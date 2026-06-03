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Глава одного из крупнейших российских ИТ-холдингов банкрот

Суд признал банкротом гендиректора и совладельца ИТ-холдинга Fplus — Алексея Мельникова. Еще в 2025 г. процедура наблюдения была введена в ключевых структурах группы — «Марвел-Дистрибуции», головной компании и сети «ВсеСмарт», а общая кредиторская задолженность превысила 58 млрд руб.

ИТ-бизнесмен банкрот

Как выяснил CNews, гендиректор и один из владельцев ИТ-холдинга Fplus Алексей Мельников признан банкротом. Это следует из определения Арбитражного суда Санкт-Петербурга, опубликованного в мае 2026 г.

Иск о банкротстве Мельникова подал в октябре 2025 года банк «Санкт-Петербург». Суд включил требование финансовой организации на 2 млрд руб. в реестр кредиторов.

Этот долг у Мельникова образовался в связи с тем, что он в 2023 г. стал поручителем по кредиту между банком и входящим в холдинг ООО «МКТ».

Холдинг Fplus — один из крупнейших игроков российского ИТ-рынка. Он занимается дистрибуцией электроники (под брендом «Марвел-Дистрибуция»), производством собственных устройств (серверы, смартфоны, планшеты, принтеры под маркой Fplus) и развивает розничную сеть «ВсеСмарт».

Проблемы Fplus

Источник РБК сообщал, что в последние годы ИТ-холдинг активно инвестировал в развитие производителя электроники Fplus, сеть «ВсеСмарт» и новые направления, например, принтеры.

По его словам, длительный срок возврата инвестиций, дефицит капитала, рост стоимости заемных средств, сокращение бюджетов и спроса со стороны госсектора, а также спад на розничном рынке усилили давление на бизнес.

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Инвестпортал Хабаровского края
Суд признал банкротом Алексея Мельникова, гендиректора и совладельца ИТ-холдинга Fplus

В 2025 г. спрос на электронику в стране начал падать. Рынок электроники и бытовой техники по итогам 2025 г. просел на 9%, писал «Коммерсант». И больше всего пострадал рынок смартфонов (минус 19%).

«Потребительская активность низкая, бюджеты как госзаказчиков, так и корпоративные сильно урезаны», — отмечал представитель «Марвел-Дистрибуции», сообщив о падении на уровне 25–30%.

И посыпались проблемы: в августе 2025 г. «Совкомбанк» обратился в суд с требованием признать одну из компаний холдинга Fplus — ООО «МКТ». Общая сумма долга превышала 1,9 млрд руб. В октябре 2025 г. суд признал требование обоснованным и ввел в компании процедуру наблюдения. К процессу присоединились и другие кредиторы: банк ПСБ (39 млрд руб.), «Московский областной банк» (8,8 млрд руб.), банк «Санкт-Петербург» (4,4 млрд руб.) и пр.

В сентябре 2025 г. банки «Санкт-Петербург» и ББР официально уведомили о намерении подать иски о банкротстве к головной компании холдинга — ООО «Ф-Плюс оборудование и разработки» и лично к Алексею Мельникову как к поручителю.

Карточный домик

В октябре 2025 г. вводится наблюдение в ООО «МКТ» («Марвел-Дистрибуция»), затем в ООО «Ф-Плюс оборудование и разработки». В апреле эта затрагивает и сеть «ВсеСмарт».

Общие требования кредиторов к «Марвел-Дистрибуции» превысили 58 млрд руб.

Алексей Мельников не ответил на запрос CNews о его планах по выплате долга и спасению компаний.

Каковы шансы?

Шансы Алексея Мельникова на выход из личного банкротства формально есть (реструктуризация долгов не приговор), но реально они минимальны из-за риска субсидиарной ответственности по долгам юрлиц, говорит глава «Троичных Технологий» Александр Тимошенко.

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По его словам, контроль над компаниями он теряет не автоматически, а через реализацию своей доли в конкурсной массе и через согласование сделок с временными управляющими в самих юрлицах.

«Наиболее вероятный сценарий для структур холдинга не финансовое оздоровление, а распродажа ликвидных активов: сети «ВсеСмарт» (хоть и убыточна, но ведутся переговоры о продаже), производственных мощностей Fplus (привлекательных для импортозамещения) и остатков дистрибуторского бизнеса «Марвел-Дистрибуции» с ее долгом более 58 млрд рублей», — рассказал CNews Тимошенко.

Кто такой Алексей Мельников

Алексей Мельников — глава и совладелец ИТ-холдинга Fplus (ранее «Марвел-Дистрибуция») одного из крупнейших игроков российского ИТ-рынка. По итогам 2022 г. Fplus заняла первое место в рейтинге CNews Analytics с совокупной выручкой 215,25 млрд руб.

Мельников родился 29 января 1981 г., окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «Финансы и кредит», кандидат экономических наук.

С 2002 г. он работал в Сбербанке, где прошел путь от инспектора сектора проблемных и просроченных кредитов до заместителя председателя Северо-Западного банка.

В 2016 г. Мельников пришел в компанию «Марвел-Дистрибуция» на позицию исполнительного вице-президента и гендиректора ООО «Марвел КТ». И в 2022 г. Мельников вошел в список крупнейших ИТ-миллиардеров России по версии TAdviser, заняв 15 место.

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На сегодняшний день Мельников занимает должность генерального директора ООО «Ф-Плюс оборудование и разработки» (головная структура холдинга Fplus).

ООО «Ф-Плюс оборудование и разработки» на 50% принадлежит генидректору компании (и гендиректору МКТ и сети «ВсёСмарт») Алексею Мельникову и на 50% УК «Балтинвест». 95% доля в ООО «МКТ», принадлежащая головной структуре F-Plus, заложена в ПСБ и ФК «Бизнес Актив». Они же являются залогодержателями еще 5% доли в компании, принадлежащей Владимиру Корневу.

Кристина Холупова

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