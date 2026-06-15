Глава ИТ-блока ВТБ покидает свой пост

Вадим Кулик, заместитель председателя правления ВТБ, курировавший ИТ, покидает свой пост. По данным CNews, его обязанности могут быть разделены между выходцем из Wildberries и первым зампредом ВТБ Ольгой Скоробогатовой.

Уход главы ИТ-блока ВТБ

Как стало известно CNews, куратор ИТ-блока ВТБ Вадим Кулик покидает свой пост. Об этом изданию рассказали два источника в отрасли и подтвердил один собеседник в банке.

Решение было принято на прошлой неделе, бумаги об уходе готовятся. О своем решении покинуть пост Кулик объявит в компании сегодня.

CNews ожидает от представителей ВТБ комментарий о том, по какой причине Кулик решил покинуть свой пост и кто займет его место.

Кто займет его место

По данным источников CNews, обязанности Кулика могут быть разделены между несколькими людьми.

CNews Вадим Кулик покидает свой пост

«Одним из людей, которые возьмут на себя обязанности, будет человек из Wildberries, — говорит собеседник CNews. — Вторым человеком может стать первый заместитель президента-председателя правления банка Ольга Скоробогатова».

В конце мая 2026 года ВТБ и объединенная компания Wildberries & Russ (RWB) объявили о стратегическом партнерстве. В рамках соглашения ВТБ приобрел 5% долей в «WB Банке» (дочернем банке Wildberries) с возможностью увеличения этой доли в будущем.



Чем известен Кулик

Вадим Кулик окончил Российский химико-технологический университет им. Менделеева и Российскую экономическую академию им. Плеханова. В 1990-х работал в банке «Империал» и Пробизнесбанке. В 2008 г. перешел в Сбербанк, где участвовал в создании «Кредитной фабрики», а затем стал членом правления, курируя блоки «Технологии» и «Риски».

В 2017 г. покинул Сбербанк, после чего работал в «Открытие Холдинге» и Газпромбанке. С 2019 г. заместитель председателя правления ВТБ, отвечает за ИТ, операционную поддержку и анализ данных. В 2021 г. возглавил совет директоров блокчейн-оператора «Системы распределенного реестра», которая занимается внедрением блокчейн-решений для финансового сектора.

Под руководством Вадима Кулика ВТБ обеспечил полную технологическую независимость всех значимых объектов критической информационной инфраструктуры (ЗО КИИ) к 1 января 2025 г.

Сейчас в банке импортозамещены свыше 95% прикладных информационных систем, показатель импортозамещения общесистемного превышает 98%. А также была создана новая перспективная ИТ-архитектура на полностью российских технологиях.