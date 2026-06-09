ИИ помогает скрывать безграмотность 130 млн американцев. Они не справляются с тестами на чтение для шестиклассников

ИИ усугубляет проблему роста безграмотности. Взрослое население США постепенно превращается в рабочую силу, которая не владеет или забыла, как пользоваться такими базовыми навыками, как чтение, письмо, счет.



Влияние ИИ на рынок труда

Низкий уровень грамотности, скрываемый возможностями ИИ, незаметно становится серьезной экономической проблемой в США, пишет Axios. В стране формируется рабочая сила, обладающая некоторыми цифровыми навыками, которая на первый взгляд кажется продуктивной, но на самом деле плохо справляется с тестами для средней и даже начальной школы.

Миллионы работающих американцев, в том числе занимающих руководящие позиции, испытывают трудности с чтением, письмом и счетом. ИИ позволяет им выполнять задачи, которые сами они, возможно, не до конца понимают.

По оценкам уровня грамотности среди взрослого населения, по данным издания, примерно 130 млн человек, составляющих 54% взрослого населения страны в возрасте 16-74 лет, читают на уровне ниже шестого класса. Согласно исследованию организации ProLiteracy, около 43 млн взрослых жителей США не умеют читать, писать или выполнять элементарные математические вычисления на уровне выше третьего класса.

К чему это может привести

Низкий уровень грамотности на рабочем месте уже проявляется в электронных письмах, инструкциях по технике безопасности, учебных материалах, особенно в профессиях, требующих сложных математических вычислений, например, в страховании, рассказали Axios эксперты.

Unsplash - Solen Feyissa Широкое применение ИИ-сервисов приводит к деградации рабочей силы

По словам Аманды Бергсон-Шилкок (Amanda Bergson-Shilcock), старшего научного сотрудника Национальной коалиции по развитию навыков, ИИ становится «невидимым тормозом производительности», который не отражается в данных, но замедляет работу команд.

«Снижается не только уровень квалификации, но и, особенно среди людей с низким уровнем квалификации, значительно сокращается использование имеющихся у них навыков», — сказал Стивен Редер (Stephen Reder), почетный профессор прикладной лингвистики Портлендского государственного университета

Вам все равно нужно знать, что вы делаете, отметил Редер. Можно скрывать глубокие пробелы в навыках до тех пор, пока от работников не потребуется принимать решения, справляться с проблемами или оценивать ответы, сгенерированные искусственным интеллектом. Когда потребуется, сделать это будет некому.

Мозг становится не нужен с детства

В Великобритании тоже обнаружили такую проблему. Из-за использования ИИ навыки мышления утрачиваются уже в школьном возрасте, как показало исследование профсоюза учителей средних школ National Education Union (NEU).

Больше половины (62%) подростков признались, что ИИ негативно сказался на их навыках и развитии. Две трети опрошенных в апреле 2026 г. учителей заявили, что наблюдали снижение уровня грамотности среди детей: они перестали чувствовать необходимость писать по буквам благодаря ИИ-технологии преобразования голоса в текст. Кроме того, нейронные сети негативно отражается и на способности детей к критическому мышлению, утверждают педагоги.

При этом в половине школ (49%) отсутствуют какие-либо правила, регулирующие использование ИИ-технологий. В 66% нет правил, специально предназначенных для учащихся. Ряд педагогов уверены, что ИИ — полезный ИТ-инструмент с большим будущим, но учителя и ученики должны пользоваться им грамотно.