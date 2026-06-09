В России снизился дефицит кадров в ИТ-отрасли

В России снизился дефицит кадров в ИТ-отрасли, об этом заявил министр труда Антон Котяков. При этом глава Минтруда отметил, что такая ситуация может быть временной, так как начинается более интенсивное внедрение технологий искусственного интеллекта, поэтому дополнительная потребность в ИТ-специалистах, которые могли бы обучать модели, встраивать их в производственные процессы, оценивается в 250 тыс. человек.

Снижение дефицита

Министр труда Антон Котяков отметил снижение дефицита кадров в ИТ, пишут «Ведомости». Все из-за популяризации профессии программиста на российском рынке труда, высоких зарплат и повышений производительности труда.

9 июня 2026 г. Антон Котяков в беседе с изданием «Ведомости» отметил, что острота кадрового дефицита в сфере разработки программного обеспечения (ПО) снизилась. Несмотря на то, что программисты по-прежнему пользуются высоким спросом, такие факторы, как длительная работа по популяризации профессии, уровень конкурентоспособных заработных плат и рост производительности труда, способствовали смягчению проблемы нехватки ИТ-специалистов в России.

Magnific - DC Studio В России снизился дефицит кадров в ИТ-отрасли

При этом министр считает, что текущая ситуация на ИТ-рынке может носить временный характер. «Если начнется более интенсивное внедрение искусственного интеллекта (ИИ), дополнительная потребность в ИТ-специалистах, способных обучать ИИ-модели и встраивать их в производственные процессы, оценивается в 250 тыс. человек. Это вновь вернет ИТ-отрасль к жесткой конкуренции за кадры», — указал Котяков.

Инженерно-технические специалисты

По инженерно-техническим специальностям в июне 2026 г. сохраняется накопленный спрос, в связи с чем такие специалисты продолжают оставаться в дефиците для целого ряда компаний, добавил министр.

«Если оценивать степень охлаждения рынка, то средняя температура здесь по-прежнему высокая, в первую очередь для работодателей», — отметил глава Министерства труда и социальной защиты (Минтруд) России.

Предложение о работе

Доля принятых офферов выросла с 78,3% до 84,6%, об этом 1 июня 2026 г. сообщили аналитики Regroup, они провели опрос 119 компаний из 11 секторов экономики.

С 2025 г. соискатели в ИТ- и телеком-отраслях стали чаще соглашаться на первоначальное предложение работодателя по заработной плате без торга, а в 2024 г. специалисты активно меняли работодателей в целях повышения дохода.

Российский рынок и ИИ

Генеральный директор HeadHunter Дмитрий Сергиенков отмечает, что доля вакансий, требующих навыков работы с ИИ, постепенно растет, однако в июне 2026 г. она составляет всего около 2% от общего числа вакансий. Количество резюме соискателей, указывающих навыки работы с ИИ, с 2023 г. увеличилось примерно в три раза. Тем не менее их доля остается небольшой и составляет 2,8%. В целом данные HeadHunter не подтверждают тезис о том, что ИИ закрывает «вход» для начинающих специалистов. В ряде направлений, где ИИ используется наиболее активно, доля junior-вакансий не сокращается, а, напротив, демонстрирует рост.

По подсчетам аналитиков Высшей школы экономики (ВШЭ), риски полной замены ИИ всех трудовых функций человека существуют менее чем для 1% занятых в России. Таким образом, на текущий момент ИИ в большей степени выступает как ИТ-инструмент, помогающий работникам, а не вытесняющий их. В этой связи Минтруд планирует до конца 2026 г. разработать для каждой профессии справочник функций ИИ. Как пояснил министр Антон Котяков, это позволит в дальнейшем актуализировать профессиональные стандарты и образовательные программы, чтобы лучше готовить специалистов к эффективному взаимодействию с новыми технологиями.