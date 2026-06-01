В ИТ-отрасли большие проблемы. Зарплаты не растут, джунов не нанимают. Виноваты экономика и нейросети

Российские ИТ-специалисты столкнулись со стагнацией зарплат. Они не растут из-за нейросетей и ситуации в экономике. Многие не могут найти работу по полгода и соглашаются на предложенную зарплату, даже не пытаясь повысить ее. Джунов и вовсе не хотят нанимать, что грозит серьезными проблемами в будущем.

Все не так

Российская ИТ-отрасль столкнулась с целым рядом кадровых проблем. Как пишут «Ведомости», работающие в этой сфере специалисты тратят все больше времени на поиски работы и уже не могут диктовать свои предложения по зарплате – они вынуждены соглашаться на предложенную сумму.

Количество открытых вакансий при этом падает, а работодатели все активнее воротят нос от начинающих специалистов – джунов. Им подавай более опытных, как минимум мидлов, а лучше – сеньоров.

При этом рост зарплат в ИТ-отрасли практически остановился. Издание приводит статистикку «Хабра», согласно которой медианная зарплата ИT-специалистов во второй половине 2025 г. осталась почти на уровне годовой давности – в пределах 183 000 руб.

Опрошенные изданием специалисты называют две основные причины происходящего – это нейросети и кризис. В первом случае речь конкретно про вайб-кодинг, то есть программирование без знания языков программирования. Весь код таким разработчикам генерирует нейросеть по запросам на естественном языке. Как итог, у работодателей сокращается потребность в джунах.

По наклонной

Ситуация с невозможностью «торговаться» на собеседовании возникла в 2025 г. Еще в 2024 г. ИТ-специалисты гораздо активнее уходили из одной компании в другую ради роста зарплаты и просили больше денег на собеседовании. Данных за первую половину 2026 г. к моменту выхода материала не было.

Ценность ИТ-специалистов в России падает

В результате доля принятых предложений работы (офферов) в российской ИТ-сфере выросла с 78,3 в 2024 г. до 84,6% в 2025 г., приводят «Ведомости» статистику консалтинговой компании Regroup.

Что касается вакансий в этой сфере, за весь 2025 г. по всей России было размещено около 505 тыс. объявлений о поиске работников (данные hh.ru). С одной стороны, внушительное количество, с другой – обвал на 25% по сравнению с 2024 г. За этот период было размещено 680 тыс. ИТ-вакансий.

Не только нейросети

Как считает основательница рекрутингового агентства NewHR Кира Кузьменко, сейчас инициатива в найме ИТ-сфере находится в руках работодателей, а не соискателей. Она сообщила «Ведомостям», что всему виной не только не нейросети и вайб-кодинг, но еще кризис в стране.

По ее словам, в течение всего 2025 г. ИТ-компании не только не нанимали новых сотрудников, но и сокращали имеющихся. Некоторых заменили на искусственный интеллект, других же уволили из-за ситуации в экономике.

«Во многом текущая ситуация отражает завершение периода перегрева экономики и постепенный уход от пикового спроса на персонал, который наблюдался в предыдущие годы», сказал изданию ведущий научный сотрудник РАНХиГС (Президентской академии) Петр Отоцкий.

Кира Кузьменко добавила, что многие ИТ-кандидаты ищут работу по полгода и более, что вынуждает их принимать предложения без торга по зарплате. Также, по ее словам, у них больше нет уверенности, что в новой фирме их не сократят в ближайшем будущем.

«Раньше человек мог спокойно уволиться и перейти в интересный стартап, не боясь, что тот закроется или его сократят. Сейчас же выбирают компании, которые могут хоть как-то гарантировать стабильность», – сказала Кира Кузьменко.

Эксперт уверена – в 2026 г. ситуация с этим никак не поменяется. Более того, происходящее может продлиться и весь 2027 г., если в российской экономике не будет изменений в лучшую сторону.

Переборчивость до добра не доведет

Негативный вклад в ситуацию с кадрами в российской ИТ-отрасли вносят и сами компании, работающие в ней. Они не заинтересованы в найме джунов, им подавай мидлов и сеньоров, то есть специалистов с опытом. Но даже им они не готовы переплачивать – исключение составляют лишь специалисты с очень редким набором навыков, сообщила изданию Кира Кузьменко.

«ML-инженерия, LLM-ops, data-инженеры и так далее как были супервостребованы, так и остаются, и зарплаты там растут. В остальных профессиях наем стагнирует», – отметила она.

В будущем это может стать причиной нехватки как раз мидлов и сеньоров, ведь они не возникают из воздуха. Все они – в прошлом джуны, то есть специалисты с минимальным опытом работы или вовсе без такового.

Ведущий эксперт в сфере ИИ «Университета 2035» Ярослав Селиверстов сообщил «Ведомостям», что отсутствие у компаний интереса к джунам долгосрочной перспективе может вылиться в кадровый разрыв. Новички перестанут так же активно входить в отрасль, поняв, что шанс найти работу снизился, и в итоге в будущем станет меньше мидлов и синьоров, вплоть до дефицита.