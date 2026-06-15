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Глава ИТ-блока ВТБ покидает свой пост

Вадим Кулик, заместитель председателя правления ВТБ, курировавший ИТ, покидает свой пост. По данным CNews, его обязанности могут быть разделены между выходцем из Wildberries и первым зампредом ВТБ Ольгой Скоробогатовой.

Уход главы ИТ-блока ВТБ

Как стало известно CNews, куратор ИТ-блока ВТБ Вадим Кулик покидает свой пост. Об этом изданию рассказали два источника в отрасли и подтвердил один собеседник в банке.

Решение было принято на прошлой неделе, бумаги об уходе готовятся. О своем решении покинуть пост Кулик объявит в компании сегодня.

CNews ожидает от представителей ВТБ комментарий о том, по какой причине Кулик решил покинуть свой пост и кто займет его место.

Кто займет его место

По данным источников CNews, обязанности Кулика могут быть разделены между несколькими людьми.

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CNews
Вадим Кулик покидает свой пост

«Одним из людей, которые возьмут на себя обязанности, будет человек из Wildberries, — говорит собеседник CNews. — Вторым человеком может стать первый заместитель президента-председателя правления банка Ольга Скоробогатова».

В конце мая 2026 года ВТБ и объединенная компания Wildberries & Russ (RWB) объявили о стратегическом партнерстве. В рамках соглашения ВТБ приобрел 5% долей в «WB Банке» (дочернем банке Wildberries) с возможностью увеличения этой доли в будущем.

Чем известен Кулик

Вадим Кулик окончил Российский химико-технологический университет им. Менделеева и Российскую экономическую академию им. Плеханова. В 1990-х работал в банке «Империал» и Пробизнесбанке. В 2008 г. перешел в Сбербанк, где участвовал в создании «Кредитной фабрики», а затем стал членом правления, курируя блоки «Технологии» и «Риски».

В 2017 г. покинул Сбербанк, после чего работал в «Открытие Холдинге» и Газпромбанке. С 2019 г. заместитель председателя правления ВТБ, отвечает за ИТ, операционную поддержку и анализ данных. В 2021 г. возглавил совет директоров блокчейн-оператора «Системы распределенного реестра», которая занимается внедрением блокчейн-решений для финансового сектора.

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Под руководством Вадима Кулика ВТБ обеспечил полную технологическую независимость всех значимых объектов критической информационной инфраструктуры (ЗО КИИ) к 1 января 2025 г.

Сейчас в банке импортозамещены свыше 95% прикладных информационных систем, показатель импортозамещения общесистемного превышает 98%. А также была создана новая перспективная ИТ-архитектура на полностью российских технологиях.

Кристина Холупова

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