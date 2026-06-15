Дорожные камеры в России смогут распознавать авто без номеров

В Волгограде ученые разработали технологию для камер видеонаблюдения на дорогах, которая сможет распознавать перекрашенные авто, транспортные средства с измененными госномерами или вообще без номеров.



Система на основе блокчейна

В Волгоградском техническом университете (ВолгГТУ) создали систему для камер фотовидеофиксации на основе блокчейн-технологий, пишет ТАСС.

Разработка может распознать автомобиль по неполным, видоизмененным данным и даже с отсутствующими номерным знаками, рассказал доцент, заведующий кафедрой «Цифровые технологии в урбанистике, архитектуре и строительстве» ВолгГТУ Данила Парыгин.

«В отличие от аналогов, требующих четко распознаваемый номер, наше программное решение идентифицирует машины по косвенным признакам даже при скрытых или искаженных данных — скрытый/отсутствующий госномер», — сказал Парыгин.

magnific/freepik Система для дорожных камер видеонаблюдения на основе блокчейна сможет не только фиксировать нарушение скорости, но распознавать нарушителя даже без номерных знаков

Разработку можно использовать в системах транспортного мониторинга, ситуационных центрах и аналитических модулях служб контроля дорожного движения, МВД и других специальных служб.

Распознавание по неполным данным

Система способна выявлять нарушения правил дорожного движения (ПДД), в том числе нарушения скоростного режима, и определять местоположения автотранспорта. Ей достаточно неполных данных с камер контроля дорожной обстановки.

Технология может обнаружить автомобиль с измененным цветом, определить госномер со скрытыми элементами, марку и модель машины, даже если на ней установлены другие номера.

«Программа при этом обеспечивает криптографическую защиту данных через неизменяемый журнал на основе блокчейн-технологии с вычислением хэшей и аудитом целостности», — добавил Парыгин.

По его словам, актуальность разработки обусловлена проблемой наличия нарушений, которые не могут быть зафиксированы или идентифицированы средствами автоматической видеофиксации, а также потенциально возможного искажении информация с камер и датчиков.

Видеофиксация на дорогах России

В России установлено более 30 тыс. дорожных камер, писал РБК в июне 2025 г. со слов гендиректора Ivideon Заура Абуталимова. Тогда Национальный автомобильный союз (НАС) обратился в письме к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой провести их модернизацию.

Представители НАС заявили, что около 30% действующих на российских дорогах комплексов фотовидеофиксации устарели и неэффективны — половина эксплуатируется от пяти до семи лет, а другая половина более семи лет. По словам вице-президента НАС Антона Шапарина, фиксируют они в основном только превышение скорости и нарушение разметки на дорогах.

В июне 2024 г CNews сообщил, что Министерство транспорта России разместило конкурсную заявку на выполнение опытно-конструкторских работ (ОКР) для разработки специального программно-аппаратного комплекса (ПАК) для автоматической фиксации нарушений ПДД средствами индивидуальной мобильности (СИМ) — электросамокатами, электроскутерами, гироскутерами, моноколесами, сегвеями и другими аналогичными устройствами, которых стало очень много в российсиких городах.

К началу сезона 2025 г., рассказал ТАСС в марте 2025 г., московские кикшеринги (сервисы аренды СИМ), устанавливали на свои устройства укрупненные номера, чтобы облегчить фиксацию нарушений ПДД и правил сервиса камерами видеофиксации.