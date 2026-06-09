Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация Электроника Техника Импортонезависимость
|

В России создан и готовится к запуску в производство негорючий энергоемкий аккумулятор для электромобилей и БПЛА

Российские ученые усовершенствовали литий-ионную батарею, заменив жидкий электролит твердым и переработав конструкцию электродов. Они планируют начать производство конкурента доминирующего пока на массовом рынке аккумулятора с жидким электролитом.

Безопасный и энергоемкий аккумулятор

В Московском физико-техническом институте (МФТИ) создали экономичную технологию изготовления безопасных и более емких аккумуляторных батарей на основе твердого электролита, сообщили CNews представители МФТИ.

Батареи можно использовать для электромобилей, наземных и морских роботов, летательных аппаратов.

Опытные образцы уже прошли испытания. Далее запланирована разработка пилотного оборудования и масштабирование. Производство должно стартовать на опытно-промышленном заводе АО «Металлион» в 2028 г.

Технические решения разработки

Свои преимущества относительно серийно выпускаемых литий-ионных аккумуляторов разработка получила за счет замены жидкого электролита на квазитвердый с уникальным составом и переработанной конструкции электродов.

ba6_700.jpg
magnific/wirestock
Российские ученые разработали технологию масштабируемого производства аккумуляторов с твердым электролитом

В состав электролита негорючей батареи с повышенной удельной энергией исследователи добавили жидкий пластификатор, обеспечивающий высокую ионную проводимость и безопасность. Монокристаллический катод позволяет работать на более высоких токах и значительно увеличивает ресурс.

«Покрытие анода из углерода и наночастиц серебра дает возможность осаждать литий равномерно и использовать безанодную схему без толстой литиевой фольги. Это повышает энергетическую плотность и снижает стоимость», — пояснил заведующий лабораторией пост-литий-ионных электрохимических систем Института электродвижения МФТИ Виктор Визгалов.

Конкуренция жидких и твердых электролитов

Идея, что замена жидких электролитов на твердые совершит переворот в электромобильности, не уже нова. Однако переход от лабораторных испытаний к построению производственных процессов столкнулся со сложностями.

Проведенный в начале 2026 г. командой Центра бизнес-моделирования «Иннохаба Росатома» анализ говорит о том, что игроки рынка убедились в жизнеспособности технологий и главными задачами стали капитальные расходы.

Разработкой батарей на сульфидах занимается, к примеру, «Тойота». Эта технология требует создания отдельного производственного процесса и новых сырьевых цепочек, поэтому сейчас партнер «Тойоты», компания Idemitsu, строит первый завод по производству сульфида лития.

«Аладдин» и «Группа Астра» объединили инфраструктуру и безопасность в единую экосистему
«Аладдин» и «Группа Астра» объединили инфраструктуру и безопасность в единую экосистему Безопасность

Оксидную технологию развивает «Фольксваген» через своего партнера «Квантум Скейп», но и он сталкивается с фундаментальными трудностями при попытках масштабирования и коммерциализации. Сульфидная технология невозможна без сложной операционной цепочки, строжайшего контроля влажности и прочной сырьевой базы. Оксидные электролиты — это дорогостоящее керамическое производство, где пока сложно добиться стандартизации и выйти на масштабирование.

При этом батареи с литий-ионным жидким электролитом за последние 10 лет снизились в цене в четыре-пять раз, а их технические характеристики постоянно улучшаются. Одновременно во многих странах создается зарядная инфраструктура. Приемлемое соотношение цены и качества обеспечивает лидерство литий-ионных батарей в массовом сегменте рынка.

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Аладдин» и «Группа Астра» объединили инфраструктуру и безопасность в единую экосистему

Сбор с телефонов и ноутбуков, ввозимых в Россию, привяжут к брендам и характеристикам

«Будущее аналитики — за интеллектуальными агентами»: Data Sapience о рынке платформ данных

Рынок радиоэлектроники в России вырос до 4 трлн рублей

Айрат Сибгатуллин, Directum: Не бойтесь HR-цифровизации даже в условиях ограниченных бюджетов

Китайцы напрягают производителей силовой электроники из США сверхнизкими ценами. Демпинговать позволяют господдержка и дешевое электричество

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса Dreame X60 Ultra Complete: апгрейд флагмана

Лучшие медиаплееры и ТВ-приставки в 2026 году: хиты продаж

Сравнение типов и видов клавиатур: какую выбрать?

Показать еще

Наука

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина
Показать еще