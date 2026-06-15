Бывший глава службы НИИ ФСБ может сесть на 13 лет за слишком дорогой антидроновый комплекс

Прокурор требует 13 лет колонии для подполковника, отвечавшего в НИИ ФСБ за разработку комплекса подавления БПЛА «Оберег», который, по версии следствия, необоснованно обошелся государству на 12 млн дороже. Обвиняемый настаивает, что купить комплектующие дешевле было невозможно.



Требование прокурора

Гособвинение в Реутовском гарнизонном военном суде (Московская область) запросило для бывшего начальника службы НИИ-1 ФСБ России подполковника Сергея Ефимова 13 лет колонии за нарушения при исполнении гособоронзаказа по разработке переносного переносного комплекса подавления БПЛА «Оберег», пишет «Коммерсант».

Ущерб НИИ оценен в 12 млн. рублей. Ефимова обвиняют в умышленном перерасходе средств, потраченных на комплектующие для прототипа (ч. 4 ст. 159, 174.1 и ст. 285.4 УК, особо крупное мошенничество, легализация преступных доходов, злоупотребление должностными полномочиями). Прокурор потребовал также лишить его воинского звания и назначить штраф в размере 2 млн руб.

Вторая фигурантка — Марина Халандач, руководитель ООО «Консультант», осуществлявшая бухгалтерское сопровождение сделок — обвиняется в мошенничестве. Ей грозит 9 лет лишения свободы и 2 млн руб. штрафа. Сообщников, по мнению прокурора, нужно также обязать возместить ущерб НИИ.

Версия обвиняемых

Уголовное дело возбудил военный следственный отдел СКР по Балашихинскому гарнизону в октябре 2024 г. Товароведческая экспертиза подтвердила размер ущерба.

Aiartgenerator Антидроновый комплекс стоил очень дорого из-за антироссийских санкций, утверждают подсудимые

При этом Ефимов и Халандач уверяют, что перерасход средств возник из-за того, что некоторые частные компании, производящие комплектующие для переносного комплекса РЭБ (радиоэлектронная борьба), отказывались поставлять их из-за боязни попасть в санкционные списки Евросоюза.

Подсудимые вину не признают. Они заявили, что гособоронзаказ был выполнен в срок, а изделие «Оберег-24» показало себя с самой лучшей стороны. Это подтвердили в суде представители погранвойск.

«Оберег» — семейство компактных мобильных подавителей FPV-дронов со встроенном аккумулятором, за счет цифрового программного моделирования позволяет обеспечить незаметность своей работы при высокой эффективности. По данным разработчика, устройство обеспечивает уверенное подавление управления квадрокоптера в радиусе 50–500 м (в зависимости от удаленности оператора, условий местности и прочих факторов).

Дорогой поставщик

По словам ответчиков, закупать комплектующие им пришлось через посредников у Алексея Соколова (ООО «Интелферрум»), что привело к накрутке цен.

Расчет доходов посредников произведен неправильно, утверждает Халандач, так как был применен затратный метод расчета, когда прибыль посредников не должна превышать 1%, тогда как есть другой способ — по сопоставимым ценам, где такое ограничение отсутствует.

ООО «Интелферрум» было поставщиком госзаказа по трем эпизодам, указанным в деле, — при создании прототипа антидронового комплекса «Облик-РМ-22», а также опытных образцов «Оберег-22» и «Оберег-23».

Соколов свою вину признал в полном объеме и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с военной прокуратурой, получив в результате условный срок. Его дело было выделено в отдельное производство и рассмотрено в особом порядке.