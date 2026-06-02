Южная Корея создала собственный боевой лазер для борьбы с БПЛА

Военные Южной Кореи объявили об успешном создании лазерного генератора — ключевого компонента зенитной лазерной системы «Чхонван». Новый генератор вдвое сокращает время поражения дронов и делает Южную Корею пятой страной в мире, способной самостоятельно производить подобные устройства. Система «Чхонван» создана на базе волоконно-оптического лазера мощностью 20 кВт и предназначена для уничтожения малых беспилотников на дальности 2-3 км.

Создание лазерного генератора

Южная Корея разработала собственный лазерный генератор для боевой системы «Чхонван» («Небесный свет») Block I, информирует в июне 2026 г. Управление по программам оборонных закупок Южной Кореи (DAPA). Новый генератор в два раза сокращает время поражения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и делает Республику Корея пятой страной в мире, обладающей собственными технологиями самостоятельного производства подобных систем.

1 июня DAPA объявило об успешной локализации лазерного генератора для системы «Чхонван». Разработка велась совместно с Агентством по оборонным разработкам (ADD) и компанией Hanwha Systems, которая выступала производителем прототипов.

Wikipedia Достопримечательности Южной Кореи - крепость Хвасон

«Чхонван» — первая в мире лазерная зенитная система, принятая на боевое дежурство. Первоначальное развертывание состоялось в декабре 2024 г. Системы используются для защиты важных объектов в центре Сеула, включая район президентской резиденции. Сам же комплекс создан на базе волоконно-оптического лазера мощностью 20 кВт и предназначен для уничтожения малых БПЛА на дальности 2-3 км.

Согласно данным Defence Blog, стоимость одного лазерного выстрела составляет примерно $1,5, что в разы дешевле традиционного ракетного перехвата, стоимость которого достигает десятков тысяч долларов за выстрел.

Лидеры по развитию

Лазерный генератор является одним из важнейших компонентов лазерного оружия, определяющим его мощность, дальность и точность поражения. До 2026 г. технологиями самостоятельного производства таких генераторов на необходимом уровне обладали только четыре страны — США, Израиль, Китай и Германия. Эти технологии относятся к категории строго охраняемых и не подлежат экспорту. С успешной локализацией лазерного генератора для системы «Чхонван» Южная Корея стала пятой страной в мире, вошедшей в этот узкий круг.

При разработке системы «Чхонван» Block I Южная Корея была вынуждена использовать импортные лазерные генераторы в связи с недостаточной технологической зрелостью национальной промышленности. В этой ситуации DAPA применило нестандартный подход: вместо традиционной последовательной локализации программа создания отечественного генератора была запущена параллельно с разработкой самой системы. Такое решение позволило одновременно улучшить тактико-технические характеристики комплекса, сократить сроки реализации проекта и оптимизировать бюджетные расходы.

Испытания системы

Лазерный генератор «Чхонван» превзошел импортный аналог по ключевым характеристикам, в частности по мощности — более чем на 50%. Испытания на прототипе системы подтвердили значительное повышение эффективности: время поражения малых БПЛА сократилось с 2-4 секунд до 1-2 секунд, а крупных БПЛА — с более чем 10 секунд до нескольких секунд. Кроме того, уровень локализации системы по стоимости вырос с 76% до 90%.

«Лазерное оружие — это область, где конкуренция между ведущими странами мира особенно высока. Применение более мощных отечественных генераторов в системе «Чхонван» позволит значительно укрепить самостоятельный потенциал вооруженных сил Республики Корея в противодействии вражеским беспилотникам», — заявил руководитель отдела перспективных энергетических проектов DAPA Чон Ги-ен (Jeong Gi-yeon).

Планы на будущее

На основе достигнутых результатов DAPA планирует реализовать программу «Чхонван» Block II. В рамках новой версии будут значительно повышены мощность и точность системы, а также уменьшены ее габариты и масса.

Более компактный и мощный лазерный генератор позволит создать мобильные версии комплекса, способные сопровождать войска на поле боя, а не только защищать стационарные объекты.

Военное руководство Южной Кореи рассчитывает стать первой страной в мире, которая развернет мобильное лазерное оружие в войсковых подразделениях в оперативном масштабе.