Невыгодные инвестиции. ИТ-образование в России бешено дорожает, а работу отнимает искусственный интеллект

В крупнейших вузах страны значительно выросли цены на ИТ-образование. В некоторых случаях рост достигает полутора раз. При этом зарплата в ИТ-сфере почти не растет, а многих работников все активнее заменяют искусственным интеллектом. Даже в крупном бизнесе ведутся сокращения.

Кошельки открыть пошире

Российским родителям, чьи дети выбрали учиться на связанных с ИТ-специальностями, придется платить за их обучение значительно больше, чем год назад. Как пишут «Ведомости», в 2026 г. в крупнейших российских вузах выросли цены на разные программы обучения, но на программы «на стыке ИТ, математики и ИИ» – сильнее всего. В некоторых случаях в год теперь приходится платить более 1 млн руб.

Ирония здесь в том, что в российской ИТ-сфере все больше людей увольняют, заменяя их именно искусственным интеллектом. В наибольшей опасности в этом плане находятся программисты.

Издание приводит в пример несколько вузов. В частности, цена обучения по специальности «прикладная математика и информатика» в МФТИ выросла на 32% по сравнению с прошлым учебным годом и достигла 1,014 млн руб. Обучение по аналогичной программе в МГТУ им. Баумана обойдется в 699 тыс. руб. в год (+27%), в НИЯУ МИФИ – 530 тыс. руб. в год (+20%), в РАНХиГС – 450 тыс. руб. (+17%), в СПбПУ (Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого – 360 тыс. руб. (+19%).

senivpetro / FreePik За обучение на ИТ-специалиста в России придется заплатить не только миллионы рублей. Пять лет жизни никто не вернет

Средний рост стоимости обучения в российских вузах в 2026 г. составил 10,7% год к году (статистика Минобрнауки). В одном только МГТУ им. Баумана стоимость обучения выросла в среднем почти на 19%, сказал «Ведомостям» представитель вуза. Стоимость программ бакалавриата, специалитета и магистратуры в РАНХиГС в среднем выросла примерно на 13%, сообщил изданию проректор вуза Владимир Колодкин.

По словам ректора МФТИ Дмитрия Ливанова, 90% первокурсников в этом вузе – те, кто поступает на бюджетные (то есть бесплатные) места. Он сообщил «Ведомостям», что на платное очение поступает «всего 100-300 человек в зависимости от года».

Где невыгоднее всего

По информации «Ведомостей», быстрее других цены на обучение ИТ-специальности повышает МГТУ им. Баумана. Например, программа «бизнес-информатика» стоит здесь 699 тыс. руб. в год, и это на 52%, то есть более чем в полтора раза, больше, нежели годом ранее.

За ним в этом антирейтинге следует НИЯЮ МИФИ. В этом вузе за год обучения на программе «ядерная физика и технологии» в 2026 г. придется выложить 600 тыс. руб. Рост год к году составил 49%.

Недалеко от них ушла и НИУ ВШЭ. Стоимость обучения по программе «информационная безопасность» выросла на 36% по сравнению с предыдущим учебным годом и отныне составляет 800 тыс. руб.

Не самые радужные перспективы

Наличие только что полученного ИТ-образования, как показывает практика, в России вовсе не означает быстрое трудоустройство с хорошей зарплатой. Как сообщал CNews, В 2025 г. средние зарплаты в российской ИТ-отрасли почти не выросли. Если где и был рост, то чаще всего он оказывался ниже годовой инфляции, Одновременно с этим поток желающих работать в ИТ не иссякает, что приводит к повышенному числу кандидатов на одну вакансию и может стать еще одним фактом замедления роста зарплат в этой сфере по итогам 2026 г.

Также российские компании с большой охотой избавляются от программистов и заменяют их нейросетями. В то же время им очень не хватает специалистов по кибербезопасности.

Надеяться на то, что с трудоустройством поможет крупная российская компания, тоже не стоит. В конце мая 2026 г. CNews писал, что гигантский отечественный ИТ-холдинг «Софтлайн» в считанные месяцы уволил 800 человек, а это более 7% его штата. К тому же это всего лишь первый этап сокращения числа работников – в дальнейшем увольнения продолжатся. Холдинг намерен автоматизировать и роботизировать те задачи, которые сейчас выполняют живые люди.

По старой схеме не сработает

До появления в России множества связанных с ИТ программ обучения российские абитуриенты активнее всего поступали на юридические и экономические факультеты. Однако в нынешних реалиях, когда в ряде вузов цена обучения в год подбирается к миллиону рублей и даже переваливает за него, схема с выбором экономической или юридической специальности уже почти не работает.

В этих сферах цены на обучение тоже выросли, как и в сфере управления, хотя и не так сильно по сравнению с ИТ. Например, в СПбГУ год обучения по программе «менеджмент» теперь стоит 602 тыс. руб., а это на 4% больше, нежели годом ранее.

НИУ ВШЭ подняла цены на программу обучения экономике до 1 млн руб. Рост за год – 30-процентный.

В РАНХиГС стоимость программы «экономика (деньги, банки, финансовый бизнес)» поднялась до 690 тыс. руб. или на 21%. а желающие выучиться здесь по направлению «государственное и муниципальное управление» будут обязаны выложить 676 тыс. руб. в год (рост 15%).

Что касается юридических специальностей, то и тут сэкономить не получится – «отрицательного роста» цен нет и в этой сфере. По данным «Ведомостей», в НИУ ВШЭ программа «юриспруденция» подорожала до 700 тыс. руб. (+35%), в МГУ – до 660 тыс. руб. (+11%).