы.

Продвижение на государственном уровне

Регистрация системы профориентации в реестре ПО открывает новые горизонты для разработчиков. После получения одобрения они собираются продвигать систему в государственных структурах, пояснили CNews в стартапе «Ньювижн-Эмоции».

Первые шаги для внедрения в Центрах занятости населения уже сделаны. В середине 2025 г. компания заключила госконтракт на 780 тыс. руб. с ЦНЗ Пермского края. Проект идет успешно.

«Сейчас используется как сервис для быстрой оценки профессионального потенциала человека в ЦЗН Пермского края. Речь идет о всех филиалах», — пояснили в компании. На ее сайте указано, что ориентацию успели пройти уже 1000 человек.

Также потенциальные области применения — это HR-аналитика в широком круге предприятий. Например, поиск сотрудника с учетом личных качеств человека, а не только на основе опыта. Также это оценка соискателя с учетом психологических профилей текущих сотрудников команды или подразделения. Система «Профотбор будущего» может использоваться в маркетинге и продажах, например при создании цифрового профиля клиента и персонализации рекомендаций.

В компании утверждают, что в России и мире аналогов их системы нет.

Существенная экономия

За счет внедрения «Профотбора будущего» госструктуры и компании могут достичь существенной экономии, пояснили CNews в «Ньювижн-Эмоции».

Система простая и работает только по фото, зато решает проблемы первичного отбора и профдиагностики кандидатов.

«Основная особенность нашего решения — процесс оценки занимает не более 2 минут. Экономия по сравнению с традиционными способами первичной профдиагностики (диагностическое тестирование, собеседования). Стоимость традиционного тестирования — 1500-2000 руб. на одного человека, стоимость нашего тестирования — это 5-10 руб. Экономия может составлять до 200%», — сообщили CNews в компании.

Точность данных

В «Ньювижн-Эмоции» проанализировали точность работы системы «Профотбор будущего». Было проведено сравнение реальных склонностей и информации, полученной с помощью программного обеспечения. В сравнении приняли участие 187 человек. Точность оказалась даже выше, чем при традиционной оценке.

«По результатам сбора обратной связи испытуемых точность данных составила 87%. По сравнению с тестом СМИЛ (Стандартизированный метод исследования личности) — 79%», — заявили в компании.

В материалах, представленных в Минцифры, приведены примеры использования «Профотбора будущего». В частности, приведен анализ фотографии героини Алисы Фрейндлих из фильма «Служебный роман» в качестве кандидата. Сформированный образ Людмилы Прокофьевны Калугиной хорошо соответствует указанной профессии и должности героини, а также ее ролевой модели поведения в начале фильма, говорится в материалах.

Сайт создателя системы Разработчик системы биометрического профайлинга изучил личность Людмилы Прокофьевны из фильма "Служебный роман"

Система показала, что кандидат с одного из кадров фильма — женщина с высшим экономическим образованием, и ей рекомендованы профессии в сферах экономики и бухгалтерского учета, а также в научной сфере. По сценарию у героини Алисы Фрейндлих действительно имеется сочетание двух ведущих направлений: экономика и статистические исследования. Система также показала, что у кандидата более заметны (выражены) организаторские способности, — следовательно, кандидат эффективнее как руководитель, одновременно подчиняемый вышестоящему руководству. Отмечаем, что и по сценарию кинофильма Людмила Прокофьевна — самоорганизованный и дисциплинированный человек, одновременно начальник и исполнитель, регулярно отчитывающийся в министерстве.

История вопроса

Как сообщало издание Ura.ru, стартап «Ньювижин-Эмоции» появился в 2019 г., спустя год после того, как в Перми произошла трагедия, которая подтолкнула ее основателей — Зураби Сичинаву и Юлию Молянову — придумать умную систему, способную определять психоэмоциональное состояние учащихся.

Издание уточняло, что речь идет о нападении двух подростков на школу № 127. Система мониторинга эмоций включала в себя комплекс нейросетей для анализа мимики человека и определения его состояния. Уточнялось, что система прошла апробацию в нескольких общеобразовательных учреждениях Перми. Например, лицей № 8 заплатил почти 400 тыс. руб. за создание видеоаналитики учащихся старших классов.

В 2022 г. стартап запатентовал похожую систему для проведения профориентационных мероприятий.

Поведенческая биометрия (анализ мимики, жестов, голоса) для оценки персонала — это перспективное, но пока не массовое направление. Рынок в России находится в стадии развития, и пока нет публичных данных о широком внедрении таких технологий в HR-процессах.

При этом использование биометрии в России строго регламентируется Федеральным законом № 572-ФЗ от 29.12.2022 «Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных». Он определяет, как, кем и с какой целью могут собираться и обрабатываться биометрические данные граждан. Ключевая платформа — Единая биометрическая система (ЕБС), число пользователей которой быстро растет и уже достигло почти 10 млн человек, что связано с расширением перечня доступных сервисов с применением такой технологии.

На сегодняшний день гражданам доступны 20 биометрических услуг, в том числе бесконтактная оплата покупок, проезд в транспорте, дистанционное открытие бизнеса, обслуживание в МФЦ, заселение в гостиницу без паспорта и ряд других, заявлял вице-премьер Дмитрий Григоренко в кулуарах конференции Data Fusion. Его цитировали «РИА Новости».

Мнение эксперта

«Технология профайлинга по биометрии выглядит перспективной, но ее потенциал сильно зависит от качества данных, сценария применения и правового регулирования», — пояснил CNews Александр Серпокрылов, руководитель направления видеоаналитики Ivideon.

По словам эксперта, биометрия сама по себе — это набор признаков, по которым можно идентифицировать человека, однако по одной фотографии или статичному изображению надежно судить о характере, роли в коллективе или будущем поведении человека сложно. Для повышения точности выводов важен комплексный подход: использование видеоформата, живого контекста, реакции на вопросы или задания, а лучше — синхронизация с поведенческим тестированием. В практическом смысле технология уже может помогать в задачах контроля доступа, антифрода, повышения безопасности и персонализации сервиса, однако в публичных и чувствительных сценариях требует осторожного использования.

«Важно понимать: биометрия сама по себе не дает «готовый портрет личности», а лишь предоставляет вероятностные признаки для анализа», — заявил Серпокрылов.



Поэтому профайлинг на ее основе должен рассматриваться как инструмент поддержки решений, а не как абсолютный источник истины, пояснил эксперт. Ошибки распознавания, смещения в данных и риск дискриминации делают критически важными прозрачные правила применения, аудит моделей и соблюдение требований к защите персональных данных. В дополнение, поведение человека формируется не чертами лица, а биографией, опытом, средой и текущей ситуацией, считает эксперт.

При этом у технологии есть будущее в прикладных сценариях, где оцениваются не «черты личности», а динамика реакции человека: мимика, микровыражения, взгляд, поведенческие паттерны в ответ на вопросы или стимулы. В такой постановке задача уже ближе к анализу поведения и эмоционального отклика, чем к классическому профайлингу по внешности, заключил Александр Серпокрылов.