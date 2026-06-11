Власти предупреждают: почти 3000 ИТ-компаний могут потерять аккредитацию и бонусы. Их сотрудники вот-вот лишатся отсрочки от армии и льготной ипотеки

Около 3000 ИТ-компаний могут остаться без аккредитации Минцифры, если вовремя не подадут заявление о ее подтверждении – министерство разослало письменное предупреждение об этом. Это ударит в первую очередь по их сотрудникам – они лишатся льготной ИТ-ипотеки, а над работниками мужского пола в возрасте до 30 лет нависнет угроза оказаться в рядах российской армии. Сами компании останутся без налоговых и прочих поблажек.

Прямая и явная угроза

Минцифры России разослало предупреждение о том, что тысячи аккредитованных им российских ИТ-компаний оказались под угрозой остаться этой аккредитации. Такие перспективы светят им, если они не поспешат и не подадут заявление о ее продлении в самом ближайшем будущем, сообщили CNews представители министерства.

По подсчетам ведомства, в столь незавидной ситуации в настоящее время находятся в пределах 3000 ИТ-компаний со всей России. Чтобы гарантированно лишиться аккредитации, им нужно всего лишь не подавать заявление о ее продлении в течение ближайших 20 дней. Прием таких заявок действует до 1 июля 2026 г., и это еще с учетом продленных в начале июня 2026 г. сроков.

Направить заявление можно через «Госуслуги» – для этого на сервисе доступна специальная форма. К началу июня 2026 г. заявление подали уже более 16 тыс. организаций, подсчитало Минцифры.

Будет очень плохо

Потеря ИТ-аккредитации сулит компаниям массу проблем, притом одновременно и с финансами, и с сотрудниками. Если фирма аккредитована Минцифры, то ее работникам мужского пола в возрасте до 30 лет автоматически предоставляется гарантированная отсрочка от службы в армии (только от срочной службы), пока они числятся в штате. В современных российских реалиях этот «оберег» может оказаться весьма полезным.

Минобороны России Примерно так может выглядеть рядовой российский ИТ-шник, если его работодатель лишится аккредитации Минцифры

Помимо этого, работники аккредитованных ИТ-компаний обоих полов имеют право на льготную ипотеку – банки могут выдать им заем на приобретение жилья под 5% годовых и даже меньше. Для всех остальных россиян к лету 2026 г. ставка банков часто достигала 20%.

Сами компании, получив ИТ-аккредитацию, тоже имеют право на целый список льгот. В первую очередь это пониженные тарифы страховых взносов и льготная ставка по налогу на прибыль, которая до января 2025 г. составляла 0%, а затем поднялась до 5%. Для других организаций она равна 25%.

Если ИТ-организация не подаст заявку на повторную аккредитацию Минцифры до 1 июля 2026 г., то она лишится всех перечисленных льгот.

Круг стал шире

В начале июня 2026 г. Минцифры сообщило расширении перечня компаний, которые могут получить госаккредитацию. В перечне теперь числятся: разработчики ПО и программно-аппаратных комплексов (ПАК) для госинформсистем (ГИС); участники особо значимых проектов в сфере цифровизации; правообладатели российских программ из перечня для предустановки; разработчики ПО и ПАК для объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ).

Объекты КИИ – это критически важные сети и информационные системы субъектов КИИ. «Субъект КИИ» – это, в числе прочих, госорганизации, юрлица и индивидуальные предприниматели, владеющие информационными системами из ряда стратегически важных отраслей: транспорта, телекоммуникаций, банковской сферы, атомной энергетики, ТЭК, здравоохранения, науки, металлургии, оборонной, ракетно-космической и химической промышленности.

«ИТ-компаний с госучастием традиционно широко представлены в этих сегментах. При этом их сотрудники были лишены доступа к профильным льготам для ИТ-специалистов. С принятием данных изменений в порядок аккредитации это ограничение будет снято», – говорится в сообщении Минцифры.

Отметим также, что Минцифры регулярно проводит масштабные чистки аккредитованных ИТ-компаний – их исключают тысячами. Те из них, кто был вычеркнут, лишились всех полагавшихся им льгот. Летом 2022 г. даже шла речь о создании экспертного совета для лишения льгот российских ИТ-компаний.

Ждать недолго

Компаниям, которые успеют подать заявление на продление ИТ-аккредитации, ответ придет далеко не сразу. Как сообщили CNews представители Минцифры, решение о подтверждении аккредитации ведомство примет не позднее 1 сентября 2026 г.

Но и после этого многие компании будут уведомлены не сразу. Минцифры направит решение в личные кабинеты организаций на «Госуслугах» до 22 сентября 2026 г.