Удар по своим. Блокировки VPN уничтожают российскую ИТ-отрасль – из-за них разработчики ПО не могут нормально работать

Перманентно ужесточающиеся блокировки интернета и VPN в России начали крайне негативно влиять на отечественную ИТ-сферу. Программисты не могут получить доступ к зарубежным репозиториям, которые необходимы им для работы. Одновременно с этим в стране резко упало качество российского мобильного ПО – в нем кишат десятки тысяч уязвимостей.

Кому на Руси программировать хорошо

Российские разработчики ПО столкнулись с большими проблемами в работе. Как пишет «Коммерсант», они испытывают трудности с доступом к международным репозиториям, что является следствием активной борьбы властей с интернетом и VPN-сервисами.

Основной удар пришелся на разработчиков, использующих инструменты с открытым исходным кодом, сообщили изданию в ГК Softline. У них возникли проблемы с доступом не только к репозиториям кода, но также к облачным средам разработки и к различным библиотекам.

Иными словами, нынешние стремления государства оградить россиян от интернета начали бить по одной из ключевых отраслей российской экономики. Притом нынешняя ситуация – не первая. В феврале 2026 г. CNews писал, что попытки Роскомнадзора лишить россиян возможности пользоваться Telegram крайне негативно сказались на отечественных разработчиках ПО – они активно используют этот мессенджер в работе, в том числе для оперативного обмена файлами. Радикальное замедление Telegram почти уничтожило этот канал связи.

Бесплатное и нужное

Напомним, самый популярный репозиторий открытого ПО в мире – это GitHub, принадлежащий корпорации Microsoft с 2018 г. Российские власти много раз за последние пять лет намеревались сделать его национальный аналог, но к моменту выхода материала успеха в этом начинании не достигли – проект заморожен с марта 2024 г.

Чем больше блокировок, тем более бесполезным для россиян становится интернет

Между тем, российская ИТ-отрасль весьма активно пользуется решениями с открытым исходным кодом. Они настолько востребованы в России, что содержатся примерно в 90% программ из реестра Минцифры, заявили собеседники «Коммерсанта».

«Системный характер сбои приобрели с февраля-марта (2026 г. – прим. CNews). Совпало с несколькими волнами ограничений популярных VPN-сервисов, когда стало очевидно, что корпоративные туннели попадают под блокировки по тем же критериям, что и пользовательские», – заявил изданию ведущий специалист отдела исследовательских разработок ИТ-компании «Стахановец» Алексей Миронов.

Первые последствия

Невозможность добраться до нужных международных репозиториев увеличивает трудозатраты российских компаний, занимающихся разработкой ПО. Помимо этого, повышается сложность самого процесса разработки, сообщил изданию ИТ-директор ГК «Корус Консалтинг» Максим Копов.

По его словам, из-за происходящего у разработчиков возникают сложности даже с обновлением своего ПО. Некоторым и вовсе приходится пересобирать весь софт.

Подготовиться невозможно

Одна из трудностей, связанных с такими блокировками, заключается в том, что они нерегулярны. Если власти закрывают россиянам доступ к тому или иному сервису на постоянной основе, то они просто находят способ этот доступ к себе вернуть и продолжают им пользоваться.

В случае с инструментарием разработчиков ПО это не работает, поскольку тот или иной ресурс вчера работал, сегодня заблокирован, а завтра вновь будет доступен. По словам собеседников издания, такая хаотичность усложняет планирование работы и заставляет тратить намного больше времени на рутинные и простые операции. К примеру, задачи, которые прежде решались за 10 минут и часто вовсе были автоматизированы, теперь могут отбирать у разработчиков по несколько часов и перестают решаться в автоматическом режиме.

Как итог, суммарное время на разработку продуктов увеличивается. По словам Максима Копова, все это приводит либо к ограничению развития программных продуктов, либо к росту их стоимости.

Фантомные блокировки

Иногда доходит до того, что в России пропадает доступ к очень востребованным зарубежным ресурсам, связанным с программированием. Например, самый популярный язык программирования ПО в мире – это Python, он удерживает первенство в рейтинге Tiobe с октября 2021 г. без единого перерыва.

В последних числах мая 2026 г. и в начале июня 2026 г. российские разработчики стали массово жаловаться на проблемы с доступом к PyPI (Python Package Index) из России.

PyPI – это гигантский репозиторий пакетов для Python. В нем находятся различные библиотеки, утилиты и среды разработки. Им пользуются почти все программисты на Python в мире, и блокировка доступа к нему влечет за собой большие трудности для них.

К моменту выхода материала количество жалоб на недоступность PyPI из России резко сократилось. Роскомнадзор заявляет, что не имеет ровным счетом никакого отношения к происходящему.

«Роскомнадзор не ограничивает доступ к Python Package Index», – сообщил регулятор «Ведомостям» 1 июня 2026 г.

Добавим также, что в последние годы очень сильно просело качество российских мобильных приложений. Они стали существенно более опасными для пользователей – как сообщал CNews, в 2025 г. количество найденных в них уязвимостей, в том числе критических, увеличилось более чем в полтора раза по сравнению с 2024 г. Их количество исчисляется десятками тысяч.