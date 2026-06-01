В России создано недорогое устройство для зарядки аккумуляторов, продлевающее срок их службы

Срок службы литий-ионных батарей остается одной из главных проблем этой перспективной технологии. В Новосибирске ученые собрали из недорогих элементов устройство, позволяющее продлевать жизненный цикл таких аккумуляторов, заряжая их более равномерно.



В Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ) разработано устройство для равномерной зарядки литий-ионных аккумуляторов, сообщил ТАСС.

Электросхема позволит продлить срок службы аккумуляторов электрокаров. Небольшие габариты и использование простых элементов делает разработку недорогой в изготовлении.

Разработчики подали заявку на получение патента на это изобретение.

Поддержание равновесия в процессе зарядки

Срок службы аккумуляторов можно увеличить за счет эффективной зарядки, поддерживающей равновесное состояние между ячейками, рассказали представители вуза.

Российские ученые патентуют изобретение, продлевающее жизнь литий-ионных батарей электрокаров

Ячейки практически любого аккумулятора неизбежно имеют разброс характеристик. После большого количества циклов «заряд-разряд» в процессе эксплуатации возникает хронический недозаряд одних ячеек и перезаряд других, что приводит к быстрому износу, ухудшая такие ключевые характеристики аккумулятора, как емкость и стабильность, пояснил разработчик Андрей Меньщиков.

«Разработанная схема, в отличие от известных балансиров, имеет очень простую реализацию и защищает ячейки аккумулятора от перезаряда. В ее основе — группы диодов и конденсаторов. Аккумулятор получает заряд непосредственно от группы конденсаторов, а диоды ограничивают процесс зарядки-разрядки. Система не требует наличия управляющего модуля, процесс зарядки контролируется естественным путем благодаря свойствам элементной базы и особенностям топологии соединения конденсаторов и диодов»", — сказал Меньщиков.

Проблема литий-ионных аккумуляторов

Литий-ионные аккумуляторы являются наиболее продвинутой технологией, обладающей значительным потенциалом для дальнейшего развития. Одно из главных препятствий на пути к коммерциализации литий-ионных аккумуляторов следующего поколения — ухудшение их характеристик по мере роста числа циклов заряда и разряда.

Результаты исследования российских ученых из Томска и Новосибирска показали, что на срок службы аккумулятора сильно влияет температурное воздействие. Повышение температуры на 15 градусов сокращает срок службы на 30%, а эксплуатация при температуре 43 градуса сокращает срок службы почти вдвое. Также важен токовый режим. При разрядке или зарядке аккумулятора в два раза быстрее, чем при обычном токе, его ресурс снижается на 30 %, при скорости зарядки/разрядки в четыре раза быстрее – на 47 %.

Так что задача продления жизненного цикла литий-ионных батарей сохраняет свою актуальность, тем более на фоне последних геополитических событий, повлиявших на рост спроса на электромобили. В начале 2026 г. из-за конфликта на Ближнем Востоке в Европе цены на бензин выросли в среднем на 27%, писал Reuters в апреле. За январь-март продажи электрокаров в европейских странах выросли на треть и достигли 560 тыс. Такого количества достаточно, чтобы сократить потребление нефти на 2 млн баррелей в год.

В России в I квартале 2026 г. продажи автомобилей с электрическим мотором на вторичном рынке выросли на 12% по сравнению с I кварталом 2025 г., хотя их доля осталась невысокой и составила всего 0,1%, сообщили CNews в апреле 2026 г. представители сервиса «Дром».