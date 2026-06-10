Миллионы россиян сами себя лишают быстрого и безопасного интернета. Решать проблему они не спешат

Россияне в большинстве своем сознательно пользуются устаревшими и небезопасными роутерами, которые давно не обновлялись, и которые поддерживают Wi-Fi только по 2,4 ГГц. Таких роутеров в пределах 70% по всей стране. Частота 2,4 ГГц «захламлена» десятками беспроводных устройств в многоквартирных домах за счет чего почти не способна обеспечить высокую скорость интернета. Также такие роутеры часто не обновляются, то есть не получают патчи безопасности.

Работает – и ладно

В России обнаружилось засилье очень древних роутеров – настолько старых, что они даже не умеют работать на частоте 5 ГГц, пишет РБК. Таковых оказалось большинство – почти 70% от общего числа.

Поддержка 5 ГГц появилась в стандарте Wi-Fi 5, также известном как Wi-Fi 802.11ac. Этот стандарт был принят в 2014 г., и тогда же вышли первые поддерживающие его маршрутизаторы пользовательского уровня. До этого Wi-Fi работал на частоте 2,4 ГГц, но если для 2014 г. это было приемлемо, то в 2026 г. такая технология давно устарела.

Как сообщил РБК директор по продуктам и тарифам массового сегмента «Ростелекома» Алексей Демяненко многие абоненты, пользующиеся старыми роутерами, не хотят обращаться в поддержку и менять их, пока они работают.

Что не так со старыми роутерами

Основная проблема диапазона 2,4 ГГц в том, что на нем работает не только Wi-Fi. Его также используют беспроводные мыши, клавиатуры, дверные звонки и прочие устройства, равно как и Bluetooth-наушники. Иными словами, диапазон очень сильно «замусорен», что особенно сильно заметно в многоквартирных домах.

Фото: rawpixel.com / FreePik Любое устройство со временем устаревает и требует замены

Из-за этого использование роутера, поддерживающего только 2,4 ГГц, едва ли позволит выжат из него всю доступную скорость интернета. В теории, она может достигать 600 Мбит/с, но в реальности скорость часто находится в пределах 50-100 Мбит/с. Для сравнения, во многих крупных городах России провайдеры предлагают доступ в интернет на скорости до 1 Гбит/с или 1024 Мбит/с.

Еще один минус старых роутеров – хакеры постоянно ищут и находят в их ПО уязвимости, но производители отказываются выпускать для них новые прошивки. В результате со временем такие устройства становятся все более опасными для своих владельцев.

Насколько все плохо

По данным РБК, из всех используемых в России домашних роутеров частоты 5 и 6 ГГц (последняя доступна в стандартах Wi-Fi 6E и 7) не поддерживают 68,2%. Это абсолютное большинство. Как пишет издание, значительная часть таких маршрутизаторов – это «модели предыдущих поколений».

Хуже всего с засильем устаревших роутеров дела обстоят в четырех российских регионах – Дагестане, Ингушетии, Карачаево-Черкессии и Чечне. Здесь их доля переваливает на 80%.

Что касается регионов, где жители следят за актуальностью своих домашних маршрутизаторов, то их тоже четыре – Москва, Мурманская область, Санкт-Петербург и Ханты-Мансийский автономный округ. Вот только и здесь россияне в большинстве своем пользуются устаревшими роутерами – доля моделей без поддержки частот 5 и 6 ГГц варьируется от 54 до 55%.

Зависимость очевидна

Одновременно с инертностью в плане замены устаревших роутеров россияне все активнее подключают себе домашний интернет. В стране это единственное спасение от регулярных выключений мобильного интернета, которые начались весной 2025 г.

РБК приводит статистику компании Vigo, согласно которой с конца 2025 г. доля Wi-Fi в общем объеме пользовательского интернет-трафика выросла на 6 процентных пунктов. Ныне она составляет 65%, хотя в 2024 г. был период, когда россияне массово расторгали договоры на домашний интернет за то, что на нем тормозит YouTube.

«На фоне периодических ограничений в работе мобильных сетей и растущей зависимости пользователей от беспроводного доступа в интернет значимость и качество работы Wi-Fi-сетей заметно возросли. Домашние, корпоративные и публичные Wi-Fi-сети становятся важным элементом обеспечения стабильной связи и доступа к цифровым сервисам», – говорится в исследовании Vigo.

У провайдеров своя статистика

Как пишет РБК, в сетях далеко не всех провайдеров домашнего интернета роутеры с поддержкой только 2,4 ГГц находятся в большинстве. У «Ростелекома», к примеру, таковых не более 10%. «ЭР-Телеком» (бренд «Дом.Ру») и МТС статистику по таким роутерам не предоставили.

Тем временем в сети «Билайна» наблюдается значительное скопление маршрутизаторов, работающих на частоте 2,4 ГГц – их около 40%.